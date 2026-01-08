Hihetetlen tempóra kapcsolt az amerikai hadiipar: ilyen gyorsan még soha nem készültek a szuperdrága vadászbombázók

A vállalat közleménye szerint

az F–35-ösök gyártási üteme jelenleg nagyjából ötször gyorsabb, mint bármely másik, szövetséges országokban készülő vadászgépé.



Az elmúlt években a kormányok világszerte jelentősen növelték védelmi kiadásaikat a fokozódó geopolitikai feszültségek közepette. A marylandi székhelyű hadiipari vállalat 2024-ben még csak 110 gépet szállított le, az F–35-ös program pedig a Lockheed Martin teljes bevételének mintegy egyharmadát adja.

A vállalatóriás jelentése azért is figyelemre méltó, mert az F-35-ösök (főleg a hajtóművek) gyártása legendás módon akadozik, ráadásul a világ egyik legdrágább vadászbombázójáról van szó.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images