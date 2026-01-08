Konkrét számot közölt Venezuela: ennyi halottja volt az amerikai támadásnak

Az Egyesült Államok által Caracasban végrehajtott támadásban, amelynek során elfogták Nicolás Maduro venezuelai államfőt, száz ember halt meg - jelentette be szerdán Diosdado Cabello venezuelai belügyminiszter, aki szerint a megbuktatott venezuelai elnök és felesége is megsérült a művelet során.

Eddig, és hangsúlyozom, eddig száz halott van és hasonló számú sebesült. A hazánk ellen elkövetett támadás szörnyű volt

- közölte Cabello az állami televízióban sugárzott műsorban.

A venezuelai fegyveres erők szerdán számos videót tettek közzé a meggyilkolt katonák temetéséről, amelyeken több tucat síró rokon, venezuelai zászlóval borított koporsók voltak láthatók, valamint a meghalt katonák "bátorságát, vitézségét, becsületét és hűségét" méltató beszédek voltak hallhatók.

Miguel Díaz-Canel kubai államfő a támadás másnapján már jelezte, hogy az amerikai akció során 32 kubai állampolgár is életét vesztette, ők valószínűleg Maduro testőrségének tagjai voltak.

Címlapkép forrása: Jesus Vargas/Getty Images