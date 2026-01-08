  • Megjelenítés
Konkrét számot közölt Venezuela: ennyi halottja volt az amerikai támadásnak
Globál

Konkrét számot közölt Venezuela: ennyi halottja volt az amerikai támadásnak

MTI
Az Egyesült Államok által Caracasban végrehajtott támadásban, amelynek során elfogták Nicolás Maduro venezuelai államfőt, száz ember halt meg - jelentette be szerdán Diosdado Cabello venezuelai belügyminiszter, aki szerint a megbuktatott venezuelai elnök és felesége is megsérült a művelet során.

Eddig, és hangsúlyozom, eddig száz halott van és hasonló számú sebesült. A hazánk ellen elkövetett támadás szörnyű volt

- közölte Cabello az állami televízióban sugárzott műsorban.

A venezuelai fegyveres erők szerdán számos videót tettek közzé a meggyilkolt katonák temetéséről, amelyeken több tucat síró rokon, venezuelai zászlóval borított koporsók voltak láthatók, valamint a meghalt katonák "bátorságát, vitézségét, becsületét és hűségét" méltató beszédek voltak hallhatók.

Miguel Díaz-Canel kubai államfő a támadás másnapján már jelezte, hogy az amerikai akció során 32 kubai állampolgár is életét vesztette, ők valószínűleg Maduro testőrségének tagjai voltak.

Még több Globál

"Akár rá is lőhetnének" az oroszok az amerikaiakra, elhangzott egy dátum a békével kapcsolatban - Háborús híreink csütörtökön

Zelenszkij váratlan javaslattal állt elő: ezt kellene tennie Washingtonnak Putyin hadurával

Európai katonák mennek Ukrajnába, megváltozott Zelenszkij véleménye a békéről – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Kapcsolódó cikkünk

Hatalmas fordulat: hiába Amerika elsöprő győzelme, páros lábbal rúgott bele Trump a hadiipari cégekbe

Eldőlt Venezuela sorsa: leleplezte mestertervét az Egyesült Államok

Az oroszok nagyon berágtak Trumpra: „ezért akár rájuk is lőhetnénk”

Címlapkép forrása: Jesus Vargas/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Európai M&A-piac 2025-2026

2025 közepére az európai M&amp;A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel

Holdblog

Mi vár idén a privátbankokra?

A piaci kockázatok mintha elhomályosulnának, pedig több nagy, évtizedes trend tört meg, elég csak az infláció, geopolitika, globalizáció, kamatpályák trendjeire gondolni. A privátbanki szekto

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Európai katonák mennek Ukrajnába, megváltozott Zelenszkij véleménye a békéről – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Eldőlt Venezuela sorsa: leleplezte mestertervét az Egyesült Államok
Moszkva megelégelte az amerikai akciót: orosz tengeralattjáró és haditengerészeti egységek indultak el
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility