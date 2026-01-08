Súlyos pofonnal indítja az évet Amerika legnagyobb riválisa: ez még csak a kezdet lehet

2026 legelején lényegében berúgta a világpolitika ajtaját az Egyesült Államok a venezuelai akcióval, még napokkal később is a villámgyors beavatkozásról beszélnek a szakértők, mindenhonnan ez szól a médiában. Az egyik oldal ámuldozik a szélsebes és rendkívül hatékony művelet végrehajtásán, míg a másik oldal azon hüledezik, hogy ezzel Donald Trump amerikai elnök lényegében minden nemzetközi jogot felrúgott. Bár szinte minden figyelem most arra irányul, hogy mi lesz a világ legnagyobb kőolajtartalékával rendelkező ország sorsa a jövőben, valójában az akció hátterében egy sokkal nagyobb geopolitikai játszma is kirajzolódik. Elemzésünkben annak járunk utána, hogy az Egyesült Államok ezzel hogyan próbálja meg kiszorítani a legfőbb riválisát az amerikai kontinensről.

Újjáéledő doktrína

Az Egyesült Államok az első képek és információk nyilvánosságra kerülése alapján rendkívüli katonai sikert könyvelhet el: lényegében veszteségek nélkül stratégiai vereséget mértek a venezuelai hadseregre, miközben a „főellenségnek” kikiáltott Nicolas Madurót is elfogták. Az egykori elnök éppen New Yorkban „várja”, hogy ítéletet mondjon felette a bíróság, ugyanakkor az amerikai beavatkozás hatásai jóval nagyobb hullámokat kelthetnek annál, hogy a dél-amerikai ország vezetőjét erőszakkal elrabolták. A lépés ugyanis

egyszerre üzent félreérthetetlenül az Egyesült Államok legnagyobb riválisainak is, hogy komolyan gondolják a Monroe-elv betartásának kikényszerítését a térségben.

1823-ban az akkor még igen fiatal, és gyorsan terjeszkedő Egyesült Államok meghirdette az akkori külpolitikai irányvonalát, vagyis az akkori elnök után elnevezett Monroe-doktrínát. Ennek lényege, hogy Washington fellép a határaitól délre található területeken az európai hatalmak gyarmatosító szándéka ellen, ezzel lényegében a saját befolyási övezetének nyilvánítva mindazt. Az elv a meghirdetése óta eltelt több, mint két évszázadban a Fehér Ház gondolkodásának egyik megkérdőjelezhetetlen alappillére maradt. A 21. században már nem az európai imperialista hatalmak térnyerésétől kell tartani, hanem inkább Kína növekvő befolyásától. Emlékezetes, hogy az „Amerika hátsó udvarának” tekintett régióban az Egyesült Államok vezetése korábban nem volt szégyenlős akkor, ha direkt beavatkozást (akár katonait is) kellett végrehajtani egyik-másik országban.

Visszatérően Oroszország neve merült fel, amikor Nicolás Maduro legnagyobb szövetségeseiről volt szó. Ennek oka egyrészt az olaj, másrészt Moszkva stratégiája, hogy lényegében mindenütt igyekszik megvetni a lábát, ahol keresztbe tud tenni Washingtonnak. Venezuela erre tökéletes volt: hatalmas olajtartalék, rengeteg kiaknázatlan ásványkincs, és az Egyesült Államok határozott elutasítása a politikai elit körében. Ugyanakkor ameddig az oroszok látványosan igyekeztek prezentálni a jelenlétüket, addig Kína inkább a háttérbe húzódva maradt. Ez nem jelenti azt, hogy észrevétlenül tevékenykedett, hiszen

Maduro elfogását követően is több alkalommal kifejezte hangos tiltakozását a lépés ellen, ugyanakkor Peking inkább a nyugodt erő szerepébe helyezi magát.

A terjeszkedő rivális

A kínai stratégiának pedig fontos eleme, hogy egyre erősebb hídfőállásokat épít ki Dél-Amerikában vagy a karibi szigetvilágban. Az Egyesült Államokban emiatt joggal érezhették azt, hogy Peking lassan „bekeríti” őket (hasonlóan ahhoz, ahogyan az amerikaiak teszik ezt a Távol-Keleten). Nyilvánvalóan ez nem tetszett a Fehér Házban, ám a feltörekvő nagyhatalom építkezése elsősorban a gazdaságra támaszkodott, emiatt lehetett azt mondani, hogy a céljai ártalmatlanok, mindössze a kereskedelem felpörgetéséről van szó. Eleinte elsősorban ennek mentén gondolták újra a „hátsó udvar” visszaszerzését: kifejezetten kereskedelmi és gazdasági együttműködésekben gondolkodtak Washingtonban. Ilyen volt például a Biden-kormányzat idején meghirdetett, öt pillérre támaszkodó APEP (Amerikai Partnerség a Gazdasági Jólétért) is.

A növekvő kínai jelenlét azonban egyre inkább kiterjedt olyan infrastrukturális elemekre is, amelyek már kifejezetten „csípték” az amerikai döntéshozók szemét:

A Panama-csatornában sorra szereztek befolyást a keleti vállalatok,

sorra szereztek befolyást a keleti vállalatok, Peruban megépült a Chancay-projekt, ez megkapta a „megakikötő” címkét,

ez megkapta a „megakikötő” címkét, a karibi Antigua és Barbudában sokoldalú zóna jött létre, amelyről már egyenesen a Déli Parancsnokság (SOUTHCOM) szóvivője beszélt úgy, mint potenciális katonai központ ról,

ról, Kubában több hír is szól kínai kémközpontok felépítéséről,

felépítéséről, sokasodik azon dél-amerikai országok száma, melyek nagyobb kedvvel kezdenek a kínai fegyvervásárlások felé fordulni,

felé fordulni, Nicaraguában hosszú évek óta visszatérően felmerül az „alternatív Panama-csatorna” megépítésének lehetősége, bár az ország 2024-ben törölte a tervet.

Peking a 2013-ben meghirdetett Övezet és Út Kezdeményezést (Belt and Road Initiative – BRI) használta fel a helyzetének megerősítésére. Ebben eleinte Dél-Amerika nem is szerepelt, ám miután látták, hogy világszerte mekkora igény van a nagyszabású infrastrukturális beruházásokra, lassan ide is elkezdtek terjeszkedni (a túlzó igényekből több alkalommal is súlyos lebőgés kerekedett, ami Kínára vetett rossz fényt, éppen ezért ma már más szempontú megközelítést alkalmaznak). Hiába ódzkodtak eleinte a régiótól, miután

Washington látványosan „elaludt” és nem igazán foglalkozott riválisa térnyerésével, ezért egyre bátrabban vetette meg itt a lábát.

Chinese infrastructure projects in Latin America pic.twitter.com/RPPpRPzDCo https://t.co/RPPpRPzDCo — Epic Maps ️ (@theepicmap) February 12, 2025

A kritikus infrastruktúrában szerzett tulajdoni viszony, valamint a túlzott befolyás növelte a lehetőségeket, hogy Peking szép lassan a szürkezónás területeken is felbukkanjon. Egyelőre arról nincs szó, hogy kínai katonák koptatnák a bakancsaikat dél-amerikai területeken, viszont az erőforrásokért vívott küzdelemben Kína komoly pozíciókat szerzett. Peruban például fennáll a veszélye, hogy a csendes-óceáni ország ásványkincseit a keleti nagyhatalom gyakorlatilag az Afrikában már alaposan megismert, sokak által csak „modern gyarmatosításnak” nevezett eljárással kitalicskázza. Ennek lényege, hogy kínai pénzből megépül egy sor modern infrastrukturális elem, cserébe Peking olcsón hozzájut a számára fontos anyagokhoz. Kissé ironikus módon a felhúzott óriáskikötők, vasutak vagy az úthálózat is ezt a kereskedelmet segíti elő.

Venezuela meg a többi

Venezuela is érdeklődést keltett Kínában, különösen a keleti hatalom olajéhsége miatt. Maduro is szoros partnernek tekintette a pekingi vezetést, néhány órával az elrablása előtt még a szövetségese fődiplomatájával tárgyalt, a kiszivárgott információk szerint igen jó hangulatban. A gazdasági érdek mellett a politikai és ideológiai palettán elfoglalt azonos pozíció is összeköti Kínát Venezuelával, ugyanis mindkét ország megkérdőjelezi az amerikaiak által kiépített világrendet. A dél-amerikai olajhatalom 2014-es gazdasági összeomlása után Peking vált az egyik legnagyobb hitelezőjévé, több beruházás is keleti tőkéből valósult meg.

A befektetésekért cserébe olajat szállítottak keletre, hasonlított itt a gyakorlat a korábban már vázolt befolyásszerzéshez.

Venezuela azonban fontosabbnak bizonyult Trumpnak ahhoz, hogy tétlenül nézze az eseményeket az olajhatalomban. Az elmúlt hónapokban már gyülekeztek az amerikai hadihajók és vadászgépek a partoknál, de ekkor még nem lehetett tudni, hogy ez nyomásgyakorlás, vagy tényleges készülődés. Miután kiderült, hogy Washington nagyon is komolyan gondolta a közbelépést, Kína kényelmetlen helyzetbe került. Nem tudni, hogy mi lesz így a hiteleivel, hozzáfér-e a jövőben az ország energiahordozóihoz vagy más ásványkincseihez, egyáltalán milyen marad a kapcsolata Caracas-szal. Trump ugyanakkor egyik nyilatkozatában azt sugallta, hogy riválisa továbbra is hozzájuthatna az ország olajához, ám csak az Amerika által engedélyezett mennyiségben. Kína ezt egészen biztosan a szuverenitása súlyos megszegésének értelmezné.

Donald Trump visszatérően hivatkozik arra, hogy Kínát nem tartja súlyos riválisnak, mivel ő személyesen nagyon jó kapcsolatot ápol Hszi Csin-ping elnökkel, a valóság mást mutat. A globális versenyfutásban ezt erősítette a friss amerikai Nemzetbiztonsági Stratégia is, amely bár nem nevezi meg sokszor a keleti nagyhatalmat, azért a szövegkörnyezetből visszatérően utalnak rá. Éppen ez a dokumentum helyezte újra előtérbe a régiót, emiatt sokan már „Donroe-doktrínáról” beszélnek James Monroe és Donald Trump elnökök nevei összemosásából.

Azt, hogy a republikánus kormány nem tekint úgy Közép- és Dél-Amerikára a jövőben, ahogy az elmúlt években, Panama példája mutatja meg a legjobban.

Az Atlanti- és a Csendes-óceán közötti tengeri átjárót jelentő csatornánál erősödtek a kínai érdekek. 2021-ben a hongkongi székhelyű CK Hutchison Holdings 25 éves koncessziót nyert a kijáratoknál található Balboa és Cristobal terminálok üzemeltetésére. Az Egyesült Államok adminisztrációja, mindezt „biztonsági kockázatnak” értékelte, ezért elkezdett nyomást gyakorolni, hogy kipenderítse onnan riválisa érdekeit.

Hamarosan érkezett is a bejelentés, hogy a nyugati BlackRock és a Terminal Investment Limited (TiL Group) megveheti a CK Hutchison Holdings kikötői eszközeinek 80 százalékát. Ez 22,8 milliárd dolláros üzlet lett volna, 23 országban 43 terminált érintett volna a megállapodás. Mindez komoly átrendeződést mutatott volna a globális tengeri kereskedelem felügyeletében. Peking azonban behúzta a kéziféket, egyre inkább úgy tűnik, hogy nem engedik Amerika nyomására sem, hogy a megszerzett pozíciójukat könnyelműen elengedjék. Jelenleg a jogi csatározás folyik, néhány várakozás szerint a 2026-os év sorsdöntő lehet.

The two biggest ports in Panama Cristobal and Balboa that sit at either end of the canal, have been operated by a subsidiary of Hong Kong-based CK Hutchison Holdings since 1997. While the company is a private corporation based outside the Chinese mainland, the.... pic.twitter.com/R61TRm43Vo https://t.co/R61TRm43Vo — Mayte Chummia (@Maytechummia) February 15, 2025

A CNN a közösségi médiában terjengő vélemények szerint azt is kiemelte, hogy a venezuelai példa akár még fel is bátoríthatja Kínát, hogy hasonlóképpen járjon el Tajvannal. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a két helyzet nagyon más. Annyi bizonyos, hogy Peking súlyos geopolitikai pofonnal kezdi 2026-ot, ráadásul benne van a pakliban, hogy a közép- és dél-amerikai érdekeltségeit további károk érik. Kifejezetten a Panama-csatorna lehet az, ahol van mitől tartania Kínának, mivel itt már a washingtoni döntéshozók korábban is szokatlanul kemény hangnemet ütöttek meg.

Az egyelőre valószínűtlennek tűnik, hogy az Egyesült Államok mindenhonnan ki akarná (vagy ki tudná) söpörni riválisát a kontinensről, és láthatóan Peking sem akarja küzdelem nélkül elengedni az érdekeltségeit.

Bár nagyban függ a teljes térség jövője, hogy a venezuelai beavatkozás közép- vagy hosszútávon miképpen alakul, könnyen lehet, hogy Kínának hasonló akciókra kell felkészülnie.

Címlapkép forrása: Andy Wong-Pool/Getty Imgaes via Getty Images