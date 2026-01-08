Trump bejelentette az „Aranyflottát”: ilyen hajókat még nem látott a világ, de van egy komoly bökkenő

Nemrégiben Donald Trump amerikai elnök a „fél világ” fantáziáját alaposan megmozgatta, amikor bejelentette a legújabb haditengerészeti elképzeléseit. A politikus a tőle megszokott harsány túlzások sokaságával illusztrálta az „Aranyflotta” képességeit, amely az Egyesült Államok tengeri erejét lesz hivatott prezentálni a világnak. Laikus szemmel nézve a „Trump-osztályú csatahajó” Washington vitathatatlan erejét fogja megmutatni mindenkinek, a háttérben ennél jóval szkeptikusabb hangok kérdőjelezik meg a projekt értelmét.

Jön az „Aranyflotta”

Ezek lesznek a leggyorsabbak, a legnagyobbak és messze százszor erősebbek, mint bármelyik valaha épített csatahajó

– jelentette ki Trump a Floridában található Mar-A-Lago-i birtokán december 22-én a tervezett, új hadihajókról. Az elnök mellett részt vett a tájékoztatón Pete Hegseth védelmi miniszter, Marco Rubio külügyminiszter, valamint John Phelan haditengerészeti miniszter is.

A csatahajók a kifejezetten tengeri harcra épített legnagyobb, legmasszívabb és legerősebb fegyverzetű hajók. Bár Amerika az évek során számos új hadihajót épített, ezek általában kisebbek, sokkal kisebbek voltak, és nem voltak alkalmasak arra, ahol vagyunk, és amerre tartunk – a békére az erő által

– tette hozzá a grandiózus elképzeléseit.

Elmondták, hogy várhatóan a közeljövőben megindul két jármű gyártása, ezek már a „Trump-osztály” tagjai lehetnek. Az is kibukkant a tájékoztatón, hogy az első járművek egyikét „USS Defiantnak” nevezhetik el. Ez meglepő gyakorlat, mivel egy új osztály első darabját magáról az osztályról szokták elnevezni.

Az elképzelések szerint mintegy 20-25 ilyen jellegű csatahajó alkothatja majd az úgynevezett „Aranyflottát”.

Bár nagyon sok még a kérdés, néhány részlet már kiderült a hamarosan érkező járművekről. Az elképzelések jelenleg arról szólnak, hogy mintegy 30-40 ezer tonnásak lesznek az új „csatahajók”, ezzel jóval meg fogják haladni az amerikai haditengerészet jelenlegi rombolóinak méretét (de elmaradnak a korábbi csatahajóktól, amelyek 57 ezer tonnás vízkiszorításúak voltak maximális terhelés mellett). Az ígéretek szerint a fedélzetén elhelyeznek egy sor olyan technológiát, melyeket a katonai szakértők többsége a jövő fegyvereinek tart. Az is bizonyosnak tűnik, hogy az „Aranyflotta” a nukleáris elrettentő triád része lesz, vagyis atomfegyverek kilövésére alkalmas rakétákkal látják el. Várhatóan ez a jelenleg is fejlesztés alatt álló SLCM-N tengerről indítható cirkálórakéta lesz. A legbeszédesebbek mégis a bejelentésen kiállított képek voltak, melyek sokat elárultak arról, mit képzel el Washington a „csatahajóval”.

A USS Defiant látványtervén SPY-6 radarrendszereket, a látótéren kívüli célpontokra tüzelő lézereket és VLS-cellákat szúrtak ki. Az sem elhanyagolható, hogy egy kifejezetten nagy méretű hajótestre szerelték fel ezeket. Ezen felül még számítani lehet elektromágneses katapultokra, lézerágyúkra is. Az integrált felépítményen távirányítású fegyverek is helyet kaphatnak majd, valamint a Zumwalt-osztályhoz hasonló, 155 mm-es ágyúrendszer is látható a képeket, de ezt nem lehet egyértelműen azonosítani.

A Naval News elemzője a felépítménybe integrált Block III SEWIP elektronikus támadórendszereket szúrt ki, ezek támadásra és megtévesztésre is alkalmasak lehetnek az ellenséges rakétákkal szemben. A képeken látható három (kettő az orrban, egy a tatban), függőleges indítórendszer képes lehet Mark 41 VLS, Tomahawk és Standard rakéták kilövésére is. Különlegességét az adja, hogy egyidejűleg különböző típusokat is tud indítani.

Finoman fogalmazva is ambiciózus célokat fogalmaztak meg, hogy a haditengerészet mikorra kaphatja meg az első példányt: alig néhány év múlva már vízre tennék.

Phelan és Trump is szinte szuperlatívuszokban jellemezte a hadihajók képességeit egészen azok kinézetéig: szerintük a hajók a „legnagyobb, legveszélyesebb, legsokoldalúbb és legszebb” modern hajók lesznek. Hogy a látvány mennyire fontos az elnöknek, azt jól bizonyítja, hogy kijelentette, ennek megtervezésében „személyesen fog részt venni”, mivel „nagyon esztétikus ember”.

Az „Aranyflotta” várhatóan kiegészülne kisebb méretű rombolókkal, pilóta nélküli hajókkal és korvettekkel. A várakozások szerint a Trump-osztály parancsnoki és irányító platformokként is funkcionálnak majd, nagyban támaszkodva a mesterséges intelligenciára.

Drámai kritikák

Mark Cancian, a Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központjának (CSIS) elemzője számos kritikát megfogalmazott a koncepcióval kapcsolatban. Kezdetnek mindjárt ott van az ár, szerinte a Trump-osztályú csatahajók megépítésének költsége nagyjából a Ford-osztályú repülőgép-hordozókkal lesz összehasonlítható. Cancian azonban nem elsősorban ezt tartja a legsúlyosabb nehézségnek, mivel szerinte olyan problémákkal néznek majd szembe az építésnél, amelyekkel a mérnökök nem tudnak megbirkózni.

A nyugalmazott ezredes egyenesen úgy látja, hogy a Trump-osztály „soha nem fog kihajózni”.

Kiemelte, hogy egyetlen „csatahajó” mintegy 9 milliárd dollárt emészthet fel a költségvetésből (ha pusztán a USS Zumwalt költség/tonna arányát vennénk alapul), miközben ellentmond a haditengerészet műveleti koncepciójának, amely sokkal inkább az elosztott tűzerőre helyezi a hangsúlyt. Éppen ezért az Egyesült Államok következő vezetése várhatóan lemondja majd a programot, még azelőtt, hogy befejeznék az első hadihajó legyártását. Cancian azonban egy ennél jóval nagyobb számot is bemondott, szerinte akár 13,5 milliárd dollárba is kerülhet egyetlen „csatahajó” legyártása. Ez már tényleg a legmodernebb repülőgép-hordozók gyártásával azonos összeg. A szakértő azt is kiemelte, hogy még ez a szám is tovább emelkedhet, mivel a hajógyártási iparágban jelentős inflációval szembesülnek.

Az elmondások szerint szeretnék, ha már 2030 körül vízre tennék az első csatahajót, ez szinte lehetetlennek tűnik. Csak a tervezés éveket vehet igénybe, ráadásul az Egyesült Államok az elmúlt 80 évben ekkora méretben csak repülőgép-hordozókat és partraszállóhajókat épített. A legnagyobb, Zumwalt-osztályú rakétás rombolókból mindössze hármat építettek 11 év alatt (pedig eredetileg 32-t jelentettek be), egyetlen jármű költsége pedig mintegy 3,5-4,4 milliárd dollár között mozgott. Az amerikai elnök most

minden szempontból jóval nagyobb célokat tűzött ki, ráadásul a nukleáris képességek tovább bonyolítják a gyártást.

Régóta téma, hogy az amerikai hajóépítési kapacitások súlyos problémákkal néznek szembe, komoly képességhiány alakult ki. Az elmúlt években visszatérően felmerült, hogy egyszerűen nincs elegendő, szakképzett ember az Egyesült Államokban a modern hadihajók gyártásához. Látványos példája volt a küszködésnek a Constellation fregatt-program törlése, amely minden korábbi becslésnél jóval költségesebb és lassabb volt, emiatt végül elálltak az európai koncepció amerikanizálásától (a tervezett 20 hadihajóból csak 2-t építenek meg). Phelan erre úgy hivatkozott, hogy Washington „stratégiai váltást” hajt végre, ezért van szükség a program lemondására. A másik magyarázat, hogy éppen a most bejelentett nagy terv fogja kirángatni a gödörből az iparágat.

A következő érdekesség a „csatahajó” megnevezés. Eredetileg az ilyen típusú járműveket nehézpáncélzattal látták el, hogy tüzérségi csatákra is alkalmasak legyenek. Ez a koncepció azonban az 1990-es évekre végleg kikopott a USS Missouri és a USS Wisconsin kivonásával. A helyüket kisebb, de jóval modernebb rombolók vették át, ezeket vetették be a jemeni húszi lázadók ellen is, repülőgép-hordozókkal kiegészítve. A Trump-osztályú hadihajók valójában nem igazán lesznek csatahajók, mivel egyáltalán nem követik sem ágyúk, sem páncélzat tekintetében a korábbi sztenderdeket. Ehelyett sokkal inkább az orosz Kirov-osztályú csatacirkáló erősebb megfelelőjének lehet tekinteni az elképzelést. Hozzátette, hogy nem ez az egyetlen pont, ahol nem igazán stimmelnek a kifejezések a hagyományokkal:

élő személyről nem szokás hadrendbe állított járműveket elnevezni.

A CSIS szakértője kihangsúlyozta, hogy a „csatahajó” mennyire nem illik bele a haditengerészet műveleti koncepciójába. Cancian azt hangsúlyozta, hogy az elmúlt időszakban egyre inkább a hálózatosodás felé fordultak el, ahol az egymással összekapcsolt, kisebb méretű eszközök kapták a nagyobb figyelmet. A Trump-osztályú hadihajók ennek a tökéletes ellentétei: egyetlen járműre zsúfolnának fel rengeteg fegyvert, ezzel szembe fordulva a korábbi elképzelésekkel. A haditengerészeti miniszter váltásról szóló kijelentése azonban éppen ezt a szemléletválást előlegezhette meg korábban. Ezt egyébként egy másik bejelentés követte, az 1990-es években nagy sikerrel alkalmazott Legend-osztályú kutteren alapuló fregatt építése jöhet.

Amerika kapkod

Egy másik terv is elhangzott december 22 környékén, amely már sokkal inkább illeszkedik a korábban vázolt amerikai tervekkel: a dél-koreai Hanwha hajógyártó vállalattal közösen építik meg a FF(X) fregattokat. Ezeket ráadásul a korábban ígért VLS-rendszerek nélkül építik fel, hogy a lehető leggyorsabban és legolcsóbban juttassák el a haditengerészethez.

A bejelentés jól illik a Donald Trump második elnökségével kapcsolatos katonai tervekbe: eddig volt már szó az F-47-es hatodik generációs vadászgép szélvészgyors legyártásáról, majd később az Aranykupola légvédelmi rendszert jelentették be látványos keretek között. Ugyanakkor ezek a koncepciók egyenként rendkívül költségesek, ezért joggal merül fel a kérdés, hogy Washington miből fogja fedezni ezeket. A másik közös jellemző, hogy rendkívül szoros határidőt jelentettek be mindegyik tervnél,

gyakorlatilag éveken belül elvárják mindegyik szupermodern fegyverrendszer átadását.

Szakmai berkekben egyébként nem volt kifejezetten váratlan a mostani bejelentés, mivel Trump már szeptemberben arról elmélkedett a nyilvánosság előtt, hogy „el kellene kezdeniük csatahajókon gondolkodni.”

Azzal kapcsolatban is kérdezték az amerikai elnököt, hogy pontosan milyen célokra alkalmaznék a „csatahajókat”, kifejezetten Kína térnyerésére célozva. A politikus azonban tagadta, hogy Peking ellen vetnék be az új hadihajókat, mivel „jó kapcsolatot ápol Hszi Csin-ping elnökkel”. A bejelentés várhatóan hatalmas vitát fog még kavarni az amerikai haditengerészeten belül, hiszen az alapos tervezés és a megvalósítás hosszú éveket fog igénybe venni, ezért aligha tarthatóak a megjelölt dátumok. Washington jól láthatóan ezekkel a „csatahajókkal” törné meg Kína felemelkedését a tengeri képességekkel, ugyanakkor mindez komoly kockázatot jelent:

hatalmas költségek mellett rengeteg csúszás fenyeget, ráadásul egy újabb súlyos zsákutca megrengetheti a teljes amerikai hajógyártást. Ez pedig végképp Kína oldalára tolná a haditengerészeti előnyt.

