A totális összeomlás határára kerülhet egy ország Amerika partjainál, Washington legnagyobb riválisa tehetetlen

Szakértők szerint Kína a következő hónapokban is óvatosan fog lavírozni, és igyekszik elkerülni a közvetlen összecsapást az Egyesült Államokkal Kuba miatt. Washington a caracasi rajtaütés, vagyis Nicolás Maduro volt venezuelai elnök amerikai elfogása óta látványosan erősíti jelenlétét és befolyását a nyugati féltekén. A caracasi akció óta a Fehér Ház különös figyelmet fordít a nyugati félteke egyetlen kommunista államára, Kubára. Donald Trump amerikai elnök szerint „Kuba készen áll az összeomlásra”.
Havanna erősen függ a kedvezményes venezuelai kőolajszállítmányoktól, és ha Washington nagyobb ellenőrzést szerez ezek felett, Kuba gazdasági helyzete tovább romolhat.
Trump csütörtökön a New York Timesnak nyilatkozva azt mondta, hogy az Egyesült Államok éveken át fogja irányítani Venezuelát, és hasznosítani fogja az ország hatalmas olajtartalékait. Csian Sihszüe, a Sanghaji Egyetem Latin-Amerika Kutatóközpontjának igazgatója szerint az esetleges amerikai fellépés Kuba ellen „nem feltétlenül katonai művelet lenne”.
Az Egyesült Államok más eszközökkel is nyomást gyakorolhat Kubára, például szigorúbb szankciókkal. Ha Venezuela leállítja az olajszállítást, a kubai gazdaság helyzete tovább romlik
– mondta.
A mintegy tízmillió lakosú szigetország mindössze 145 kilométerre fekszik Floridától. Az 1960-as évek eleje óta amerikai gazdasági blokád sújtja. A kubai gazdaság alig heverte ki a Szovjetunió összeomlása utáni támogatásmegvonást, azóta pedig tartós áruhiány, gyakori áramkimaradások és a járvány utáni turizmus összeomlása sújtja. Trump és tanácsadói abban bíznak, hogy a venezuelai olajszállítások leállítása a kubai rendszer összeomlásához vezet. A héten az Egyesült Államok két, szankciók alatt álló olajszállító tartályhajót is lefoglalt, tovább szorosabbra húzva az ellenőrzést a venezuelai olajexport felett.
Az olajszállítmányok blokkolása kulcsfontosságú, mert Kuba súlyos üzemanyaghiánnyal küzd
– mondta Fulton Armstrong, az Egyesült Államok egykori latin-amerikai hírszerzési tisztje.
Peking jelenleg a legnagyobb vásárlója a venezuelai olajnak, és szoros ideológiai kötelékeket ápol Kubával is. A megfigyelők szerint azonban Kína támogatása valószínűleg korlátozott marad.
A kínai–kubai kapcsolatok alakulása elsősorban Pekingtől függ. Kuba igényei és vágyai egyértelműek, de Kína soha nem volt hajlandó Kuba patrónusává válni
– mondta Armstrong, aki jelenleg a washingtoni American University oktatója.
Az 1960-as évektől kezdve Moszkva volt Kuba fő támogatója, ám ez 1991-ben, a Szovjetunió összeomlásával egyik napról a másikra véget ért. Peking azóta nyújtott ugyan némi pénzügyi segítséget, és elengedte Kuba adósságának egy részét, de Armstrong szerint a Havannával való kapcsolat sosem tartozott Kína valódi prioritásai közé. Arra a kérdésre, hogy Kína hajlandó-e több pénzügyi vagy gazdasági támogatást nyújtani Venezuelának és Kubának, Mao Ning kínai külügyi szóvivő szerdán úgy válaszolt: országuk továbbra is együttműködik ezekkel az államokkal, de a konkrét lépésekről közösen kell dönteni. Armstrong szerint Peking régóta úgy látja, hogy Kubának saját gazdasági reformokat kell végrehajtania, ahelyett hogy folyamatosan külső segélyekre támaszkodna.
Csian szerint nem valószínű, hogy a latin-amerikai országok engednek az amerikai nyomásnak, és Kínát sem fogják eltántorítani a térséggel való együttműködéstől.
Az Egyesült Államok mindent megtesz, hogy kiszorítsa a többi országot, köztük Kínát és Oroszországot a térségből. Kína latin-amerikai kétoldalú kapcsolatai a jövőben biztosan több kihívással néznek szembe
– mondta.
Armstrong kiemelte ugyanakkor, hogy Kuba már régóta készült arra, hogy egyszer elzárják a venezuelai olajcsapot. Szerinte ez nem sikerült maradéktalanul, ám a kormánynak még vannak tartalékai, ám így is fájdalmasnak ígérkezik a következő időszak.
Címlapkép forrása: Zed Jameson/Anadolu via Getty Images
Azt mondják az oroszok, ez volt a háború legdurvább csapása: „nagyobbat szólt, mint egy atombomba”
Jól látható, hogy az új fegyver képes gyakorlatilag bármit szétrombolni - állítják.
Nagy meglepetés az amerikai munkaerőpiaci adatokban
Erre kevesen számítottak.
Nem áll le Donald Trump: itt a következő ország, ahol katonai támadást indíthat
Folytatódik a "narkóterrorizmus" elleni hadjárat.
Fokozódik a hóhelyzet Magyarországon - Rendkívüli bejelentés jött a MÁV-tól
Itt vannak a tudnivalók, ha vonattal utazna!
Havazás: bevethetik a BTR-80-asokat
Készenlétben állnak a járművek.
Zuhanórepülésben kezdi az évet a magyar tejágazat
Összeomlottak a tejárak.
Rendkívüli hóhelyzet: megszólalt a Mol Magyarország üzemanyagellátásáról
Biztosított az ellátás.
Hiába a magyar–francia kényszerszövetség, átverték az óriási EU-s megállapodást
Ursula von der Leyen már hétfőn elutazhat, hogy aláírja a korszakos paktumot.
Melyek a legjobb bankszámlák 2026-ban 200-400 ezer Ft-os jövedelemmel?
2025-ben a Bankmonitor bankszámla kalkulátorát használók közül a legnagyobb arányban a 200-400 ezer forintos jövedelmi sávot jelölték meg (60%), ennyi pénz érkezik a legtöbbek részére a ba
Európai M&A-piac 2025-2026
2025 közepére az európai M&A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel
Zsiday: Az első komoly tesztig minden jegybank nagyon kemény
Zsiday Viktor és Madár István, a Portfolio.hu makrogazdasági elemzője volt a Portfolio Checklist vendégei, Magyarország és a forint idei várható pályájáról beszéltek. Az adást hallgasd... T
A minimálbér és Jézus lenyomva
Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast,&#
Az energiabiztonság talán sosem volt annyira fontos, mint napjainkban
A napjainkban zajló geopolitikai feszültségek egyik fontos gazdasági és nemzetbiztonsági kérdése lett az energia. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szakértői szer
Mennyi időd van valójában?
Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn
Ha nem teszünk semmit, belefulladunk az e-hulladékba
Az elektronikai hulladék mennyisége 2010 óta ötször gyorsabban növekszik, mint a szabályos keretek között zajló újrahasznosítás mértéke.
Hiába a megrendülő bizalom, a külföldiek étvágya lankadatlan az amerikai részvények iránt
A gyengülő dollár, az Európával szembeni részvénypiaci alulteljesítés és az általános bizalmatlanság ellenére a külföldiek még mindig zsákolják az amerikai papírokat. Repüljünk gondol
Elfoglalni vagy megvenni Grönlandot - ennyi a kérdés?
Már senki sem nevet Trump tervein.
Beköszöntött a tejpiaci válság: megdöbbentő árak alakultak ki
2026 súlyos év lesz.
Nagyot ment a BUX – Megéri beszállni?
Tóth Tiborral, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatójával beszélgettünk.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?