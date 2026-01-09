  • Megjelenítés
A totális összeomlás határára kerülhet egy ország Amerika partjainál, Washington legnagyobb riválisa tehetetlen
Globál

A totális összeomlás határára kerülhet egy ország Amerika partjainál, Washington legnagyobb riválisa tehetetlen

Portfolio
Kína várhatóan óvatosan lavíroz, és igyekszik elkerülni a közvetlen összetűzést az Egyesült Államokkal Kuba ügyében, miközben Washington a Nicolás Maduro volt venezuelai elnök elfogása után egyre határozottabban lép fel a nyugati féltekén - írta meg a South China Morning Post.

Szakértők szerint Kína a következő hónapokban is óvatosan fog lavírozni, és igyekszik elkerülni a közvetlen összecsapást az Egyesült Államokkal Kuba miatt. Washington a caracasi rajtaütés, vagyis Nicolás Maduro volt venezuelai elnök amerikai elfogása óta látványosan erősíti jelenlétét és befolyását a nyugati féltekén. A caracasi akció óta a Fehér Ház különös figyelmet fordít a nyugati félteke egyetlen kommunista államára, Kubára. Donald Trump amerikai elnök szerint „Kuba készen áll az összeomlásra”.

Havanna erősen függ a kedvezményes venezuelai kőolajszállítmányoktól, és ha Washington nagyobb ellenőrzést szerez ezek felett, Kuba gazdasági helyzete tovább romolhat.

Trump csütörtökön a New York Timesnak nyilatkozva azt mondta, hogy az Egyesült Államok éveken át fogja irányítani Venezuelát, és hasznosítani fogja az ország hatalmas olajtartalékait. Csian Sihszüe, a Sanghaji Egyetem Latin-Amerika Kutatóközpontjának igazgatója szerint az esetleges amerikai fellépés Kuba ellen „nem feltétlenül katonai művelet lenne”.

Az Egyesült Államok más eszközökkel is nyomást gyakorolhat Kubára, például szigorúbb szankciókkal. Ha Venezuela leállítja az olajszállítást, a kubai gazdaság helyzete tovább romlik

Még több Globál

Meghajolt Washington akarata előtt Európa vezető hatalma: ez a tabu is megdőlt

Oresnyik rakéta csapódott Ukrajnába, evakuációs parancsot kapott Kijev - Percről percre az ukrán frontról pénteken

Putyin bevetette a titkos szuperfegyvert: az orosz és a nyugati szakértők is találgatnak

– mondta.

A mintegy tízmillió lakosú szigetország mindössze 145 kilométerre fekszik Floridától. Az 1960-as évek eleje óta amerikai gazdasági blokád sújtja. A kubai gazdaság alig heverte ki a Szovjetunió összeomlása utáni támogatásmegvonást, azóta pedig tartós áruhiány, gyakori áramkimaradások és a járvány utáni turizmus összeomlása sújtja. Trump és tanácsadói abban bíznak, hogy a venezuelai olajszállítások leállítása a kubai rendszer összeomlásához vezet. A héten az Egyesült Államok két, szankciók alatt álló olajszállító tartályhajót is lefoglalt, tovább szorosabbra húzva az ellenőrzést a venezuelai olajexport felett.

Az olajszállítmányok blokkolása kulcsfontosságú, mert Kuba súlyos üzemanyaghiánnyal küzd

– mondta Fulton Armstrong, az Egyesült Államok egykori latin-amerikai hírszerzési tisztje.

Peking jelenleg a legnagyobb vásárlója a venezuelai olajnak, és szoros ideológiai kötelékeket ápol Kubával is. A megfigyelők szerint azonban Kína támogatása valószínűleg korlátozott marad.

A kínai–kubai kapcsolatok alakulása elsősorban Pekingtől függ. Kuba igényei és vágyai egyértelműek, de Kína soha nem volt hajlandó Kuba patrónusává válni

– mondta Armstrong, aki jelenleg a washingtoni American University oktatója.

Az 1960-as évektől kezdve Moszkva volt Kuba fő támogatója, ám ez 1991-ben, a Szovjetunió összeomlásával egyik napról a másikra véget ért. Peking azóta nyújtott ugyan némi pénzügyi segítséget, és elengedte Kuba adósságának egy részét, de Armstrong szerint a Havannával való kapcsolat sosem tartozott Kína valódi prioritásai közé. Arra a kérdésre, hogy Kína hajlandó-e több pénzügyi vagy gazdasági támogatást nyújtani Venezuelának és Kubának, Mao Ning kínai külügyi szóvivő szerdán úgy válaszolt: országuk továbbra is együttműködik ezekkel az államokkal, de a konkrét lépésekről közösen kell dönteni. Armstrong szerint Peking régóta úgy látja, hogy Kubának saját gazdasági reformokat kell végrehajtania, ahelyett hogy folyamatosan külső segélyekre támaszkodna.

Csian szerint nem valószínű, hogy a latin-amerikai országok engednek az amerikai nyomásnak, és Kínát sem fogják eltántorítani a térséggel való együttműködéstől.

Az Egyesült Államok mindent megtesz, hogy kiszorítsa a többi országot, köztük Kínát és Oroszországot a térségből. Kína latin-amerikai kétoldalú kapcsolatai a jövőben biztosan több kihívással néznek szembe

– mondta.

Armstrong kiemelte ugyanakkor, hogy Kuba már régóta készült arra, hogy egyszer elzárják a venezuelai olajcsapot. Szerinte ez nem sikerült maradéktalanul, ám a kormánynak még vannak tartalékai, ám így is fájdalmasnak ígérkezik a következő időszak.

Kapcsolódó cikkünk

Történelmi megbeszélés a Fehér Házban: berendelte az olajcégek vezetőit Trump

Elképesztő okból tolták el a csúcstalálkozót a világ vezetői – Donald Trump születésnapi bulija okozott galibát

Címlapkép forrása: Zed Jameson/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Európai M&A-piac 2025-2026

2025 közepére az európai M&amp;A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel

Holdblog

A minimálbér és Jézus lenyomva

Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#

KonyhaKontrolling

Mennyi időd van valójában?

Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Oresnyik rakéta csapódott Ukrajnába, evakuációs parancsot kapott Kijev - Percről percre az ukrán frontról pénteken
Súlyos orosz csapás után kiadta a parancsot Ukrajna: „aki teheti, azonnal hagyja el Kijevet!”
Kiderült: majdnem megölték a Venezuela elleni művelet kulcsfiguráját – Hajszál híján múlt Amerika hatalmas sikere?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility