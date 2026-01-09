  • Megjelenítés
Kemény kijelentést tett Grönlandról a NATO keleti bástyája
Kemény kijelentést tett Grönlandról a NATO keleti bástyája

Donald Tusk lengyel miniszterelnök aggasztónak nevezte pénteki varsói sajtóértekezletén, hogy Grönland miatt veszélybe kerülhet a NATO egysége.

A miniszterelnök azt követően tartott sajtóértekezletet, hogy pénteken az ellenzéki jelöltként megválasztott Karol Nawrocki elnök fogadta őt. A találkozón megvitatták az ország nemzetbiztonságát és külpolitikáját érintő témákat, ezen belül az ukrajnai helyzetet. A megbeszélés után mindkét fél leszögezte: az említett kérdéskörökben hasonló az álláspontjuk.

Tusk sajtóértekezletén újságírói kérdésre arról is beszélt, hogy milyen kockázatokkal járhatnak Lengyelország számára a washingtoni kormány lépései a Dániához tartozó Grönlanddal kapcsolatban.

"Minden, ami gyengíti a transzatlanti szolidaritást (…), bizonyos kockázatokkal jár" - válaszolt Tusk. Hozzátette:

Lengyelország minden körülmény dacára a lehető legerősebb kapcsolatok fenntartására törekszik Európa és az Egyesült Államok között, mert ezek a kapcsolatok jelentik az egyetlen esélyt világunk fennmaradására.

Tusk hangsúlyozta: nagyon aggódik Grönland miatt, emellett nyugtalanítónak tartja mindazt, ami eszmei és politikai feszültséget kelt a NATO-n és az Egyesült Államokon belül is.

Tusk már kedden kommentálta Donald Trump amerikai elnök azon kijelentését, miszerint az Egyesült Államoknak nemzetbiztonsági okokból szüksége van Grönlandra. A lengyel kormányfő akkor alapvető kérdésnek nevezte az európai államok integritásának tiszteletben tartását, és aláhúzta: Grönland ügyében Dánia "egész Európa szolidaritására számíthat".

