Kiderült: majdnem megölték a Venezuela elleni művelet kulcsfiguráját – Hajszál híján múlt Amerika hatalmas sikere?
Kiderült: majdnem megölték a Venezuela elleni művelet kulcsfiguráját – Hajszál híján múlt Amerika hatalmas sikere?

Portfolio
Sérülést szenvedett az amerikai különleges erők vezérgépét irányító pilóta a Venezuela elleni hadművelet során – az amerikai katona az egész művelet tervezésében fontos szerepet játszott – tudta meg a CBS News.

Nicolas Maduro venezuelai elnök elfogásában kulcsfontosságú szerepet játszott néhány amerikai helikopter, melyek feladata volt a Delta Force kommandósainak eljuttatása az elnök rezidenciájára.

A CBS információi szerint a venezuelai légvédelem észlelte az amerikai forgószárnyasokat, ahogy azok megközelítették a caracasi elnöki rezidenciát: tüzet is nyitottak a helikopterekre.

A lap úgy tudja, a vezérgép találatot is kapott, az MH-47-es szállítógép pilótája lábsérülést szenvedett.

Az amerikai helikopterek fedezőtüze meg tudta törni a légvédelem ellenállását, a különleges egység pedig el tudta végezni a feladatát.

A sérült gép és pilótája visszajutott a bázisra – a küldetés sikeres volt.

A CBS információi szerint az MH-47-es pilótája nemcsak a művelet végrehajtásában, de annak tervezésében is kulcsfontosságú szerepet játszott.

Nem tudni, mi lett volna, ha az MH-47-es lezuhan - Dan Caine, az Egyesült Államok haderejének vezérkari főnöke arról beszélt pár napja, hogy másodpercre pontosan meg volt tervezve a hadművelet minden egyes apró részlete, ha akár egyetlen komponens is kudarcot vall valamiért, az egész hadművelet veszélybe került volna.

Az MH-47-es a CH-47 Chinook nehéz szállítóhelikopter különleges műveleti változata, felszereltségtől függően 33-55 katona szállítására alkalmas.

Címlapkép forrása: Smith Collection/Gado/Getty Images

