Alakul a káosz Kijevben: lekapcsolták az áramot és a távfűtést, elzárták a vizet

Javítási munkálatok miatt teljesen lekapcsolták Kijev áramellátását, miután az orosz támadások, köztük a két nappal ezelőtti bombázás, súlyosan megrongálták az ukrán főváros elektromos hálózatát.

A városvezetés szombaton közölte, hogy

a hálózatot ért károk miatt ideiglenesen szüneteltetik az áramellátást, hogy elvégezhessék a sürgős helyreállítási munkákat.

A hatóságok szerint a legutóbbi orosz csapások tovább rontották az amúgy is súlyosan sérült infrastruktúra állapotát.

Az áramkimaradás következtében

leállt a víz- és távfűtési rendszer, valamint a villamosított tömegközlekedés is.

A városvezetés azt közölte, hogy a javítások folyamatban vannak, de nem árulták el, mennyi időt vehet igénybe a teljes helyreállítás.

A legutóbbi orosz támadás után pénteken a kijevi lakóépületek mintegy fele fűtés nélkül maradt, miközben a hőmérséklet mínusz 10 Celsius-fok alá süllyedt. A hatóságok szerint a szolgáltatások fokozatos visszaállítása az energiahálózat állapotától és a további támadások kockázatától függ.

Forrás: Reuters

