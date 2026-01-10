Évek óta nem látott zavargás Iránban, erőszakos összecsapásokról érkeznek a hírek

Az országban továbbra is erőszakos összecsapásokról érkeznek hírek, de az internetkorlátozások miatt nehéz pontos képet alkotni a helyzet súlyosságáról. Az állami média szerint Karadzsban, Teherántól nyugatra felgyújtottak egy önkormányzati épületet. Az állami televízió felvételeket közölt a
Sirázban, Komban és Hamedánban megölt biztonsági erők tagjainak temetéséről.
A közösségi médiában terjedő videókon hatalmas tömegek láthatók Teherán utcáin, miközben az úttesten tüzek égnek. Egy éjszakai felvételen, amely a főváros Szaadatábád negyedében készült, egy férfi arról beszél, hogy a tüntetők átvették az irányítást a környéken. A tömeg azt skandálja:
Halál a diktátorra! Halál Hameneire!
- utalva Ali Hamenei legfőbb vezetőre.
Az országos tiltakozások december 28-án kezdődtek az elszabaduló infláció miatt, ám gyorsan politikai követelésekké alakultak. A résztvevők már nemcsak gazdasági enyhítést, hanem a papi uralom végét követelik. A hatóságok az Egyesült Államokat és Izraelt vádolják a zavargások szításával.
A HRANA iráni jogvédő szervezet adatai szerint eddig legalább 50 tüntető és 15 biztonsági alkalmazott vesztette életét, és
mintegy 2300 embert vettek őrizetbe.
Egy nyugat-iráni szemtanú telefonon arról számolt be, hogy a Forradalmi Gárdát is bevetették, és a katonák tüzet nyitottak a környéken. A félhivatalos Tasznim hírügynökség közlése szerint a Teherán melletti Baháresztánban száz "fegyveres zavargót" tartóztattak le.
A Forradalmi Gárda közleményében "terroristákat" vádolt azzal, hogy az elmúlt két éjszaka katonai és rendőrségi bázisokat támadtak meg. A szervezet hangsúlyozta, hogy az iszlám forradalom vívmányainak védelme és a biztonság fenntartása "vörös vonal", amelyet senki sem léphet át következmények nélkül.
Reza Pahlavi, az 1979-es forradalomban megdöntött utolsó iráni sah, Mohammad Reza Pahlavi Amerikában élő fia videóüzenetben jelentette be, hogy az Iszlám Köztársaságot "térdre kényszerítik". Felszólította az embereket, hogy foglalják el városuk központját, és közölte, hogy hamarosan vissza kíván térni Iránba. "Célunk már nem pusztán az, hogy az utcára vonuljunk – a cél az, hogy felkészüljünk a városközpontok elfoglalására és megtartására" – fogalmazott.
Donald Trump amerikai elnök csütörtökön közölte, hogy egyelőre nem kíván találkozni Pahlavival, utalva arra, hogy megvárja a válság alakulását, mielőtt bármely ellenzéki vezető mellé nyíltan odaállna. Trump pénteken figyelmeztette Teheránt:
Jobb, ha nem kezdenek lövöldözni, mert mi is lőni fogunk.
Irán vezetése korábban is túlélt hasonló megmozdulásokat. 1999-ben diáktüntetések rázták meg az országot, 2009-ben a vitatott választások utáni felkelés, 2019-ben pedig széles körű gazdasági tiltakozások zajlottak. 2022-ben az országot az öltözködési előírások megsértésével vádolt, fogságban meghalt fiatal nő ügye miatti országos felháborodás rázta meg.
Egy északnyugat-iráni orvos arról számolt be, hogy péntek óta rengeteg sebesült tüntetőt szállítottak a kórházakba. Sokan súlyos verés nyomaival érkeztek: fejsérülésekkel, törött végtagokkal és mély vágott sebekkel.
Hamenei pénteken Trump ügynökeinek nevezte a tüntetőket, és figyelmeztetett: Teherán nem tűri, hogy az emberek "külföldi zsoldosként" cselekedjenek. A Forradalmi Gárda közlése szerint három Baszídzs-milicista meghalt, öt pedig megsebesült a délnyugati Gacsaránban, amikor "fegyveres zavargókkal" csaptak össze.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Francesco Militello Mirto/NurPhoto via Getty Images
