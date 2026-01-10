Mérföldkőhöz érkezett az amerikai haditengerészet: az F-35-ös pilóták a jövő háborúira készülnek

A mérföldkőnek számító gyakorlatot a Pentagon marylandi szimulációs központjában tartották. A fejlett modellező- és szimulációs technológia lehetővé teszi, hogy a pilóták biztonságos környezetben szerezzenek tapasztalatot különböző bevetéseken, és gyakorolják a taktikai manővereket. Todd Evans ellentengernagy szerint a modern hadviselés egyre többet követel a pilótáktól, és ez a mérföldkő jól mutatja, milyen hatékonyan készítik fel őket a jövő csatáinak megnyerésére.
A gyakorlat során az F-35-ösök pilótái érintőképernyős tabletek segítségével irányítottak egyszerre több, mesterséges intelligenciával működő autonóm harci drónt.
Ezek a rendszerek egyfajta hűséges szárnysegédként támogatják a pilótákat.
A kiképzés alatt a pilóták és a drónok partnerként vettek részt a harcban: folyamatosan kommunikáltak egymással, és precíziós rakétákkal semmisítették meg a célpontokat. Tavaly jelentős előrelépések történtek az ember–gép együttműködés terén is. A légierő pilótái két Kratos XQ-58A Valkyrie drónt integráltak harci manőverekbe a floridai Eglin légibázison. A tengerészgyalogság F-35-ös és a légierő F-22-es pilótái pedig először gyakorlatoztak együtt közös egységként. A szimulációs központ 2026-ban új repülőgépekkel és fegyverrendszerekkel bővül majd, köztük az EA-18G Growlerrel, az E-2D Advanced Hawkeye-jal és az F/A-18E/F Super Hornettel.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
