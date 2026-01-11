Irán megfenyegette Izraelt és Amerikát – Újabb összecsapás jöhet?

Irán vasárnap megtorlással fenyegette meg Izraelt és az amerikai támaszpontokat arra az esetre, ha az Egyesült Államok katonai csapást mérne az országra. A figyelmeztetés azután hangzott el, hogy izraeli források szerint Izrael fokozott készültségbe helyezte magát egy esetleges amerikai beavatkozásra számítva.

Az iráni vallási vezetés 2022 óta a legnagyobb kormányellenes tüntetéshullámmal néz szembe. Donald Trump amerikai elnök az elmúlt napokban többször is beavatkozással fenyegetőzött, és arra figyelmeztette az iráni vezetőket, hogy ne alkalmazzanak erőszakot a tüntetőkkel szemben. Szombaton Trump kijelentette, hogy az Egyesült Államok "készen áll a segítségnyújtásra".

Mohammad Bákir Kalibáf, az iráni parlament elnöke és a Forradalmi Gárda egykori parancsnoka vasárnap a parlamentben óvta Washingtont a "téves számításoktól".

"Világosan mondom: Irán megtámadása esetén a megszállt területek – vagyis Izrael –, valamint minden amerikai támaszpont és hadihajó jogos célpontunkká válik"

– jelentette ki.

Három, a hétvégi izraeli biztonsági egyeztetéseken részt vevő forrás megerősítette, hogy Izrael fokozott készültségben áll, de a részleteket nem árulták el. Az izraeli kormány szóvivője nem kívánta kommentálni az értesüléseket.

Izrael és Irán júniusban 12 napos háborút vívott egymással, amelyhez az Egyesült Államok is csatlakozott Izrael támogatásával végrehajtott légicsapásokkal. Irán válaszul rakétákat lőtt ki egy katari amerikai légibázisra.

A tüntetések december 28-án kezdődtek Iránban. Eredetileg az elszabadult infláció váltotta ki őket, de gyorsan politikai jelleget öltöttek: a résztvevők a papi uralom végét követelik.

A hatóságok az Egyesült Államokat és Izraelt vádolják a zavargások szításával.

Az információáramlást nehezíti, hogy a hatóságok csütörtök óta korlátozzák az internet-hozzáférést. Az amerikai székhelyű HRANA emberi jogi szervezet szerint a halálos áldozatok száma 116-ra emelkedett. Többségük tüntető, de a halottak közül 37-en a biztonsági erők tagjai közül kerültek ki.

Egy szombaton a közösségi médiában közzétett videó szerint nagy tömeg gyűlt össze éjszaka Teherán Punak negyedében. A résztvevők egy hídon gyülekeztek, és fémtárgyakon dobolva fejezték ki tiltakozásukat.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök szombaton telefonon egyeztetett Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel az esetleges iráni beavatkozás lehetőségéről

– közölte egy izraeli forrás. Egy amerikai tisztviselő megerősítette a beszélgetés tényét, de a témákat nem részletezte.

Egy magas rangú amerikai hírszerzési tisztviselő szombaton "állóképességi játéknak" nevezte az iráni helyzetet. Elmondása szerint az ellenzék igyekszik fenntartani a nyomást mindaddig, amíg a kulcsfontosságú kormányzati szereplők el nem menekülnek, vagy át nem állnak. A hatóságok eközben az utcák kiürítésére törekednek, anélkül hogy az Egyesült Államoknak egyértelmű okot adnának a beavatkozásra.

Izrael egyelőre nem jelezte, hogy közvetlenül beavatkozna. A két ország közötti feszültség már eleve magas Irán nukleáris- és ballisztikusrakéta-programja miatt. Netanjahu a The Economistnek adott, pénteken megjelent interjúban kijelentette: súlyos következményei lennének, ha Irán megtámadná Izraelt.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images