Jelentős orosz veszteségekről számolt be az ukrán vezérkar
Portfolio
Az ukrán fegyveres erők vezérkara szerint az elmúlt 24 órában 173 fegyveres összecsapás zajlott a teljes frontvonal mentén - tudósított a RBC Ukraine. A hírek szerint az orosz fél 1130 katonát veszíthetett egy nap leforgása alatt.

A vezérkar közlése szerint az orosz erők egy nap alatt 56 légicsapást hajtottak végre, és 156 irányított bombát vetettek be. Emellett 7050 kamikaze drónt alkalmaztak, valamint 3750 lövést adtak le az ukrán állásokra és a lakott területekre, köztük 82 rakétasorozatvető-támadást.

Légicsapások értek többek között Szamiilivkát és Tavrijszkét Zaporizzsja megyében, valamint Novoukrajinkát a Donyecki területen.

A pokrovszki irányban 47 orosz rohamot állítottak meg az ukrán védők Zatisok, Rodinszke, Cservonij Liman, Mirnohrad, Pokrovszk és több más település térségében. A huljajpolei szakaszon 23, az olekszandrivkai irányban 14, a kosztjantyinivkai szakaszon pedig 13 támadást vertek vissza.

A limáni irányban tíz, a kupjanszki szakaszon kilenc ellenséges támadást jelentettek. A dél-szlobozsani irányban hat, a szlovjanszki szakaszon három orosz rohamot hiúsítottak meg. Az orihivi és a pridnyiprovszki irányban egy-egy támadást vertek vissza.

A kramatoroszki szakaszon nem tapasztaltak orosz offenzív műveleteket.

Az ukrán légierő csapást mért három ellenséges élőerő-állásra, egy parancsnoki pontra és egy műszaki létesítményre.

A vezérkar jelentése szerint az orosz veszteségek az elmúlt 24 órában 1130 katonát, 11 harckocsit, 3 páncélozott harcjárművet, 44 tüzérségi rendszert, egy rakéta-sorozatvetőt, 654 drónt és 134 gépjárművet tettek ki.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

