Lecsapott Szíriában az amerikai haderő

Az akcióról az amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) számolt be az X közösségi oldalon. Közlésük szerint a műveletet több ország részvételével hajtották végre az Iszlám Állam (ISIS) szíriai állásai ellen.
A mostani támadások a "Hawkeye Strike" fedőnevű hadművelet második hullámát jelentették.
A hadművelet válaszlépésként indult egy decemberi ISIS-rajtaütés után, amelyben két iowai nemzeti gárdista és egy, tolmácsként dolgozó amerikai civil vesztette életét.
"A mai csapások az Iszlám Állam szíriai pozícióit vették célba, az iszlamista terrorizmus elleni küzdelem és a jövőbeli támadások megelőzése érdekében" – közölte a CENTCOM.
A műveletben több mint húsz repülőgép vett részt, köztük F–15E és A–10 típusú vadászbombázók, AC–130J harci repülőgépek, MQ–9 típusú drónok, valamint jordán F–16-osok. A gépek több mint kilencven precíziós rakétát lőttek ki harmincötnél is több célpont ellen.
Donald Trump elnöksége alatt az Egyesült Államok Nigériában, Venezuelában, Szíriában és Iránban is engedélyezett katonai csapásokat.
"Az üzenetünk világos: aki harcosaink ellen fordul, azt a világ bármely pontján megtaláljuk és likvidáljuk, bármennyire is próbál elmenekülni az igazságszolgáltatás elől
– áll a parancsnokság közleményében.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Rémületes fegyvert vetett be Oroszország, ilyet még nem láttunk ebben a háborúban
Ukrajna bármely pontját képes elérni vele.
Ezeken az országrészeken a legkeményebb a helyzet: térképen a mai hófúvás
Kemény napnak nézünk elébe.
Irán megfenyegette Izraelt és Amerikát – Újabb összecsapás jöhet?
Nem tud úrrá lenni a forrongó helyzeten az iráni rezsim.
Babaváró hitel 2026: feltételek, igénylés, visszafizetés, tudnivalók és változások egy helyen!
Idén év közben lesz egy nagy változás a babaváró hitelnél.
Teljes sötétségbe borult az ukrán terület: százezrek maradtak áram nélkül a kegyetlen hidegben
Feltehetően orosz támadások okozták a kimaradást.
Dermesztő hideget mértek, mínusz 20 fok is volt Magyarországon
Mutatjuk a legdurvább értékeket.
Jön a nagy fordulat az időjárásban
Már sokan várták.
Jelentős orosz veszteségekről számolt be az ukrán vezérkar
Egy nap alatt több mint 1000 támadó eshetett el.
13 százalék: miért szomorú a jó hozam?
Danival, a befektetési igazgatónkkal beszélgettünk egy boldog, karácsonyi rendezvényen: - Zsolt, ha minden évben 13 százalék lesz a hozamod, én minden évben nagyon boldog leszek.... The post 13
Lényeges változás a lakásvásárlások illetékfizetésénél
Rengeteg lakásvásárlót érinthet, az illetékfizetési kötelezettség érdemben csökkenhet. Elsősorban azok figyeljenek, akik a vásárlást megelőző időszakban el is adta ingatlant. A lakásvás
Zsiday: Az első komoly tesztig minden jegybank nagyon kemény
Zsiday Viktor és Madár István, a Portfolio.hu makrogazdasági elemzője volt a Portfolio Checklist vendégei, Magyarország és a forint idei várható pályájáról beszéltek. Az adást hallgasd... T
Európai M&A-piac 2025-2026
2025 közepére az európai M&A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel
A minimálbér és Jézus lenyomva
Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast,&#
Az energiabiztonság talán sosem volt annyira fontos, mint napjainkban
A napjainkban zajló geopolitikai feszültségek egyik fontos gazdasági és nemzetbiztonsági kérdése lett az energia. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szakértői szer
Mennyi időd van valójában?
Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn
Ha nem teszünk semmit, belefulladunk az e-hulladékba
Az elektronikai hulladék mennyisége 2010 óta ötször gyorsabban növekszik, mint a szabályos keretek között zajló újrahasznosítás mértéke.
Megdöbbentő probléma az USA topegyetemein: nem tudnak elhelyezkedni a diákok
Ismét az Ivy League egyetemeken tanuló magyar diákokkal beszélgettünk.
Elfoglalni vagy megvenni Grönlandot - ennyi a kérdés?
Már senki sem nevet Trump tervein.
Beköszöntött a tejpiaci válság: megdöbbentő árak alakultak ki
2026 súlyos év lesz.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?