Lecsapott Szíriában az amerikai haderő
Lecsapott Szíriában az amerikai haderő

Az Egyesült Államok légiereje szombaton szövetségeseivel közösen légicsapásokat hajtott végre az Iszlám Állam szíriai célpontjai ellen, válaszul egy decemberi támadásra, amelyben két amerikai katona és egy civil tolmács vesztette életét - írja a Politico.

Az akcióról az amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) számolt be az X közösségi oldalon. Közlésük szerint a műveletet több ország részvételével hajtották végre az Iszlám Állam (ISIS) szíriai állásai ellen.

A mostani támadások a "Hawkeye Strike" fedőnevű hadművelet második hullámát jelentették.

A hadművelet válaszlépésként indult egy decemberi ISIS-rajtaütés után, amelyben két iowai nemzeti gárdista és egy, tolmácsként dolgozó amerikai civil vesztette életét.

"A mai csapások az Iszlám Állam szíriai pozícióit vették célba, az iszlamista terrorizmus elleni küzdelem és a jövőbeli támadások megelőzése érdekében" – közölte a CENTCOM.

A műveletben több mint húsz repülőgép vett részt, köztük F–15E és A–10 típusú vadászbombázók, AC–130J harci repülőgépek, MQ–9 típusú drónok, valamint jordán F–16-osok. A gépek több mint kilencven precíziós rakétát lőttek ki harmincötnél is több célpont ellen.

Donald Trump elnöksége alatt az Egyesült Államok Nigériában, Venezuelában, Szíriában és Iránban is engedélyezett katonai csapásokat.

"Az üzenetünk világos: aki harcosaink ellen fordul, azt a világ bármely pontján megtaláljuk és likvidáljuk, bármennyire is próbál elmenekülni az igazságszolgáltatás elől

– áll a parancsnokság közleményében.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

