Jelentős orosz veszteségekről számolt be az ukrán vezérkar
Az ukrán fegyveres erők vezérkara szerint az elmúlt 24 órában 173 fegyveres összecsapás zajlott a teljes frontvonal mentén - tudósított a RBC Ukraine. A hírek szerint az orosz fél 1130 katonát veszíthetett egy nap leforgása alatt.
Száznál is több rettegett Shahed-drón támadta Ukrajnát, Kínával gyakorlatozik az orosz hadsereg – Háborús híreink vasárnap
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.
Tegnapi tudósításunk itt olvasható vissza:
Sorra vonulnak ki a kriptós cégek Magyarországról – Mégis mi történik itt?
Nagy volt a mozgás az ünnepek alatt.
Friss időjárás-előrejelzés: narancs riasztást adtak ki hófúvás miatt, nem tágít a tél
Sokfelé kell viharos szélre számítani.
Történelmi év jön: csaknem 50 ország jövője dől el idén, az egész világ sorsa megváltozhat
A világ több fontos vezetője is népe ítélőszéke elé áll.
Tanulságos precedens: mindent megváltoztathat Amerika húzása a távol-keleti lőporos hordóban
Peking árgus szemekkel figyelt.
Évek óta nem látott zavargás Iránban, erőszakos összecsapásokról érkeznek a hírek
Egy kormányellenes megmozdulás torkollt erőszakba.
Az amerikai olajcégek ugrásra készen várják a visszatérést Venezuelába
Ám jelentős jogi reformokra is szükség van.
Elindultak a csatahajók, megkezdődött a "Will for Peace 2026" kódnevű hadgyakorlat
Egy hétig tart az erődemonstráció.
Újabb narancs riasztást adtak ki több járásra, lecsap a tél
Viharos szél okozhat hóátfúvásokat.
13 százalék: miért szomorú a jó hozam?
Danival, a befektetési igazgatónkkal beszélgettünk egy boldog, karácsonyi rendezvényen: - Zsolt, ha minden évben 13 százalék lesz a hozamod, én minden évben nagyon boldog leszek.... The post 13
Lényeges változás a lakásvásárlások illetékfizetésénél
Rengeteg lakásvásárlót érinthet, az illetékfizetési kötelezettség érdemben csökkenhet. Elsősorban azok figyeljenek, akik a vásárlást megelőző időszakban el is adta ingatlant. A lakásvás
Zsiday: Az első komoly tesztig minden jegybank nagyon kemény
Zsiday Viktor és Madár István, a Portfolio.hu makrogazdasági elemzője volt a Portfolio Checklist vendégei, Magyarország és a forint idei várható pályájáról beszéltek. Az adást hallgasd... T
A minimálbér és Jézus lenyomva
Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast,&#
Az energiabiztonság talán sosem volt annyira fontos, mint napjainkban
A napjainkban zajló geopolitikai feszültségek egyik fontos gazdasági és nemzetbiztonsági kérdése lett az energia. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szakértői szer
Európai M&A-piac 2025-2026
2025 közepére az európai M&A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel
Mennyi időd van valójában?
Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn
Ha nem teszünk semmit, belefulladunk az e-hulladékba
Az elektronikai hulladék mennyisége 2010 óta ötször gyorsabban növekszik, mint a szabályos keretek között zajló újrahasznosítás mértéke.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Megdöbbentő probléma az USA topegyetemein: nem tudnak elhelyezkedni a diákok
Ismét az Ivy League egyetemeken tanuló magyar diákokkal beszélgettünk.
Elfoglalni vagy megvenni Grönlandot - ennyi a kérdés?
Már senki sem nevet Trump tervein.
Beköszöntött a tejpiaci válság: megdöbbentő árak alakultak ki
2026 súlyos év lesz.