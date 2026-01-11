  • Megjelenítés
Ukrajna áramhálózatát támadták az oroszok, több régióba összeomlott a szolgáltatás
Globál

Ukrajna áramhálózatát támadták az oroszok, több régióba összeomlott a szolgáltatás

MTI
Ismét Ukrajna áramhálózatát támadták az orosz erők vasárnapra virradóra - közölte az ukrán energiaügyi minisztérium.

A tájékoztatás szerint emiatt

ideiglenesen összeomlott az áramszolgáltatás Zaporizzsja és Dnyipropetrovszk régiókban.

A héten nem múlt el egyetlen nap sem az energetikai létesítmények és a létfontosságú infrastruktúra elleni támadások nélkül

- jelentette ki Julija Szviridenko miniszterelnök. Mint mondta, összesen 44 ilyen támadást regisztráltak.

A pénteki csapásokat követően Kijevben továbbra is ezer épület van fűtés nélkül.

A fővárosi energiaellátás továbbra is rendkívül nehéz helyzetben van

- hangsúlyozta Vitalij Klicsko kijevi polgármester a Telegram-oldalán. A támadás óta sikerült helyreállítani a víz- és részben az áram- és távhőszolgáltatásokat, de a munkálatok még folynak.

Szviridenko szerint a fővárosi energia- és távhőszolgáltatási helyzet javulására legkorábban január 15-én lehet számítani. Közölte azt is, hogy Ukrajna növeli az áramimportot.

Az ukrán légierő szerint vasárnapra virradóra az orosz hadsereg 154 drónnal támadta Ukrajna területét. A pilóta nélküli légi eszközökből 125-öt lelőttek ugyan, de több mint 20 becsapódott - ismertette a légvédelem. Klicsko ennek kapcsán a Bild című német lapnak nyilatkozva megjegyezte, hogy az ukrán légvédelem nem rendelkezik a megfelelő eszközökkel a csapások hatékony elhárításához, "még Kijevben sem". Hozzátette, hogy Ukrajnának sürgősen további légvédelmi fegyverekre van szüksége.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a lakosság elleni "célzott terrornak" minősítette az energetikai hálózat elleni légicsapásokat. Kijelentette, hogy az orosz hadsereg mintegy 1100 drónnal, 890 irányított légibombával és 50 rakétával, illetve manőverező robotrepülőgéppel, köztük az Oresnyik hiperszonikus rakétarendszerrel támadta hazáját.

Olyan célok ellen, amelyek nem bírnak semmiféle katonai jelentőséggel: energetikai létesítmények és lakóházak ellen

- hangoztatta.

Az ukrán hadsereg mindeközben arról számolt be, hogy az ukrán erők vasárnap csapást mértek az orosz Lukoil olajtársaság három fúrótornyára a Kaszpi-tengeren, amelyek Kijev szerint az orosz hadsereget látták el nyersanyaggal.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

