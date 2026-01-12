  • Megjelenítés
Már fejlesztés alatt van Moszkva vadonatúj szuperdrónja: a sztratoszféráig lesz képes hatolni a
Már fejlesztés alatt van Moszkva vadonatúj szuperdrónja: a sztratoszféráig lesz képes hatolni a"Ragadozó"

Oroszországban folyamatban van a "Ragadozó" (Hisnyik) nevű sztratoszférikus drón fejlesztése, amely képes lehet akár 15 kilométer magasra felemelkedni, ha üzembe helyezik – közölte az orosz állami TASZSZ hírügynökséggel Vlagyimir Tabunov, a rendszert fejlesztő Geron vállalat vezérigazgatója.
A Hisnyik egy nagy magasságban végzett, hosszú távú bevetésekre tervezett UAV [pilóta nélküli légi jármű], amely részben képes kiváltani egyes műholdas és földi rendszerek bizonyos funkcióit. A platformot kereskedelmi, tudományos és védelmi célokra egyaránt szánjuk

- állította Tuborov. A fejlesztő vállalat vezetője szerint a drón legfontosabb paraméterei a következőképp alakulnak:

  • maximális sebessége eléri az 550 km/órát,
  • hatótávolsága mintegy 12 ezer kilométer,

  • működési magassága 15 ezer méter,

  • hasznos teherbírása pedig 500 kilogramm.
  • Emellett képes a függőleges fel- és leszállásra, valamint a lebegésre is.

A sztratoszféra a Föld légkörének körülbelül 10-15 kilométer magasan kezdődő, és nagyjából 50 kilométeres magasságban végződő második rétege, a troposzféra és a mezoszféra között.

A "Hisnyik" tervezése során úgynevezett "monowing" (egyszárnyas) technológiát alkalmaztak, amely növeli a repülési sebességet, a teherbírást és a lopakodó képességeket. A "Predátort" mesterséges intelligenciával, valamint háromdimenziós pásztázással is ellátják a terv szerint.

Tabunov állítása szerint a fejlesztés alatt álló drón a közeli világűr kutatásával kapcsolatos feladatok elvégzésére is alkalmas lesz, és jelentősen hozzájárulhat a tudományos-műszaki fejlődéshez.

