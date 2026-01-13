A második világháború óta nem történt ilyen Franciaországban – Elindult a menetelés a szakadék felé?

A kedden közzétett hivatalos adatok szerint 2024-ben 651 ezer halálesetet és 645 ezer születést jegyzett fel a nemzeti statisztikai hivatal (INSEE). A születések száma a koronavírus-járvány kezdete óta folyamatosan csökken.

Franciaország hagyományosan kedvezőbb demográfiai mutatókkal rendelkezett, mint a legtöbb európai ország. Az elöregedő társadalom és a visszaeső születésszám azonban azt jelzi, hogy az egész kontinenst sújtó demográfiai válság alól Franciaország sem jelent kivételt.

A termékenységi ráta tavaly 1,56-ra esett, ami az első világháború óta a legalacsonyabb érték. Ez jócskán elmarad a nyugdíjrendszer finanszírozásával számoló előrejelzésekben feltételezett 1,8-as rátától. Uniós összehasonlításban Franciaország 2023-ban még a második helyen állt 1,65-ös mutatóval, Bulgária mögött, ahol a termékenységi ráta 1,81 volt.

A nemzeti számvevőszék múlt havi figyelmeztetése szerint a demográfiai átalakulás a következő években a járvány időszakában látott szintre emelheti vissza az állami kiadásokat, miközben az adóalap folyamatosan szűkül.

A Cercle d'Épargne gazdaságkutató intézet szakértője, Philippe Crevel rámutatott:

Az 1960-as években született népes generációk nyugdíjba vonulásával a munkaerőpiaci feszültségek várhatóan gyorsan erősödnek majd.

Annak ellenére, hogy a halálozások száma meghaladta a születésekét, Franciaország népessége tavaly kis mértékben, 69,1 millió főre nőtt a bevándorlásnak köszönhetően. Az INSEE becslése szerint a nettó migráció 176 ezer főt tett ki.

A várható élettartam történelmi csúcsra emelkedett: a nők esetében 85,9, a férfiaknál 80,3 évre. A 65 év felettiek aránya 22 százalékra nőtt, ami már közel azonos a 20 év alattiak részarányával.

Címlapkép forrása: Mohamad Salaheldin Abdelg Alsayed/Anadolu via Getty Images