Elszabadulhat a pokol Amerika beavatkozásával: Trump szövetségese már a rezsim megbuktatásáról beszél

A politikus a közösségi médiában fejtette ki a véleményét azt követően, hogy Donald Trump amerikai elnök az iráni tüntetőket a támogatásáról biztosította.

Ennek a hosszú útnak a fordulópontja Trump elnök elszántsága lesz. Nem lépünk a földre, hanem – ahogy ígérte – szabadjára engedjük a szent poklot a rezsimre, amely minden vörös vonalat átlépett

– mondta.

Azt is elmondta, hogy szerinte pontosan mit jelent az „úton van a segítség”: kibertámadásokat és pszichológiai hadviselést. Graham szerint le kell rombolni Iránban azokat az infrastrukturális elemeket, melyek lehetővé teszik a tüntetők elleni erőszakos fellépést.

