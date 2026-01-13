  • Megjelenítés
Elszabadulhat a pokol Amerika beavatkozásával: Trump szövetségese már a rezsim megbuktatásáról beszél

Lindsey Graham, republikánus szenátor szerint a fokozódó nyomás elhozhatja a síita rezsim bukását – írja az al-Dzsazíra.

A politikus a közösségi médiában fejtette ki a véleményét azt követően, hogy Donald Trump amerikai elnök az iráni tüntetőket a támogatásáról biztosította.

Ennek a hosszú útnak a fordulópontja Trump elnök elszántsága lesz. Nem lépünk a földre, hanem – ahogy ígérte – szabadjára engedjük a szent poklot a rezsimre, amely minden vörös vonalat átlépett

– mondta.

Azt is elmondta, hogy szerinte pontosan mit jelent az „úton van a segítség”: kibertámadásokat és pszichológiai hadviselést. Graham szerint le kell rombolni Iránban azokat az infrastrukturális elemeket, melyek lehetővé teszik a tüntetők elleni erőszakos fellépést.

Címlapkép forrása: Joe Raedle/Getty Images

