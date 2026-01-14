  • Megjelenítés
Behódolt Trumpnak az elnyomó rezsim: pontosan megteszik, amit az elnök kért
Behódolt Trumpnak az elnyomó rezsim: pontosan megteszik, amit az elnök kért

Venezuela vezetése Washington nyomására szabadon engedett több mint 400 fogvatartottat, köztük az amerikai állampolgárokat - közölte a több amerikai híroldal a Trump-adminisztráció bejelentése alapján.

A washingtoni külügyminisztérium közölte:

Üdvözöljük a Venezuelában fogva tartott amerikaiak szabadon bocsátását. Ez fontos lépés a helyes irányba az átmeneti hatóságok részéről."

A tárca nem hozta nyilvánosságra a szabadon engedettek pontos számát, egyes hírportálok caracasi politikusoktól származó adatok alapján azt írják:

több mint 400 fogvatartottat engedtek el.

Ballisztikus rakéták zúdultak Ukrajnára, betörtek az oroszok Kosztyantynivkába - Az ukrán frontról szerdán, percről percre

Felfüggesztették a tárgyalásokat: Irán megfenyegette Amerika legfontosabb közel-keleti partnereit

Teljesen ki vannak borulva Oroszország barátai - Hatalmas stratégiai hibát vétett Putyin?

Az AP értesülései szerint a venezuelai politikai foglyok mellett ma négy amerikait engedtek el, egy ötödik személyt pedig már hétfőn, csendben bocsátottak szabadon.

Caracas az Egyesült Államok nyomására kezdett elengedni tömegesen politikai foglyokat. Venezuela politikai vezetése azután kezdett el együttműködni a Trump-adminisztrációval, hogy az megtámadta az országot és elrabolta Nicolas Maduro elnököt.

Titkos fegyvert használhatott Amerika Venezuela ostrománál - Ez megmagyarázza Trump elsöprő győzelmét?

Hangosan dübörögnek a harci dobok: egyre többen számítanak háborúra, Amerika lépése döntő lehet

Hatalmas pofont kaphat Amerika legnagyobb riválisa, de Peking újra csak nézheti az eseményeket

Elszabadultak az indulatok, vágtat az olajár

Döntött Grönland a saját sorsáról - Trump szerint ebből hatalmas baj lesz
Elkezdődött: Amerika beavatkozik Iránban, bejelentés jött Washingtonból
Lerántották a leplet a mestertervről: megindulnak a német katonák, saját szövetségesével nézne farkasszemet Berlin
