Behódolt Trumpnak az elnyomó rezsim: pontosan megteszik, amit az elnök kért

Venezuela vezetése Washington nyomására szabadon engedett több mint 400 fogvatartottat, köztük az amerikai állampolgárokat - közölte a több amerikai híroldal a Trump-adminisztráció bejelentése alapján.

A washingtoni külügyminisztérium közölte:

Üdvözöljük a Venezuelában fogva tartott amerikaiak szabadon bocsátását. Ez fontos lépés a helyes irányba az átmeneti hatóságok részéről."

A tárca nem hozta nyilvánosságra a szabadon engedettek pontos számát, egyes hírportálok caracasi politikusoktól származó adatok alapján azt írják:

több mint 400 fogvatartottat engedtek el.

Az AP értesülései szerint a venezuelai politikai foglyok mellett ma négy amerikait engedtek el, egy ötödik személyt pedig már hétfőn, csendben bocsátottak szabadon.

Caracas az Egyesült Államok nyomására kezdett elengedni tömegesen politikai foglyokat. Venezuela politikai vezetése azután kezdett el együttműködni a Trump-adminisztrációval, hogy az megtámadta az országot és elrabolta Nicolas Maduro elnököt.

