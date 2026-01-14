Behódolt Trumpnak az elnyomó rezsim: pontosan megteszik, amit az elnök kért

A washingtoni külügyminisztérium közölte:
Üdvözöljük a Venezuelában fogva tartott amerikaiak szabadon bocsátását. Ez fontos lépés a helyes irányba az átmeneti hatóságok részéről."
A tárca nem hozta nyilvánosságra a szabadon engedettek pontos számát, egyes hírportálok caracasi politikusoktól származó adatok alapján azt írják:
több mint 400 fogvatartottat engedtek el.
Az AP értesülései szerint a venezuelai politikai foglyok mellett ma négy amerikait engedtek el, egy ötödik személyt pedig már hétfőn, csendben bocsátottak szabadon.
Caracas az Egyesült Államok nyomására kezdett elengedni tömegesen politikai foglyokat. Venezuela politikai vezetése azután kezdett el együttműködni a Trump-adminisztrációval, hogy az megtámadta az országot és elrabolta Nicolas Maduro elnököt.
Címlapkép forrása: Jesus Vargas/Getty Images
Így árasztják el a kínai autók az egész világot
Idén várhatóan tovább bővül az export.
Nagy változás jön a Teslánál!
Alig pár hét múlva élesedik is.
Váratlan lépésre készülnek a világ parlamentjeiben, mert nem értik a gazdaságot
Az OECD egy meglepő tervvel mentené meg a költségvetéseket.
A világ történelmének egyik legforróbb éve lett 2025
A mostani szokatlan hideg ellenére aggasztó számok érkeztek a tavalyi évről.
Máris itt a fordulat a lakáspiacon: újra drágulnak az albérletek
Szűkül a kínálat, mutatjuk a kerületenkénti és nagyvárosonkénti átlagárakat.
Megérkezett az időjárás-előrejelzés: csúnyán beborul Magyarországon a következő napokban
Hidegpárna ül az országra.
Nagyot ralizik a Mol!
Tovább száguld az árfolyam.
A vöröszóna kapujába került Macron gazdasága
A súlyosbodó hiány miatt egyre inkább fogy a bizalom Franciaországgal szemben.
Bérszámfejtés 2026
Az RSM szakértői összefoglalták, hogy a vállalatoknak, a munkáltatóknak milyen, 2026 januárjától érvényben levő változásokkal kell tisztában lenniük, a bérszámfejtéshez kapcsolódó ad
Az új világrend aligha lesz kívánatos az emberiségnek
A rezsimváltás megtörtént Venezuelában, azonban a szélesebb összefüggésekről kevés szó esik. Venezuela esete nem egy elszigetelt incidens, hanem a Donroe-doktrína következetes életbe léptet
Megvan a 2025-ös infláció: ilyen mértékben emelkedhetnek a számlaköltségek, bérleti díjak
3,3 százalékos éves áremelkedést mért a KSH decemberben, talán ennél is fontosabb, hogy a teljes 2025-ös évben az átlagos drágulás mértéke 4,4 százalék volt. Ez nagyon fontos érték lehet
Energiatároló cégeknek: módosult a felhívás
A 2025. júniusában meghirdetett pályázat célja nem más, mint felpörgetni a vállalkozások saját energiatároló és megújulóenergia-termelő kapacitásainak kiépítését.
Óceánok elsavasodása - valóban átléptük a hetedik planetáris határt?
A kutatók újraértékelték az elsavasodás mértékét, és arra jutottak: négy nagy óceáni területen már biztosan átléptük a biztonságosnak tekintett küszöbértéket.
Nem lett demokrácia a kereskedelemből, de még vannak ütőkártyák
Ahogy elindul egy ország a gazdasági fejlődés útján, akkor az demokratizálódásban fog lecsapódni - gondoltuk sokáig. Mára egyértelmű, hogy nem ez a helyzet, elég Kínára... The post Nem let
Futóturizmus: a világ élmezőnye és Budapest lehetőségei
A futás sokáig nehezen volt értelmezhető gazdasági szempontból. Túl hozzáférhető volt és túl kevés infrastruktúrát igényelt ahhoz, hogy klasszikus iparágként tekinthessünk rá. Ma azonba
Zsiday Viktor: Zöld álom Magyarországnak
Van egy feltörekvő, de nagyon hatékony zöld technológia, az EGS, amiben óriási potenciál van, és amely komolyan hozzájárulhat Magyarország növekedéséhez. A következő évek potenciálisan l
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Így drágult a heti nagybevásárlás: meglepő mellékhatása lett az árrésstopnak
Megjelent a Portfolio Checklist keddi adása.
Az egészség az új GDP
Nem fogadás, létkérdés az egészségügybe történő beruházás.
Magyarországon is csődhullámot hozhat a nagy EU-s megállapodás: kinek van félnivalója?
Mit jelent a Mercosur-alku?