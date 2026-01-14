Brutális tiltást jelentett be Trump: Európát is érinti a drasztikus korlátozás

A tárca belső feljegyzése arra utasítja az amerikai konzulátusokat, hogy a hatályos jogszabályok alapján utasítsák el a bevándorlási vízumkérelmeket mindaddig, amíg a minisztérium felül nem vizsgálja a kérvényezők átvilágítási eljárását. Az érintett államok között – több európai mellett – szerepel Szomália, Oroszország, Afganisztán, Brazília, Irán és Nigéria is (a teljes listát lásd alább).

A felfüggesztés január 21-én lép életbe, és határozatlan ideig marad érvényben.

Szomália azután került a republikánusok céltáblájára, hogy Minnesotában egy állami forrásokkal visszaélő csalóhálózatot lepleztek le, az érintettek jelentős része pedig szomáliai származású volt.

Egy afganisztáni származású férfi által Washingtonban elkövetett lövöldözés árnyékában, melyben egy nemzeti gárdista életét vesztette, Trump novemberben bejelentette: "véglegesen szünetelteti a bevándorlást" minden "harmadik világbeli országból".

Egy tavaly novemberi minisztériumi utasítás szerint az amerikai konzulátusoknak számos szempontot kell mérlegelniük a vízumkérelmek elbírálásakor. Vizsgálniuk kell a jelentkezők egészségi állapotát, életkorát, nyelvtudását, anyagi helyzetét, valamint az egészségügyi rendszer várható igénybevételét. Az idősebb vagy túlsúlyos jelentkezőket ugyanúgy elutasíthatják, mint azokat, akik korábban állami segélyben vagy intézményi ellátásban részesültek.

A "közteherre" (public charge) vonatkozó kitétel évtizedek óta az amerikai bevándorlási rendszer részét képezi, de annak definiciója és érvényre jutattása változott az idők során. Hagyományosan a konzulátusok is rendelkeztek mérlegelési jogkörrel.

Az amerikai külügy tájékoztatása szerint

a listán szereplő országokra vonatkozó felfüggesztés alól "rendkívül korlátozottak" lesznek a kivételek,

és csak olyan külföldi állampolgárok esetében lehet róla szó, akik átmentek a közteher-vizsgálaton.

A vízumfelfüggesztésben érintett országok Kontinens Ország Afrika Algéria, Kamerun, Zöld-foki Köztársaság, Elefántcsontpart, Kongói Demokratikus Köztársaság, Egyiptom, Eritrea, Etiópia, Gambia, Ghána, Guinea, Libéria, Líbia, Marokkó, Nigéria, Kongói Köztársaság, Ruanda, Szenegál, Sierra Leone, Szomália, Dél-Szudán, Szudán, Tanzánia, Togo, Tunézia, Uganda Ázsia Afganisztán, Örményország, Azerbajdzsán, Banglades, Bhután, Burma (Mianmar), Kambodzsa, Grúzia, Irán, Irak, Jordánia, Kazahsztán, Kuvait, Kirgizisztán, Laosz, Libanon, Mongólia, Nepál, Pakisztán, Oroszország, Szíria, Thaiföld, Üzbegisztán, Jemen Európa Albánia, Fehéroroszország, Bosznia és Hercegovina, Koszovó, Észak-Macedónia, Moldova, Montenegró Amerika Antigua és Barbuda, Bahamák, Barbados, Belize, Brazília, Kolumbia, Kuba, Dominika, Grenada, Guatemala, Haiti, Jamaica, Nicaragua, Saint Kitts és Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent és a Grenadine-szigetek, Uruguay Óceánia Fidzsi Forrás: Fox News

