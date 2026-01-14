  • Megjelenítés
Elkezdődött: megerősíti Grönlandot Dánia – Öntik a fegyvereket a térségbe
Globál

Elkezdődött: megerősíti Grönlandot Dánia – Öntik a fegyvereket a térségbe

Portfolio
A dán haderő diszkréten elkezdett fegyvereket és katonákat csoportosítani Grönland védelmére – tudta meg a dán DR hírportál.

A site értesülései szerint

a dán haderő már elküldte Grönlandra azokat a csapatokat, melyek feladata a védelmi képességek bővítéséhez szükséges logisztikai támogatás megszervezése lesz.

A DR egy felvételt is közölt, melyen egy kisgép landolása látható Nuuk repterén – állításuk szerint a gép a dán légierőjé.

A lap arra nem tér ki, Dánia pontosan milyen védelmi képességet vihet Grönlandra, csak megjegyzik, hogy az ország harcoló alakulatainak jelentős része most a Baltikumban állomásozik.

Még több Globál

Egyetlen lépéssel jelezte az európai nagyhatalom a hódító kedvében lévő Trumpnak: eddig és ne tovább!

Sokasodnak a jelek: hamarosan elsöprő támadás jöhet a Közel-Keleten, kiadták a jelzést

Kína bejelentette: sikerült az, ami eddig lehetetlennek tűnt az energiatermelésben

A DR értesülései szerint a lépés egyértelműen amiatt szükséges, mert az Egyesült Államok elkezdte burkoltan és kevésbé burkoltan fenyegetni Grönlandot és így Dániát – ezt Koppenhága természetesen nem kommunikálja hivatalosan.

Kapcsolódó cikkünk

Kiderült, mit gondolnak az amerikaiak Grönland megszállásáról – Boríthatja Trump terveit a kiábrándító valóság?

A világ történelmének egyik legforróbb éve lett 2025

Döntött Grönland a saját sorsáról - Trump szerint ebből hatalmas baj lesz

Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Bérszámfejtés 2026

Az RSM szakértői összefoglalták, hogy a vállalatoknak, a munkáltatóknak milyen, 2026 januárjától érvényben levő változásokkal kell tisztában lenniük, a bérszámfejtéshez kapcsolódó ad

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Döntött Grönland a saját sorsáról - Trump szerint ebből hatalmas baj lesz
Elkezdődött: Amerika beavatkozik Iránban, bejelentés jött Washingtonból
Ukrán főparancsnok: egyetlen árulkodó jele van, hogy az orosz stratégia nem működik
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility