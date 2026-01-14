Elkezdődött: megerősíti Grönlandot Dánia – Öntik a fegyvereket a térségbe

A site értesülései szerint

a dán haderő már elküldte Grönlandra azokat a csapatokat, melyek feladata a védelmi képességek bővítéséhez szükséges logisztikai támogatás megszervezése lesz.

A DR egy felvételt is közölt, melyen egy kisgép landolása látható Nuuk repterén – állításuk szerint a gép a dán légierőjé.

A lap arra nem tér ki, Dánia pontosan milyen védelmi képességet vihet Grönlandra, csak megjegyzik, hogy az ország harcoló alakulatainak jelentős része most a Baltikumban állomásozik.

A DR értesülései szerint a lépés egyértelműen amiatt szükséges, mert az Egyesült Államok elkezdte burkoltan és kevésbé burkoltan fenyegetni Grönlandot és így Dániát – ezt Koppenhága természetesen nem kommunikálja hivatalosan.

