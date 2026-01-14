Királyi pompával fogadta az európai vezetőt a világ egyik legerősebb országa – Sorsfordító egyezmény születhet

Fényes fogadtatás
Uralkodóknak kijáró fogadtatásban volt része Friedrich Merznek Indiában, aki kancellárként történő első – kétnapos – látogatását a szubkontinensre tette a hét elején. A fogadás helyszínét, az északnyugati Gudzsarát állam legnépesebb városát, Ahmadábádot teleplakátolták Merz és az indiai miniszterelnök, Narendra Modi képével.
Merz wird mit einem unglaublichen Aufwand an - mehreren tausend - Plakaten in der indischen Stadt Ahmedabad empfangen..... pic.twitter.com/lMT0YUJjdA https://t.co/lMT0YUJjdA— Andreas Rinke (@Andreas__Rinke) January 12, 2026
A helyszín megválasztása sem véletlen: Modi a ma Gudzsarát államban található Vadnagarban született, miniszterelnöksége előtt pedig az állam első számú vezetője volt csaknem 13 évig. Modi csak a legfontosabb vendégeket fogadja szűkebb pátriájában, és nem az ország fővárosában, Újdelhiben: korábban Donald Trump amerikai és Hszi Csinping kínai elnököt, valamint Benjamin Netanjahu izraeli és a néhai Abe Sinzó japán miniszterelnököt látta vendégül itt.
Merz látogatása a neves gudzsaráti Sárkányfesztivál hetére esett, és a kancellár indiai kollégájával együtt egy nyitott tetejű autóból maga is eregetett sárkányt.
German Chancellor Merz attended a Kite Festival with Indian Prime Minister Modi in his home state of Gujarat during Merz’s first official visit to India, ahead of a possible EU-India free trade deal that could reshape global trade ties https://t.co/zXG4bJslFL pic.twitter.com/JDSKtzYK33 https://t.co/zXG4bJslFL— Reuters (@Reuters) January 12, 2026
Nemcsak Modi, a XX. századi indiai történelem legismertebb alakja, Mahátma Gandhi is gudzsaráti, ezért Merz és Modi következő útja az indiai függetlenségi harc nagy alakjának egyik egykori rezidenciájára, Szabarmati Asramba vezetett, amely ma emlékhely, és ahova mindketten csak levetett cipővel, zokniban léphettek be.
Sabarmati Ashram stands as a powerful reminder of Mahatma Gandhi’s ideals which have given strength to countless people around the world. In Ahmedabad this morning, went to Sabarmati Ashram with the Chancellor of Germany, Mr. Friedrich Merz.@bundeskanzler@_FriedrichMerz pic.twitter.com/slYTP0Epvn https://twitter.com/bundeskanzler?ref_src=twsrc%5Etfw— Narendra Modi (@narendramodi) January 12, 2026
Hogy ilyen megtisztelő fogadtatásban részesült Friedrich Merz, nem véletlen.
India számára különösen fontos, hogy Európa vezető hatalmának első embere nem a rivális Kínába teszi első kormányfői látogatását, hanem az immár hivatalosan is legnépesebb országba.
Különösen így van ez akkor, amikor Donald Trump amerikai elnök hatalmas vámokkal fenyegette meg Újdelhit, és az orosz kőolaj vásárlása miatt kemény hangnemet ütött meg az indiai vezetéssel szemben.
Ezzel szemben Merz azzal érkezett, hogy tárgyalják meg az Európai Unió és India között kötendő vámmegállapodás még vitás részleteit. A kancellár szerint a szerződés aláírása akár már január végén megtörténhet. Német tisztviselők a Reutersnek elmondták, a Modi és Merz közötti tárgyalások nagyon intenzívek voltak, így áttörésre lehet számítani. Az egyezmény sok ponton megkönnyítené az Európa és az ázsiai szubkontinens közötti kereskedelmet. India és az európai közösség közötti kétoldalú kereskedelem 120 milliárd eurót tett ki 2024-ben, ezzel az EU volt a dél-ázsiai ország legfőbb kereskedelmi partnere.
„A legmegfelelőbb partner”
Merz Németország képviseletében is fontos megállapodásokért ment Indiába, így például a bioökonómia és a védelmi ipar területén. A kancellár indiai hallgatókkal is találkozott, és bejelentette, meg akarja könnyíteni nekik a németországi tanulást és az oda történő bevándorlást többek között a vízumszabályok enyhítésével. Németországban jelenleg is 60 ezer indiai származású egyetemi hallgató tanul, és sokan hosszabb távon is maradnak: az informatikai szektor és az egészségügy különösen sok indiai munkavállalót szív fel.
Az ukrajnai háború kényes kérdés Németország és India között, hiszen míg előbbi elkötelezetten Oroszország-ellenes, addig utóbbi az orosz kőolaj egyik fontos felvásárlója. Modi az ukrajnai háború kirobbanása óta folyamatosan semleges pozíciót igyekszik elfoglalni: 2024 nyarán például gyors egymásutánban látogatott előbb Moszkvába, majd Kijevbe. Miután azonban Trump vámfenyegetései miatt megromlott India és az Egyesült Államok kapcsolata, az indiai miniszterelnök decemberben demonstratívan rendkívül barátian fogadta Vlagyimir Putyin orosz elnököt, még a repülőtérre is kiment eléje, és saját páncélozott autójába ültette be. Ahogy egyébként most Merzet is.
PM Modi, German Chancellor Merz travel together in Gujarat pic.twitter.com/WYvcqNd2y5 https://t.co/WYvcqNd2y5— Sidhant Sibal (@sidhant) January 12, 2026
A német kancellár bár felhozta az ukrajnai háború témakörét, Modit nem késztette színvallásra, sőt, megértőnek mutatkozott abban, hogy India nem dúskál az ásványi kincsekben, így kénytelen az oroszoktól is olajat vásárolni. India eddig hagyományosan a legtöbb fegyvert Oroszországtól (korábban a Szovjetuniótól) vásárolta, de az elmúlt években igyekezett diverzifikálni az importját. Németország is fent van az indiai fegyvervásárlások térképén: Újdelhi elsősorban a német tengeralattjárók iránt érdeklődik.
Bármennyire is fontosak Európa és a transzatlanti kapcsolatok számunkra, németek számára, ma a partnerségek szélesebb hálózatát kell kiépítenünk, mégpedig gyorsan és kitartóan. Németország számára India a legmegfelelőbb partner
– fogalmazott Merz a Modival közösen tartott sajtótájékoztatóján.
A német kancellár az indiai kormányfővel való hétfői találkozása után egy német üzleti delegációval együtt India egyik fontos gazdasági központjába, Bengaluruba látogatott, ahol több vezető német cég, így a Bosch és az SAP is jelen van. A nagyváros Németország számára azért is fontos, mivel Indiából a legtöbb vízumkérelem éppen innen érkezett.
Címlapkép: Friedrich Merz és Narendra Modi a Sárkányfesztiválon Ahmedábádban 2026. január 12-én. Forrás: Kay Nietfeld/picture alliance via Getty Images
