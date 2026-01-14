Súlyos válság a Közel-Keleten: megremegett a rezsim, az egész térség lángba borulhat

Történelme egyik legsúlyosabb krízisével nézhet szembe az iráni rezsim, miután már több mint két hete tartanak a tüntetések az országban. A hatóságok rendkívül erőszakosan lépnek fel, a legszolidabb becslések alapján is százak vesztették már életüket az atrocitásokban. Bár a demonstrációk a gazdasági helyzet miatt kezdődtek, a probléma ennél jóval összetettebb az országban, ráadásul nem is látszik a kiút. Külön nehezítést jelent, hogy ezúttal a Teherán legnagyobb riválisai is beavatkozással fenyegetnek, ez pedig az egész térséget lángba boríthatja.

Sokszoros válság

December legvégén tüntetések kezdődtek Iránban, amelyek gyorsan terjedtek az országban. Az elégedetlenkedők már mind a 31 tartományban utcára vonultak, legalább 180 városból és településről jelentettek már eseményeket. A hatóságok egyelőre eredménytelenül próbálják elfojtani a felvonulásokat, pedig az eszközök egész tárházát vetik be. Ahogy lenni szokott,

Teherán szinte azonnal elrendelte az internet korlátozását, több vélemény szerint példátlan mértékben elvágva az országot a külvilágtól.

A biztonsági erők az erőszaktól sem riadtak vissza, a legóvatosabb becslések alapján is már ezrek haltak meg az utcákon. Egy amerikai emberi jogi csoport, az Emberi Jogi Aktivisták Új Ügynöksége (HRANA) szerint nagyjából 1850 fő körül lehet az eddig az összecsapások halálos áldozatainak száma (máshol már kétezernél is több áldozatot emlegetnek, így például a német külügy is). A legsúlyosabb becslések tízezer felett járnak. Ezen felül ezreket tartóztattak le, és a kórházak is túlterheltek a sebesült tüntetők érkezése okán. Az is borítékolható, hogy Teherán halálbüntetések sorát fogja kiszabni az elfogott emberek tucatjaira. Az amerikai Institute for the Study of War (ISW) jelentése szerint az elmúlt napokban valamelyest mérséklődött a tüntetések intenzitása, vélhetően a radikális fellépés eredményeként.

A helyzet most problémásabbnak tűnik az eddigieknél, mivel az elmúlt években számos csapás érte a rezsimet:

A 2023 októberében kirobbanó Izrael-Hamász háború szépen lassan teljesen leépítette Teherán radikális iszlamistákból álló hálózatát. A palesztin Hamász esetében az is nagy szó, hogy még léteznek, a libanoni Hezbollah súlyos veszteségeket követően igyekszik újjáépíteni magát, Jemenben a húszi lázadókat hosszú időn keresztül bombázták, Szíriában az új vezetés hallani sem akar az iráni befolyásról, Irakban a síita milicisták szerepe folyamatosan csökken. Teherán nemzetközi befolyása alaposan meggyengült, ezzel a mozgástér is korlátozódik.

A konfliktus többedik eszkalációs pontján Irán és Izrael közvetlenül támadt egymásra. A csúcspont vitathatatlanul a 2025 júniusi 12 napos háború volt. Ekkor kifejezetten a rezsim nukleáris létesítményeit támadták, kulcsmomentum volt, mikor az Egyesült Államok bunkerromboló rakétákkal szórta meg a síita többségű országot. Bár Teherán ezt végig tagadta, a műholdas felvételek és a kiszivárgó információk szerint súlyos veszteségeket könyvelhettek el.

2025 őszére történelmi szintet ért el a szárazság Iránban, az ország elnöke, Maszúd Peszeskján már arról elmélkedett, hogy a fővárost el kellene költöztetni a tengerpart mellé. A probléma mélyen gyökeredzik, és az alacsony hatásfokú mezőgazdaságtól kezdve számos szegmensre kiterjed, az alapoktól kellene megreformálni a gondolkodást az országban.

Iránban hagyományosan nagyon magas az inflációs ráta, az utóbbi 5 évben 2024 áprilisában volt a legalacsonyabb, akkor „csak" 30,9 százalékos volt éves alapon. Tavaly újra erős emelkedő pályára állt az inflációs görbe, a gazdasági nehézségek azóta is egyre sokasodnak. A legtöbb elemzés most kifejezetten a rossz gazdasági viszonyokat nevezi meg az elégedetlenség forrásának. Olyan alapvető cikkek is eltűntek a boltok polcairól, mint a főzőolaj, vagy a csirkehús.

Az elmúlt időszakban az országot érő csapások sorozata után teljesen egyértelmű, hogy az iráni vezetés sokkal rosszabb állapotban néz szembe a tüntetésekkel, mint korábban. A jegybank lépése nem segített a helyzeten, mivel megszüntette a programot, amely a piac néhány importőr szereplőjének megengedte, hogy olcsóbban jusson amerikai dollárhoz. Ez további áremelkedést eredményezett. Mivel több üzlet kénytelen volt bezárni, ezért először a boltosok (vagy bazári árusok) fordultak a kormány ellen. Ez

különösen fájó lehet a rezsimnek, mivel ez a csoport hagyományosan az egyik legnagyobb támogatójuknak számít.

Miután a döntéshozók ráeszméltek, hogy mekkora a baj, addigra a lakosságnak felajánlott 7 dollárnyi havi készpénzsegély fabatkát sem javított a helyzeten.

Eszkalálódik a helyzet

Érdemes kiemelni, hogy a gazdasági helyzet miatt tüntetők – kiváltképp az első napokban – nem fogalmaztak meg direkt hatalomváltást követelő üzeneteket. Később ez megváltozott, sokan a legfőbb vezető, az ajatollah távozását sürgetik, sőt, Reza Pahlavi száműzött koronaherceg visszatérését akarják látni (aki egyébként szintén kifejezte erre szándékát). A kormányzati kommunikáció ennek mentén igyekszik megosztani a demonstrálókat. Utóbbiakat „zsoldosnak” és „lázadónak” nevezik, nem titkoltan határozottabb fellépést belengetve ellenük. A pragmatikusabb álláspontjáról ismert Peszeskján is „külföldi kötődésű terroristákat” emlegetett beszédében. Teherán elsősorban Izraelt és az Egyesült Államokat látja az eszkalálódó események hátterében. Abbász Aragcsi külügyminiszter szerint „bizonyítékok vannak arra, hogy a két ország beavatkozik a tüntetők oldalán, ezzel magyarázta a tűzparancsot ellenük. Ennek alapot ad, hogy az amerikai elnök a tüntetőket támogató üzeneteket tesz közzé.

My message to President @realDonaldTrump:Mr. President, you have already forged a legacy as a man of peace. Your words of solidarity have given Iranians the strength to fight for freedom. And while Khamenei and his thugs call for https://twitter.com/realDonaldTrump?ref_src=twsrc%5Etfw — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) January 11, 2026

Számos dokumentum utal az amerikai és izraeli beavatkozásra a terrorista mozgalomban. A Moszad ügynökei elkísérik a tüntetéseket, és az ő beavatkozásaik okozták az erőszakot és a gyilkosságokat

– mondta.

Azzal is vádolja az utcára vonulókat, hogy visszatérően a szakrális helyeken, így például mecsetekben követnek el atrocitásokat.

Donald Trump amerikai elnök többször megszólalt már a témában, azzal megfenyegetve a rezsimet, hogy be fog avatkozni az eseményekbe, akár katonai eszközökkel is. Egészen pontosan úgy fogalmazott, hogy „nagyon erős lehetőségeket” vizsgálnak. Az Egyesült Államok erőteljes fellépést mutatja, hogy Washington azokra az országokra is 25 százalékos vámot jelentett be, melyek üzleti kapcsolatban állnak a rezsimmel. Az intézkedés kettős célt szolgál: rábírni Teheránt az erőszakos fellépés leállítására és az ország pénzügyi helyzetének megszorongatása. Mivel éppen a gazdasági helyzet miatt robbantak ki a tüntetések, Trump kijelentése felér egy mélyütéssel a rezsimnek.

Azonnali hatállyal minden ország, amely üzleti kapcsolatot tart fenn az Iráni Iszlám Köztársasággal, 25 százalékos vámot fizet az Amerikai Egyesült Államokkal folytatott minden üzleti tevékenységére

– írta ki az amerikai elnök a Truth Socialra hétfőn.

A lépés az orosz, kínai és török kereskedelmi érdekeltségeket érintheti a leginkább, Peking azonnal tiltakozását fejezte ki. A teheráni parlament elnöke korábban azzal fenyegette meg Washingtont és Jeruzsálemet is, hogy csapásokat fog mérni a bázisaikra. Ali Hamenei ajatollah is reagált, szerinte Amerikának nem fog sikerülni őt elmozdítani a székéből.

Washington legfontosabb közel-keleti szövetségese is jelezte, hogy kész beavatkozni. Január 12-én több izraeli forrás megerősítette, hogy a Földközi-tenger partján fekvő ország „fokozott készültségben van”, bár az nem derült ki, hogy ez mit jelent.

Irán ugyanakkor keresi a tárgyalási lehetőséget az Egyesült Államokkal,

erre nem sokkal Trump kijelentése után derült fény. Közben Európa legerősebb országai is egyre fenyegetőbb üzeneteket küldenek Iránnak, Németországban például már a rezsim végnapjairól beszélnek.

Utoljára 2022-ben rázták meg súlyos tüntetések Iránt, akkor Mahsa Amini 22 éves kurd-iráni nő gyanús körülmények között meghalt a kórházban. A beszámolók szerint a vallási erkölcsrendőrségnek nem tetszett, hogy „nem az előírásoknak megfelelően viseli a hidzsábot”, ezért súlyosan bántalmazták. Az eset napvilágra bukását követően országszerte heves tüntetések robbantak ki, az akkor a közel egy évig tartó demonstrációk során legalább 550-en haltak meg. A mostani tüntetéseknél ezt a számot (vagy a sokszorosát) alig két hét alatt elérték, ami arra utal, hogy

a felek most jóval radikálisabban lépnek fel a másik ellen.

A három és fél évvel korábban kezdődő tüntetések nem konszenzussal zárultak, még a 2024-es elnökválasztáson is az egyik legfontosabb témát az jelentette, hogy a hatóságok miként állnak majd az öltözködési szabályokhoz. A mostani tüntetések a korábbi, szunnyadó feszültséget is felszínre hozhatják.

Válaszul az iráni vezetők arra kérték a támogatóikat, hogy vonuljanak ők is utcára, hogy ezzel demonstrálják a kiállásukat a hatalom mellett. Az al-Dzsazíra beszámolója szerint több tízezren gyűltek össze a főváros ikonikus Ngalabi téren. A hatalom ezzel akarja bizonyítani a bel- és külföldi bírálóinak is, hogy mennyire sokan vannak még mindig, akik kiállnak a kormány és az ajatollah mellett.

️BREAKING Helicopter footage shows thousands of people gathered for a pro-government rally in Tehran pic.twitter.com/WdJRCn0sV3 https://t.co/WdJRCn0sV3 — Iran Observer (@IranObserver0) January 12, 2026

Repedezik a rendszer

A mostani események következtében erősen meginoghat Peszeskján elnök pozíciója, mivel korábban azzal nyert választást, hogy magát szociálisan érzékeny jelöltként mutatta. Segítséget ígért a gazdasági szereplők számára, a kormányzati beavatkozás csökkentését ígérte, valamint azt hangsúlyozta, hogy az ország helyzete kizárólag az Egyesült Államok szorongatásának „köszönhető”. Hiába mutatkozott rá ideiglenesen esély, Teherán az új elnökkel sem tudott közeledni Amerika felé, így a szankciók fennmaradtak, ezt sokan értelmezhetik az elnök kudarcának is.

Nincs előrelépés a korrupció, a környezeti problémák vagy monetáris gondok terén sem és láthatóan valódi tervek sincsenek a rendszer átalakítására.

Nagyon sok múlhat azon, hogy Iránban a különböző érdekcsoportok és politikai szárnyak hogyan fognak helyezkedni a következő időszakban. Korábban, a nyári, Izraellel való háború során felmerült a politikai elit likvidálása, ez a forgatókönyv az Egyesült Államok venezuelai akciója után még reálisabbnak tűnik. A vezetés „leszedése a sakktábláról” viszont nagyon más eredményeket hozhat: súlyos polgárháborút, ahol a különböző frakciók egymásnak eshetnek és erőszakosan akarják megoldani az utódlási kérdéseket. Arra is kisebb esély mutatkozik, hogy egy nyugatbarát, Washington akaratának engedelmeskedő vezetés kerülhet hatalomra.

Irán az elmúlt évtizedekben számtalanszor súlyos kihívásokkal nézhetett szembe, amikor elégedetlenek tömegei vonultak utcára, hogy kifejezzék elégedetlenségüket. Bár egyes vélemények már arról szólnak, hogy a rezsim hamarosan megbukhat, egyelőre ezt még túlzás lenne kijelenteni. Ugyanakkor az is tény, hogy Teherán most eszköztelenebbül, jóval gyengébben nézhet szembe az eseményekkel, ez pedig könnyen eszkalálódó helyzetet eredményezhet. A véres utcai összecsapások is jelzik, hogy a hatalom nem riad vissza a legsúlyosabb agressziótól sem. Szintén a rezsim ellen szól, hogy a legnagyobb külföldi bírálói nyílt beavatkozással fenyegetnek, ez újdonságot jelent. Ha ez tényleg megtörténik, akkor

meglehet, hogy az ország 47 év után újabb erőszakos hatalomátvételt élhet meg, ez pedig az egész Közel-Keletet alapjaiban forgatná fel.

