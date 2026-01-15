Kiderült, Trump milyen támadást tervez Irán ellen

Donald Trump világossá tette nemzetbiztonsági csapata előtt:
ha sor kerül egy Irán elleni katonai akcióra, annak gyorsnak és döntőnek kell lennie.
Nem hajlandó elfogadni egy hetekig vagy hónapokig elhúzódó, elháríthatatlan konfliktust. Tanácsadói ugyanakkor egyelőre nem tudták garantálni számára, hogy a rezsim egy amerikai támadás után gyorsan összeomlana. Az is aggodalomra ad okot, hogy az Egyesült Államoknak lehet, hogy nincs elegendő katonai eszköze a térségben ahhoz, hogy kivédje az Irán részéről várható agresszív válaszcsapást.
Mindez ahhoz vezethet, hogy Trump – ha egyáltalán a katonai beavatkozás mellett dönt – kezdetben csak korlátozott offenzívát hagy jóvá, fenntartva az eszkaláció lehetőségét. A helyzet gyorsan változik, szerda délutánig nem született végleges döntés. Trump keddi detroiti látogatásán a tüntető irániak felé azt üzente, hogy "úton van a segítség", a helyzetet pedig törékenynek nevezte. Szerdán, az Ovális Irodában arról számolt be, hogy megbízható források szerint az iráni rezsim leállította a tüntetők elleni erőszakot, és felfüggesztette a tervezett kivégzéseket.
Az elnök kedden pontosította nemzetbiztonsági csapatának, mit vár el egy esetleges iráni katonai akciótól, a Védelmi Minisztérium pedig ennek megfelelően dolgozta ki a lehetséges forgatókönyveket. Az Egyesült Államok Középső Parancsnoksága már napokkal korábban katonai terveket készített az elnök számára, amelyeket azóta tovább finomítottak. A tisztségviselőket különösen az aggasztja, hogy az országos, heteken át tartó tüntetések miatt meggyengült, az összeomlás szélére sodródott iráni rezsim a megtorlásban jóval veszélyesebb lehet az amerikai erőkre és a szövetségesekre, például Izraelre nézve. Amikor Irán júniusban válaszcsapást mért a katari amerikai légibázisra, válaszul a nukleáris létesítményei elleni támadásra – az úgynevezett "Éjféli Kalapács" hadműveletre –,
Washington előzetes figyelmeztetést kapott, és az amerikai katonák sértetlenek maradtak.
Szerdán több száz amerikai katona hagyta el a katari al-Udeid légibázist, és biztonságosabb helyre vonult egy esetleges iráni válaszcsapás veszélye miatt. Az Egyesült Államok a térség más pontjain is óvintézkedéseket tesz a katonák, a civilek és hozzátartozóik védelme érdekében. Bár jelenleg nincs nagyszabású csapat- és eszközmozgósítás a térségben – ellentétben a júniusi hadműveletet megelőző időszakkal –, az Egyesült Államok továbbra is rendelkezik elegendő repülőgéppel, hadihajóval és személyzettel ahhoz, hogy célzott vagy korlátozott csapásokat hajtson végre Irán területén.
Címlapkép forrása: Eric Lee/Getty Images
