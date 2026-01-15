  • Megjelenítés
Kiderült, Trump milyen támadást tervez Irán ellen
Globál

Kiderült, Trump milyen támadást tervez Irán ellen

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök egy Irán elleni katonai akció esetén gyors, döntő csapást akar, miközben tanácsadói attól tartanak, hogy a teheráni rezsim nem omlana össze egyetlen amerikai támadás után, és az Egyesült Államok nincs teljesen felkészülve egy agresszív iráni válaszcsapás elhárítására - közölte a NBC News.

Donald Trump világossá tette nemzetbiztonsági csapata előtt:

ha sor kerül egy Irán elleni katonai akcióra, annak gyorsnak és döntőnek kell lennie.

Nem hajlandó elfogadni egy hetekig vagy hónapokig elhúzódó, elháríthatatlan konfliktust. Tanácsadói ugyanakkor egyelőre nem tudták garantálni számára, hogy a rezsim egy amerikai támadás után gyorsan összeomlana. Az is aggodalomra ad okot, hogy az Egyesült Államoknak lehet, hogy nincs elegendő katonai eszköze a térségben ahhoz, hogy kivédje az Irán részéről várható agresszív válaszcsapást.

Mindez ahhoz vezethet, hogy Trump – ha egyáltalán a katonai beavatkozás mellett dönt – kezdetben csak korlátozott offenzívát hagy jóvá, fenntartva az eszkaláció lehetőségét. A helyzet gyorsan változik, szerda délutánig nem született végleges döntés. Trump keddi detroiti látogatásán a tüntető irániak felé azt üzente, hogy "úton van a segítség", a helyzetet pedig törékenynek nevezte. Szerdán, az Ovális Irodában arról számolt be, hogy megbízható források szerint az iráni rezsim leállította a tüntetők elleni erőszakot, és felfüggesztette a tervezett kivégzéseket.

Még több Globál

Ukrajna új korszakot nyitna a frontvonalon, Zelenszkij szükségállapotot hirdetett – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Felbukkant az orosz vezérkari főnök: mindenütt offenzívában vannak, robog a hadsereg a fronton

Előkerültek a részletek az ukrán F-16-osok bevetéséről: ezernél több légi célpontot semmisítettek meg a pilóták

Az elnök kedden pontosította nemzetbiztonsági csapatának, mit vár el egy esetleges iráni katonai akciótól, a Védelmi Minisztérium pedig ennek megfelelően dolgozta ki a lehetséges forgatókönyveket. Az Egyesült Államok Középső Parancsnoksága már napokkal korábban katonai terveket készített az elnök számára, amelyeket azóta tovább finomítottak. A tisztségviselőket különösen az aggasztja, hogy az országos, heteken át tartó tüntetések miatt meggyengült, az összeomlás szélére sodródott iráni rezsim a megtorlásban jóval veszélyesebb lehet az amerikai erőkre és a szövetségesekre, például Izraelre nézve. Amikor Irán júniusban válaszcsapást mért a katari amerikai légibázisra, válaszul a nukleáris létesítményei elleni támadásra – az úgynevezett "Éjféli Kalapács" hadműveletre –,

Washington előzetes figyelmeztetést kapott, és az amerikai katonák sértetlenek maradtak.

Szerdán több száz amerikai katona hagyta el a katari al-Udeid légibázist, és biztonságosabb helyre vonult egy esetleges iráni válaszcsapás veszélye miatt. Az Egyesült Államok a térség más pontjain is óvintézkedéseket tesz a katonák, a civilek és hozzátartozóik védelme érdekében. Bár jelenleg nincs nagyszabású csapat- és eszközmozgósítás a térségben – ellentétben a júniusi hadműveletet megelőző időszakkal –, az Egyesült Államok továbbra is rendelkezik elegendő repülőgéppel, hadihajóval és személyzettel ahhoz, hogy célzott vagy korlátozott csapásokat hajtson végre Irán területén.

Kapcsolódó cikkünk

Történelmi fordulat készül a Iránban: előkerült egy jól ismert név, aki megbuktathatja a kegyetlen rezsimet

Címlapkép forrása: Eric Lee/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Versant Media - elemzés

2026.01.13-án kaptam meg a Versant részvényeket, akkor jelentek meg a számlámon. Az első kereskedési nap 01.05-e volt, onnantól esett kb. 25%-ot, mire én egyáltalán el tudtam volna adni őket. A

RSM Blog

Bérszámfejtés 2026

Az RSM szakértői összefoglalták, hogy a vállalatoknak, a munkáltatóknak milyen, 2026 januárjától érvényben levő változásokkal kell tisztában lenniük, a bérszámfejtéshez kapcsolódó ad

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Elromlott a hangulat: esett Amerika
Új korszak kezdődik az Európai Unió egyik legszegényebb országában
Itt a megerősítés: J-10C-kkel semmisítettek meg nyugati vadászgépeket az elmúlt évek legnagyobb légicsatájában
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility