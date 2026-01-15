  • Megjelenítés
Megszavazták: visszatér hatalomba Orbán Viktor szövetségese
Megszavazták: visszatér hatalomba Orbán Viktor szövetségese

Bizalmat kapott csütörtök este a prágai parlamenti alsóházban az Andrej Babis vezette új cseh koalíciós kormány.

A 200 tagú képviselőházban a szavazáskor az ülésteremben jelenlévő 199 képviselő közül a kormányprogramot 108-an támogatták, 91-en pedig ellene szavaztak.

A hatályos szabályok szerint a bizalom megszerzéséhez a kormánykoalíciónak az ülésteremben jelenlévő képviselők egyszerű többségének szavazatát kellett megkapnia.

A hárompárti kormánykoalíciónak 108, a két ellenzéki pártnak pedig együttesen 92 képviselője van a 200 tagú alsóházban.

A parlamenti felsőház, a szenátus a kormányprogrammal nem foglalkozik.

