Ritka természeti jelenségre lettek figyelmesek Magyarországon: különleges folyamat áll a háttérben
Portfolio
Szigetszentmiklós térségében, a Duna mellékágán különleges természeti jelenség alakult ki: a jégtakarón koncentrikus körök és spirális mintázatok jelentek meg, amelyek egy ritkán megfigyelhető hidrodinamikai folyamat eredményei - írja az Időkép.

A frissen kialakult jégmintázatok légi felvételeken is jól kivehetők.

A jelenség hátterében a víz áramlási viszonyai és a fagyás sajátos folyamata áll.

Amikor a vízfelszín hőmérséklete megközelítette a fagypontot, az alatta lévő víztömeg továbbra is mozgásban maradt.

A tagolt partvonalról, a szigetekről és a félszigetekről visszaverődő áramlatok így számos kisebb örvényt hoztak létre.

Ezekben az örvényekben pedig hőmérsékleti különbségek alakultak ki. A forgó víztömegek középpontjában melegebb víz emelkedett a felszín felé, ami ezeken a pontokon lelassította a jégképződést. Ezzel szemben az örvények külső részein a víz gyorsabban hűlt le és fagyott meg. Így jöttek létre a gyűrű alakú formációk, melyek azonban nem forognak:

ezek jégbe fagyott "pillanatképek" a víz éppen fennálló szerkezetéről.

A sötétebb területek vékonyabb jégrétegre utalnak, és rendkívül instabilak lehetnek, ezért az ezekre való rálépés életveszélyes lehet.

Az ehhez hasonló, jól kirajzolódó jéggyűrűk megjelenése ritka jelenség az Időkép szerint. A lap azt írja, egyszerre több környezeti feltételnek kell teljesülnie a létrejöttükhöz:

  • tartós, de nem szélsőségesen hideg időjárás, amely nem fagyasztja be teljesen a víz felületét;
  • mérsékelt vízáramlás;
  • valamint hosszabb ideig fennálló örvénymezők.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

