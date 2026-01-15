Sikerült megfékezni Iránt? Megteszik, amit Trump kért - Lehet, hogy elkerültük a háborút

Trump csütörtökön az NBC Newsnak nyilatkozva azt mondta: "Tegnap sok életet megmentettünk" – arra utalva, hogy állítása szerint

amerikai nyomásgyakorlásra az iráni rezsim abbahagyta a tüntetők megölését, és felfüggesztett bizonyos kivégzéseket.

Arra a kérdésre, hogy döntött-e már a katonai beavatkozásról, az elnök csak annyit válaszolt:

Ezt nem fogom elárulni."

Az iráni igazságszolgáltatás csütörtökön közölte, hogy a 26 éves Erfan Szoltáni – akit az első kivégzendő tüntetőnek tartottak –

végül nem lesz kivégezve.

Ezt Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter a Fox Newsnak us megerősítette:

Nem lesz kivégzés, sem ma, sem holnap, sem máskor. Biztos vagyok benne."

Az egész Iránt megrázó tüntetéshullám során már több mint 2500 ember meghalt - tüntetők és hatósági személyek egyaránt. Donald Trump korábban többször is jelezte: ha Irán elkezdi kivégezni a tüntetőket, az Egyesült Államok katonai intervenciót fog indítani.

Címlapkép forrása: Anonymous/Getty Images