Fegyverkezik a NATO egyik fő bástyája: indul a Keleti Pajzs – Már ágyaznak a történelmi megerősítésnek

A politikus megerősítette:
az előkészületekre a Keleti Pajzs nevű, Lengyelország keleti határának védelmét célzó projekt keretében kerül sor.
A terv terepakadályok létesítését, valamint az aknagyártást is magában foglalja - idézte fel a miniszterhelyettes.
Tomczyk nem részletezte, taposóaknákról vagy a jelenleg is törvényesen hadrendben lévő harckocsi-elhárító aknákról van-e szó. Elmondta viszont: a nyugat-lengyelországi Bydgoszcz városában működő BELMA fegyvergyár 25-szörösére növeli a páncélosok elleni aknák előállítását, és a hadsereg 48 órán belül képes azok elhelyezésére. A miniszterhelyettes megerősítette:
Lengyelország február 20-én kilép a gyalogsági aknák (taposóaknák) használatát tiltó Ottawai Egyezményből.
A lengyel parlament nyáron döntött erről, a jogszabályt Andrzej Duda elnök írta alá.
Tomczyk azt is bejelentette, hogy "néhány héten belül" elindítják a lengyel drónvédelmi pajzs létesítését a San nevű projekt keretében. A San a légvédelem erősítését célozza Lengyelország keleti és északi határán, és nagyrészt a lengyel fegyvergyártó cégekre épít. A rendszer az év közepén éri el az első készültségi fokot, és 24 hónapon belül valósul meg teljes egészében - mondta a miniszterhelyettes.
Tomczyk azt a korábbi bejelentést is kommentálta, miszerint Lengyelország további kilenc MiG-29-es vadászgépet ad át Ukrajnának. Közölte: a szállításra idén kerülhet sor, miután azt a kormány jóváhagyja. A döntés azzal is összefügg, hogy cserébe Lengyelország ukrán dróntechnológiák beszerzéséről tárgyal Kijevvel - tette hozzá.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
