Meglepő névsor került nyilvánosságra: ezek az országok felügyelik majd a háború utáni újjáépítést
Globál

Meglepő névsor került nyilvánosságra: ezek az országok felügyelik majd a háború utáni újjáépítést

MTI
Gázai béketanács megalakítását jelentette be helyi idő szerint csütörtök este Donald Trump amerikai elnök.

A Truth Socialon közzétett üzenetében az amerikai elnök azt írta, hogy az általa vezetett testület tagjainak névsorát később ismertetik.

A béketanács feladata az lesz, hogy felügyelje a palesztin területeken létrehozott, átmeneti szakértői kormány munkáját.

A palesztin szakértői kormány vezetője Ali Saath.

A béketanács többi tagját az Egyesült Királyság, Németország, Franciarszág, Olaszország, Szaúd-Arábia, Katar, Egyiptom és Törökrszág delegálhatja az Axios amerikai hírportál beszámolója szerint.

Steve Witkoff, Trump közel-keleti különmegbízottja szerint a gázai béketerv szerdán második szakaszába lépett, és elvezet a két évig háború sújtotta terület újjáépítésének megkezdéséhez.

