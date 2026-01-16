Támadásba lendült az orosz hadsereg: újabb ponton próbálják áttörni a határt Putyin katonái

Az Ukrán Állami Határőrszolgálat tájékoztatása szerint az orosz csapatok Dihtyjarne irányából próbálták áttörni az államhatárt. A támadás visszaverése során állítása szerint az ukrán védők 21 orosz katonát megöltek, további 11-et pedig megsebesítettek.

Andrij Demcsenko, az Ukrán Állami Határőrszolgálat szóvivője elmondta, hogy a támadást megelőzően kisebb orosz csoportok jelentek meg a határ közelében, felderítő jelleggel. A hét elején az orosz erők összevonták csapataikat, és több napon át gyalogsági egységekkel támadták a határőrök állásait.

A szóvivő kiemelte, hogy az oroszok a szomszédos Krugle és Bugruvatka települések irányában is próbálják kiterjeszteni a harcok övezetét.

Hangsúlyozta, hogy az ellenség nem hagy fel az államhatár áttörésére irányuló kísérletekkel, ám az ukrán katonák és határőrök helytállásának köszönhetően ezen a szakaszon eddig nem tudtak eredményt elérni.

Az ukrán LiveUAMap térképe szerint az orosz támadást nem sikerült teljesen letörni: Kruhle és Dihtyjarne térségében is dúlnak a harcok.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images