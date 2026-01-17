  • Megjelenítés
Eltávolították Maduro egyik kulcsemberét a venezuelai kormányból
Globál

Eltávolították Maduro egyik kulcsemberét a venezuelai kormányból

MTI
A venezuelai átmeneti elnök pénteken felmentette hivatalából az iparügyi tárca élén álló, Nicolás Maduro, az amerikaiak által elmozdított államfő szövetségesének tartott Alex Saabot.

Delcy Rodriguez a Telegramon közzétett üzenetében megköszönte a volt miniszter munkáját, és hozzátette, hogy a tárca a kereskedelmi minisztérium fennhatósága alá kerül.

A kolumbiai születésű Saabot - aki egyebek között mélyítette a kapcsolatokat Venezuela és Irán között az olajkereskedelem terén - tavaly decemberben nevezte ki a minisztérium élére Maduro, akit viszont nem sokkal később az Egyesült Államok katonai akcióval elrabolt.

Saabot 2021-ben Floridában - pénzmosással kapcsolatos vádak miatt - bebörtönözték, majd 2023-ban, fogolycsere keretében tért vissza Venezuelába.

Kapcsolódó cikkünk

Tényleg a béke elnöke Donald Trump? A válasz sokakat meglephet

Teljesen lecsatolja Kínát az USA a venezuelai olajról

Behódolt Trumpnak az elnyomó rezsim: pontosan megteszik, amit az elnök kért

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Bérszámfejtés 2026

Az RSM szakértői összefoglalták, hogy a vállalatoknak, a munkáltatóknak milyen, 2026 januárjától érvényben levő változásokkal kell tisztában lenniük, a bérszámfejtéshez kapcsolódó ad

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Meglepő bejelentést tett Trump - Mutatjuk a piaci reakciókat!
A forint is megfagyott a héten
Kimondta Moszkva: ez az ország Grönland jogos tulajdonosa
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility