Eltávolították Maduro egyik kulcsemberét a venezuelai kormányból

A venezuelai átmeneti elnök pénteken felmentette hivatalából az iparügyi tárca élén álló, Nicolás Maduro, az amerikaiak által elmozdított államfő szövetségesének tartott Alex Saabot.

Delcy Rodriguez a Telegramon közzétett üzenetében megköszönte a volt miniszter munkáját, és hozzátette, hogy a tárca a kereskedelmi minisztérium fennhatósága alá kerül.

A kolumbiai születésű Saabot - aki egyebek között mélyítette a kapcsolatokat Venezuela és Irán között az olajkereskedelem terén - tavaly decemberben nevezte ki a minisztérium élére Maduro, akit viszont nem sokkal később az Egyesült Államok katonai akcióval elrabolt.

Saabot 2021-ben Floridában - pénzmosással kapcsolatos vádak miatt - bebörtönözték, majd 2023-ban, fogolycsere keretében tért vissza Venezuelába.

