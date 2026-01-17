Eltávolították Maduro egyik kulcsemberét a venezuelai kormányból

Delcy Rodriguez a Telegramon közzétett üzenetében megköszönte a volt miniszter munkáját, és hozzátette, hogy a tárca a kereskedelmi minisztérium fennhatósága alá kerül.
A kolumbiai születésű Saabot - aki egyebek között mélyítette a kapcsolatokat Venezuela és Irán között az olajkereskedelem terén - tavaly decemberben nevezte ki a minisztérium élére Maduro, akit viszont nem sokkal később az Egyesült Államok katonai akcióval elrabolt.
Saabot 2021-ben Floridában - pénzmosással kapcsolatos vádak miatt - bebörtönözték, majd 2023-ban, fogolycsere keretében tért vissza Venezuelába.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Idén is kitart a nagy magyar bérrobbanás?
Rosszabbul állnak a csillagok.
Borotvaélen táncol a Mercosur-egyezmény
Terták Elemér véleménycikke.
Hol talizzunk? – Így alakította át a digitalizáció és a Covid a szociális infrastruktúrát
Sok tényező befolyásolja azt, hogy térben hol és hogyan találkozunk.
2026-os hosszú hétvégék és ünnepnapok: itt az év legfontosabb táblázata
Érdemes rápillantani.
Figyelmeztetés érkezett a Balatonról: halálos veszélybe kerülhet, aki ezt nem veszi komolyan
A partközeli területeken már jelentős a jég vastagsága.
Durván egymásnak esett Elon Musk és a Ryanair vezére: ez az ember teljesen idióta
A milliárdos a Ryanair megvásárlásával is viccelődött.
Vörös kód a légtérben: rakétaveszély fenyegeti a turistagépeket
Figyelmeztet az ügynökség.
Itt a figyelmeztetés: rendkívül nehéz hétvége vár az országra!
Különösen nagy a jegesedés kockázata.
Ha a közgázos sem tudatos pénzügyileg, akkor ki lenne az?
A felmérésben résztvevő közgázos hallgatók közel felének szinte egyáltalán nincs megtakarítása, 80 százalékuk nem is vezeti a kiadásait. Pedig a pénzügyi tudatosság nem az előadásokon,
Top 10 osztalék részvény - 2026. január
Január hetedikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző h
Mennyit nyerhetnek a pályázók az Otthoni Energiatároló Programmal?
Február másodikától 2,5 millió forintra lehet pályázni napelemekhez kapcsolódó energiatároló, akkumulátor telepítésére. De milyen eséllyel indulhat a pályázaton egy átlagos család? Menn
2026 lehet a fordulat éve Európában - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Pekár Dávid szenior portfóliókezelő beszél arról, mit hozhat  az idei év Európának és az európai tőkepiacoknak. A YouTube-on vagy... The post 2026 lehet a
Bérszámfejtés 2026
Az RSM szakértői összefoglalták, hogy a vállalatoknak, a munkáltatóknak milyen, 2026 januárjától érvényben levő változásokkal kell tisztában lenniük, a bérszámfejtéshez kapcsolódó ad
Így élné túl Nemo a tengeri hőhullámokat
A tengeri hőhullámok idején a bohóchalak ideiglenesen összezsugorodnak, hogy csökkentsék energiaigényüket és növeljék túlélési esélyeiket. Ez ráadásul egy visszafo
Az influencerek egyik nagy átverése: a túlélési torzítás
Az egyik nagy döntéshozatali nehézség, a túlélési torzítás, már többször szerepet kapott a blogon is. Ez akkor jön létre, hogy ha valamilyen oknál fogva csak egy különleges részmint
A zöldátmenethez elmaradhatatlan a társadalmi egyeztetés
Európában egyre nő a feszültség a zöldátállás körül, mert a helyi közösségek gyakran úgy érzik, a döntések a fejük felett születnek.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Érkezik a kormány újabb csomagja – Ez ment meg több tízezer embert?
Miért pont most?
NATO katonák tartanak Grönlandra – Mi jöhet most?
Fokozódik a helyzet a sarkkörön.
2026 nagy kérdése: melyik magyar gazda tudja túlélni az évet?
Aki nem fejleszt, az feladja.