Háromezer ember halhatott meg az iráni zavargásokban, az akasztások elmaradnak

Jogvédő szervezetek szerint Iránban már több mint háromezer ember halt meg az országos tüntetésekben, miközben a hatóságok részlegesen feloldották a nyolcnapos internetblokádot.

Az amerikai székhelyű HRANA jogvédő szervezet közlése szerint

eddig 3090 halálos áldozatot tudtak megerősíteni, köztük 2885 tüntetőt.

Helyi lakosok arról számoltak be, hogy a hatósági fellépés egyelőre nagyrészt elfojtotta a megmozdulásokat, miközben az állami média újabb letartóztatásokról adott hírt.

A főváros, Teherán már négy napja viszonylag nyugodt – mondták a Reutersnek nyilatkozó helyiek, akik biztonsági okokból névtelenséget kértek. Elmondásuk szerint drónok köröznek a város felett, de csütörtökön és pénteken nem voltak nagyobb tüntetések. Egy, a Kaszpi-tenger partján fekvő északi város lakója szintén arról számolt be, hogy az utcák jelenleg csendesek.

A december 28-án, a súlyosbodó gazdasági nehézségek miatt kirobbant tiltakozások gyorsan a vallási vezetés ellen irányuló, tömeges demonstrációkká szélesedtek. Ezek a múlt hét végén súlyos erőszakba torkolltak. Ellenzéki csoportok és egy iráni tisztviselő egyaránt úgy nyilatkozott, hogy több mint kétezren vesztették életüket az 1979-es iszlám forradalom óta nem látott belpolitikai zavargásokban.

A NetBlocks internetfigyelő csoport az X közösségimédia-platformon közzétett adatai szerint a mintegy 200 órás leállás után enyhe javulás látható az iráni internetkapcsolatokban. A forgalom azonban még mindig csak a szokásos szint körülbelül két százalékát éri el. Néhány külföldön élő iráni a közösségi médiában arról számolt be, hogy szombat reggel hosszú idő után először tudott üzenetet váltani Iránban élő ismerőseivel.

Donald Trump amerikai elnök, aki korábban "nagyon határozott fellépéssel" fenyegette meg Iránt arra az esetre, ha kivégezné a tüntetőket, azt állította, hogy Teherán vezetése lefújta a tömeges akasztásokat.

Nagyra értékelem, hogy az iráni vezetés lemondta a tegnapi napra tervezett kivégzéseket, amelyekből több mint 800 lett volna. Köszönöm!

– írta a közösségi médiában. Az iráni hatóságok ugyanakkor hivatalosan sem ilyen kivégzéseket nem jelentettek be, sem azok lemondásáról nem tettek közzé tájékoztatást.

Forrás: Reuters

