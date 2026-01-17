Háromezer ember halhatott meg az iráni zavargásokban, az akasztások elmaradnak

Az amerikai székhelyű HRANA jogvédő szervezet közlése szerint
eddig 3090 halálos áldozatot tudtak megerősíteni, köztük 2885 tüntetőt.
Helyi lakosok arról számoltak be, hogy a hatósági fellépés egyelőre nagyrészt elfojtotta a megmozdulásokat, miközben az állami média újabb letartóztatásokról adott hírt.
A főváros, Teherán már négy napja viszonylag nyugodt – mondták a Reutersnek nyilatkozó helyiek, akik biztonsági okokból névtelenséget kértek. Elmondásuk szerint drónok köröznek a város felett, de csütörtökön és pénteken nem voltak nagyobb tüntetések. Egy, a Kaszpi-tenger partján fekvő északi város lakója szintén arról számolt be, hogy az utcák jelenleg csendesek.
A december 28-án, a súlyosbodó gazdasági nehézségek miatt kirobbant tiltakozások gyorsan a vallási vezetés ellen irányuló, tömeges demonstrációkká szélesedtek. Ezek a múlt hét végén súlyos erőszakba torkolltak. Ellenzéki csoportok és egy iráni tisztviselő egyaránt úgy nyilatkozott, hogy több mint kétezren vesztették életüket az 1979-es iszlám forradalom óta nem látott belpolitikai zavargásokban.
A NetBlocks internetfigyelő csoport az X közösségimédia-platformon közzétett adatai szerint a mintegy 200 órás leállás után enyhe javulás látható az iráni internetkapcsolatokban. A forgalom azonban még mindig csak a szokásos szint körülbelül két százalékát éri el. Néhány külföldön élő iráni a közösségi médiában arról számolt be, hogy szombat reggel hosszú idő után először tudott üzenetet váltani Iránban élő ismerőseivel.
Donald Trump amerikai elnök, aki korábban "nagyon határozott fellépéssel" fenyegette meg Iránt arra az esetre, ha kivégezné a tüntetőket, azt állította, hogy Teherán vezetése lefújta a tömeges akasztásokat.
Nagyra értékelem, hogy az iráni vezetés lemondta a tegnapi napra tervezett kivégzéseket, amelyekből több mint 800 lett volna. Köszönöm!
– írta a közösségi médiában. Az iráni hatóságok ugyanakkor hivatalosan sem ilyen kivégzéseket nem jelentettek be, sem azok lemondásáról nem tettek közzé tájékoztatást.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Idén is kitart a nagy magyar bérrobbanás?
Rosszabbul állnak a csillagok.
Borotvaélen táncol a Mercosur-egyezmény
Terták Elemér véleménycikke.
Hol talizzunk? – Így alakította át a digitalizáció és a Covid a szociális infrastruktúrát
Sok tényező befolyásolja azt, hogy térben hol és hogyan találkozunk.
2026-os hosszú hétvégék és ünnepnapok: itt az év legfontosabb táblázata
Érdemes rápillantani.
Figyelmeztetés érkezett a Balatonról: halálos veszélybe kerülhet, aki ezt nem veszi komolyan
A partközeli területeken már jelentős a jég vastagsága.
Durván egymásnak esett Elon Musk és a Ryanair vezére: ez az ember teljesen idióta
A milliárdos a Ryanair megvásárlásával is viccelődött.
Vörös kód a légtérben: rakétaveszély fenyegeti a turistagépeket
Figyelmeztet az ügynökség.
Itt a figyelmeztetés: rendkívül nehéz hétvége vár az országra!
Különösen nagy a jegesedés kockázata.
Ha a közgázos sem tudatos pénzügyileg, akkor ki lenne az?
A felmérésben résztvevő közgázos hallgatók közel felének szinte egyáltalán nincs megtakarítása, 80 százalékuk nem is vezeti a kiadásait. Pedig a pénzügyi tudatosság nem az előadásokon,
Top 10 osztalék részvény - 2026. január
Január hetedikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző h
Mennyit nyerhetnek a pályázók az Otthoni Energiatároló Programmal?
Február másodikától 2,5 millió forintra lehet pályázni napelemekhez kapcsolódó energiatároló, akkumulátor telepítésére. De milyen eséllyel indulhat a pályázaton egy átlagos család? Menn
2026 lehet a fordulat éve Európában - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Pekár Dávid szenior portfóliókezelő beszél arról, mit hozhat  az idei év Európának és az európai tőkepiacoknak. A YouTube-on vagy... The post 2026 lehet a
Bérszámfejtés 2026
Az RSM szakértői összefoglalták, hogy a vállalatoknak, a munkáltatóknak milyen, 2026 januárjától érvényben levő változásokkal kell tisztában lenniük, a bérszámfejtéshez kapcsolódó ad
Így élné túl Nemo a tengeri hőhullámokat
A tengeri hőhullámok idején a bohóchalak ideiglenesen összezsugorodnak, hogy csökkentsék energiaigényüket és növeljék túlélési esélyeiket. Ez ráadásul egy visszafo
Az influencerek egyik nagy átverése: a túlélési torzítás
Az egyik nagy döntéshozatali nehézség, a túlélési torzítás, már többször szerepet kapott a blogon is. Ez akkor jön létre, hogy ha valamilyen oknál fogva csak egy különleges részmint
A zöldátmenethez elmaradhatatlan a társadalmi egyeztetés
Európában egyre nő a feszültség a zöldátállás körül, mert a helyi közösségek gyakran úgy érzik, a döntések a fejük felett születnek.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Érkezik a kormány újabb csomagja – Ez ment meg több tízezer embert?
Miért pont most?
NATO katonák tartanak Grönlandra – Mi jöhet most?
Fokozódik a helyzet a sarkkörön.
2026 nagy kérdése: melyik magyar gazda tudja túlélni az évet?
Aki nem fejleszt, az feladja.