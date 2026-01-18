Tűzszünetet kötött Oroszország és Ukrajna, villanyszerelőknek adták át a terepet

Oroszország és Ukrajna pénteken helyi tűzszünetről állapodott meg, hogy lehetővé tegyék a zaporizzsjai atomerőmű utolsó megmaradt tartalék áramvezetékének javítását - közölte még pénteken a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség, hozzátéve Rafael Grossi főigazató szavait:

"Ez az ideiglenes tűzszünet, már a negyedik, ami bizonyítja, hogy továbbra is nélkülözhetetlen szerepet játszunk

- mondta Rafael Grossi, a NAÜ főigazgatója.

A 330 kilovoltos vezeték január 2-án sérült meg a harci cselekmények következtében. A vonal kulcsfontosságú az erőmű külső áramellátásában, a javítás pedig elengedhetetlen a stabil működés fenntartásához. A sérülés óta a létesítmény egyetlen működő, 750 kilovoltos fővezetékre támaszkodik.

Az orosz megszállás alatt álló Enerhodarban található zaporizzsjai atomerőmű Európa legnagyobb nukleáris létesítménye. A háború előtt Ukrajna villamosenergia-termelésének mintegy egyötödét adta. Az orosz erők 2022 márciusában foglalták el az erőművet, mind a hat reaktorblokkot pedig még ugyanabban az évben, szeptemberben hideg állásba helyezték.

A mostani javítási munkákat ukrán szakemberek végzik, a NAÜ munkatársai pedig a helyszínen felügyelik a folyamatot.

Eközben Oroszország folytatja az ukrán energetikai infrastruktúra elleni támadásokat. A NAÜ ezért újabb szakértői missziót készít elő tíz, a nukleáris biztonság szempontjából kiemelten fontos erőmű ellenőrzésére.

A zaporizzsjai létesítménynél 2022 szeptembere óta NAÜ-megfigyelők állomásoznak, ám az orosz megszálló hatóságok többször korlátozták mozgásterüket. Az erőmű feletti ellenőrzés az amerikai közvetítésű béketárgyalások egyik vitatott kérdése.

Egy washingtoni javaslat szerint a létesítményt Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország közösen üzemeltetné, Kijev azonban attól tart, hogy ez a megoldás gyakorlatilag legitimálná az orosz megszállást.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images