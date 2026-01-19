Fagyos szigetért fenyeget háborúval Washington: elmondták a szakértők, mi áll a botrányos követelések hátterében

Donald Trump régóta megszállottan törekszik Grönland megszerzésére. Azt állítja, hogy az Egyesült Államoknak birtokolnia kell a szigetet, különben Oroszország és Kína terjeszkedése felgyorsul. "Ha mi nem lépünk, Oroszország fog, és Kína is" – jelentette ki az elnök.

A Fehér Ház január 14-én egy képet osztott meg az X-en, amely szerint Grönlandnak választania kell: vagy az Egyesült Államokhoz, vagy az orosz–kínai blokkhoz csatlakozik. A grönlandi és a dán tisztviselők ezt a felvetést határozottan elutasították, és figyelmeztettek: az erővel való fenyegetés egy NATO-területtel szembeni kényszerítésnek minősülne.

Biztonsági szakértők és európai tisztviselők szerint Grönlandot jelenleg nem fenyegeti közvetlen katonai támadás.

Ez felveti a kérdést: Trump figyelmeztetései valódi biztonsági aggodalmakat tükröznek, vagy inkább ürügyet jelentenek az Egyesült Államok egyoldalú arktiszi törekvéseihez?

Trump Grönland iránti érdeklődése nem új keletű. Már 2019-ben felvetette a sziget megvásárlásának ötletét, amelyet Koppenhága és Nuuk egyaránt kategorikusan elutasított.

Grönland hatalmas arktiszi terület Észak-Amerika és Európa között, a világ legnagyobb szigete a kontinenseken kívül. Mintegy 2,2 millió négyzetkilométeren terül el – ez Németország többszöröse –, miközben mindössze körülbelül 56 ezer lakosa van, többségük őslakos inuit.

Földrajzi elhelyezkedése különösen értékessé teszi a rakéta-előrejelző rendszerek, valamint az arktiszi katonai és kereskedelmi tevékenységek megfigyelése szempontjából.

A régió jelentősége folyamatosan nő, ahogy az olvadó jég új hajózási útvonalakat és gazdasági lehetőségeket nyit meg.

Trump a tavalyi Fehér Házba való visszatérése óta jelentősen élezte retorikáját. Többször kijelentette, hogy az Egyesült Államok "így vagy úgy" meg fogja szerezni Grönlandot.

Január 14-én Trump úgy fogalmazott: "Dánia semmit sem tehet, ha Oroszország vagy Kína el akarja foglalni Grönlandot. De mi mindent megtehetünk – ezt megtanultuk a múlt héten Venezuelában. Nem hagyatkozhatok arra, hogy Dánia képes megvédeni magát."

Három nappal később, január 17-én tovább fokozta a nyomást. Bejelentette, hogy az Egyesült Államok 10 százalékos vámot vet ki nyolc NATO-szövetségesre – Dániára, Norvégiára, Svédországra, Franciaországra, Németországra, az Egyesült Királyságra, Hollandiára és Finnországra –, amíg "megállapodás nem születik Grönland teljes megvásárlásáról". A tervek szerint a vámok február 1-jén lépnek életbe, majd június 1-jén 25 százalékra emelkednek.

Trump a Truth Socialön is azt írta, hogy "Kína és Oroszország akarja Grönlandot, és Dánia semmit sem tehet ez ellen". Szerinte "jelenleg két kutyaszánnal védik, az egyiket nemrég állították szolgálatba. Ez nagyon veszélyes helyzet bolygónk biztonsága és túlélése szempontjából".

A dán tisztviselők elismerik, hogy az arktiszi biztonsági környezet átalakulóban van, ám ragaszkodnak ahhoz, hogy Trump következtetései erősen eltúlzottak.

Lars Løkke Rasmussen dán külügyminiszter a Fox Newsnak nyilatkozva elmondta: osztja az aggodalmakat Grönland sebezhetőségével kapcsolatban, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Dánia már lépéseket tett a kockázatok kezelésére. Tavaly közel 15 milliárd dollárt fektettek Grönland védelmi és infrastrukturális kapacitásainak fejlesztésébe.

Szakértők szerint az általános aggodalom és a hosszú távú trendek miatti feszültség nem azonos egy közvetlen, akut fenyegetéssel.

Nincs komoly vagy azonnali biztonsági fenyegetés Grönlandra Oroszország vagy Kína részéről, amely indokolná az amerikai erőszakos fellépésről szóló beszédet

– mondta Fabian Zuleeg, az Európai Politikai Központ vezérigazgatója a Kyiv Independentnek.

Hozzátette, hogy Moszkvának és Pekingnek valóban vannak arktiszi érdekeltségei, ezeket azonban meglévő diplomáciai, gazdasági és biztonsági mechanizmusokon keresztül kezelik. "Sürgős katonai fenyegetésként beállítani ezt félrevezető" – fogalmazott.

Más elemzők szerint Trump figyelmeztetései inkább a hosszú távú folyamatok miatti aggodalmakat tükrözik, nem pedig egy közvetlen támadás veszélyét. Rebecca Pincus, a Külpolitikai Kutatóintézet vezető munkatársa rámutatott, hogy Kína jégtörői rendszeresen teljesítenek arktiszi bevetéseket.

Pincus szerint Grönland különösen fontos pozíciót foglal el az orosz tengeralattjáró-képességek megfigyelése szempontjából, ugyanakkor jelenleg nincs közvetlen fenyegetés a szigetre nézve.

Justina Budginaite-Froehly, az Atlantic Council Európa Központjának munkatársa úgy véli, a Grönland körüli vitát a fokozódó nagyhatalmi versengés összefüggésében kell értelmezni az Arktiszon, nem pedig egy közvetlen területfoglalástól való félelem alapján. "A kérdés nem Grönland fizikai elfoglalása Oroszország vagy Kína által, hanem az a kockázat, hogy az elégtelen nyugati jelenlét gyengítheti Európa és az Egyesült Államok képességét az orosz és kínai tevékenység megfigyelésére és elrettentésére a tágabb arktiszi régióban" – mondta.

Európai tisztviselők emlékeztetnek arra, hogy Grönland egy NATO-tagállam, Dánia részét képezi, így az észak-atlanti szerződés 5. cikkelye védi. Ennek értelmében bármilyen orosz vagy kínai elfoglalási kísérlet, amilyet Trump sugall, teljes szövetségi katonai választ váltana ki.

Elemzők szerint az amerikai érdekek elsősorban a biztonsági infrastruktúrára és a természeti erőforrásokra összpontosulnak, miközben Kínát és Oroszországot sokszor retorikai eszközként használják a szigorúbb lépések indoklására.

"Az Egyesült Államok két fő érdeke Grönlandon a pituffiki radarállomás, amely a NORAD korai előrejelző rendszerének része, valamint a sziget stratégiai ásványkincsei" – mondta Pincus.

A pituffiki bázis kulcsszerepet játszik a NORAD-ban, az Észak-Amerikát fenyegető potenciális rakétatámadások észlelésére és követésére létrehozott közös amerikai–kanadai parancsnokságban.

Washington és szövetségesei számára szintén kiemelt cél, hogy Kínát távol tartsák Grönland stratégiai jelentőségű ásványkincseitől.

Zuleeg szerint az amerikai biztonsági aggodalmakat tudatosan eltúlozzák, hogy igazolják az egyoldalúbb és kényszerítőbb megközelítést. Felidézte, hogy az Egyesült Államok már most is kiterjedt bázis- és megfigyelési jogokkal rendelkezik a szigeten, és katonai jelenlétét a dán és grönlandi hatóságokkal együttműködve is bővíthetné, fenyegetések nélkül.

Miközben Trump fenyegető hangvételű kijelentései uralják a címlapokat, elemzők szerint az esetleges amerikai erődemonstráció politikai és gazdasági költségei rendkívül magasak lennének.

A NATO számára a Grönlandra irányuló hirtelen figyelem kellemetlen figyelemelterelést jelent. Amióta Oroszország 2022-ben teljes körű inváziót indított Ukrajna ellen, a szövetség elsősorban a keleti szárny megerősítésére koncentrál, attól tartva, hogy Moszkva egy másik tagállamot is célba vehet.

Trump agresszív törekvése ezt az egységet veszélyezteti. Elemzők arra figyelmeztetnek, hogy a Grönland körüli konfrontatív politika gyengítheti a NATO hitelességét és kohézióját, az arktiszi biztonsági vitát pedig a belső feszültségek új forrásává teheti.

"Ez aláásná a dán és grönlandi szuverenitást, megtörné a NATO egységét, és végzetesen gyengítené az Ukrajna szabadságharcának támogatására vonatkozó erkölcsi és politikai alapot" – mondta Zuleeg. Hozzátette, hogy mindez normalizálhatná azt az elképzelést, miszerint a nagyhatalmak elfoglalhatnak vagy nyomás alá helyezhetnek más országokat stratégiai előnyök megszerzéséért, ami felgyorsíthatja a nemzetközi normák erózióját.

Oroszország kedvezően fogadta Trump retorikáját. Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök szarkasztikusan sürgette Trumpot, hogy minél előbb annektálja Grönlandot, ezzel is rávilágítva arra, mennyire érdekelt Moszkva a nyugati megosztottság elmélyítésében.

Grönland hosszú távon minden bizonnyal stratégiailag fontos marad, de jelenleg messze nem számít válságövezetnek. Trump figyelmeztetései inkább az Arktisz jövőjével kapcsolatos, felerősödő verseny miatti aggodalmakat tükrözhetik, mintsem egy azonnali fenyegetést. Európai tisztviselők szerint ezeket a kihívásokat elsősorban diplomáciai eszközökkel és szövetségi együttműködéssel kell kezelni, nem pedig egyoldalú nyomásgyakorlással.

Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images