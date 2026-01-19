Kína besokallt az oroszoktól, elvágtak egy létfontosságú kapcsolatot

Vége a politikai alapú árképzésnek az orosz–kínai határon. A legfrissebb adatok szerint az orosz villamosenergia-export Kínába gyakorlatilag a nullára esett vissza, miután 2026 januárjában az orosz exportárak átlépték azt a lélektani határt, ami felett a kínai importőröknek már csak veszteséget termelne az üzlet.

Oroszország az elmúlt években folyamatosan szorult ki a kínai piacról. Míg 2022-ben, az ukrajnai háború kezdeti szakaszában még rekordmennyiségű, 4,6 milliárd kilowattóra (kWh) áramot szállítottak keletre, addig 2025 első kilenc hónapjában mindössze 0,3 milliárd kWh-t, idénre pedig a szállítások szinte teljesen leálltak.

Ennek két főbb oka van:

Egyrészt Oroszország keleti részén az elmúlt két évben jelentősen megugrott a helyi villamosenergia-igény, miközben az új termelőkapacitások építése akadozik. Az orosz Energiaügyi Minisztérium kénytelen volt a belföldi ellátást prioritásként kezelni, ami felhajtotta az exportárakat is.

Másrészt a kínai belföldi energiatermelés – különösen a megújuló források és a hatékonyabb széntüzelésű erőművek révén – olyan árszintet alakított ki, amellyel az orosz import már nem tud versenyezni. Peking számára az orosz áram vásárlása jelenleg nem stratégiai kérdés, hanem tiszta ráfizetés.

Bár a határon keresztül már nem igazán érkezik orosz villamos energia Kínába, de a 2012-ben aláírt, 25 évre szóló, 100 milliárd kilowattóra szállítását előíró szerződést egyik fél sem mondta fel. Az oroszok és a kínai partnerek folyamatosan egyeztetnek, de a minisztériumi közleményekből kiolvasható a feszültség:

Oroszország bármikor újraindíthatja az exportot, ha Pekingtől erre vonatkozó kérést kap...de csak ha kölcsönösen előnyös feltételek születnek

– tette hozzá az orosz vezetés.

A „kölcsönösen előnyös feltételek” azonban a jelenlegi piaci környezetben távolinak tűnnek. Peking láthatóan nem hajlandó támogatni az orosz költségvetést azzal, hogy drágábban veszi az áramot, mint amennyiért maga is elő tudja állítani. 2026 elejére bebizonyosodott, hogy a „korlátok nélküli barátság” gazdasági értelemben igenis nagyon kemény korlátokba ütközik. Oroszország számára ez kettős csapás: nemcsak egy fontos bevételi forrást veszít el, hanem azt a reményt is, hogy a keleti piacok automatikusan és bármilyen áron pótolják a kieső európai bevételeket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images