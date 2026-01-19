Riasztó levelet küldtek egy NATO-országban: háború esetén az állam elveheti a lakosság vagyonát

Norvégiában több ezren kaptak hétfőn a hadseregtől levelet, amely szerint háború esetén a fegyveres erők lefoglalhatják javaikat.

Norvégiában több ezren kaptak levelet, amely szerint háború esetén a hadsereg lefoglalhatja javaikat

A tájékoztatás szerint a hadsereg annak érdekében foglalná le - szigorúan háború esetén - a szóban forgó javakat, például ingatlant, munkagépet vagy hajót, hogy

az ország védelméhez megfelelő eszközökre tehessen szert.

A tervek szerint idén körülbelül 13 500 értesítőt kézbesítenek ki, amely azonban, mint arra a hadsereg közleményében felhívták a figyelmet, "békeidőben semmiféle teendőkkel nem jár".

Az egy évig érvényes, most kiküldött vagy kiküldendő értesítések mintegy kétharmada csupán az előző években már kiküldött értesítés meghosszabbítása. Anders Jernberg, a norvég fegyveres erők logisztikai főnöke leszögezte:

a válságokra és a háborúra való felkészülés rendkívüli fontosságot kapott az utóbbi években.

Mint mondta, hazája biztonsági helyzete utoljára a második világháború idején volt ilyen ingatag.

Társadalmunknak fel kell készülnie a biztonsági válságokra és - legrosszabb esetben - a háborúra is"

- jelentette ki. Hozzátette: a levelek fokozzák a felkészültséget és "csökkentik az erőforrások elosztásával kapcsolatos bizonytalanságot esetleges háború esetén".

A magát a NATO "szemének és fülének" tartó Norvégiának közös tengeri határa, valamint 198 kilométeres szárazföldi határa is van Oroszországgal.

