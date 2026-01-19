Súlyos hibákat fedtek fel a B-21 Raider lopakodó bombázó tervezésénél, de van egy csavar a történetben

Egy frissen megjelent kínai kutatás azt állítja, hogy az újonnan kifejlesztett, PADJ-X nevű repüléstechnikai szimulációs eszközük
több szerkezeti gyengeséget tárt fel a B-21 Raider tervezésében, amelyek korlátozhatják a gép aerodinamikai stabilitását.
A szoftvert „mindent egyben” rendszerként írják le, kiemelve multidiszciplináris megközelítését. Az adjoint optimalizációs technológián alapuló rendszert a múlt hónapban mutatták be az Acta Aeronautica et Astronautica Sinica szakfolyóiratban. A tanulmány szerint a PADJ-X lehet az első teljesen integrált, multidiszciplináris platform lopakodó repülőgépek tervezéséhez. Ez egyszerre képes több ezer tervezési paramétert tesztelni és módosítani, miközben jelentősen csökkenti a számítási költségeket. Ez eltér a hagyományos, próba-hiba alapú szimulációktól, amelyek költségesek, időigényesek, és jellemzően csak fokozatos javulást eredményeznek.
A Huang Csiangtao vezette kutatócsoport – a Kínai Aerodinamikai Kutató és Fejlesztő Központ munkatársai – a PADJ-X szoftverrel elemezte a B-21 konfigurációját. Állításuk szerint a bombázó aerodinamikai és stabilitási teljesítménye elmaradhat az optimálistól. A kutatók 288 paramétert használtak a B-21 elrendezésének szimulálásához, bár az elemzéshez felhasznált adatforrásokat nem részletezték. A tanulmány szerint az aerodinamikai optimalizálás mintegy 15 százalékkal növelte a felhajtóerő–ellenállás arányt, és jelentősen csökkentette a lökéshullám-hatásokat. A bólintó nyomaték 0,07-ről –0,001-re javult; minél közelebb van ez az érték a nullához, annál simább a repülés.
A kutatócsoport az amerikai haditengerészet 2015-ben leállított, de továbbra is titkosított X-47B lopakodó drónján is futtatott szimulációkat. Állításuk szerint a PADJ-X modell körülbelül 10 százalékkal csökkentette az ellenállási együtthatót, az átlagos elülső radarkeresztmetszetet pedig 13,55 négyzetméterről mindössze 1,33 négyzetméterre mérsékelte, miközben enyhe javulást ért el a légbeömlés teljesítményében. A tanulmány azt állítja, hogy
a rendszer technológiai ugrást jelent, mivel egyetlen keretrendszerben kezeli a lopakodó formakialakítást, a felhajtóerőt, az ellenállást és a vezérlési jellemzőket.
Ezek látványos állítások, különösen annak fényében, hogy a PADJ-X a B-21 tervezésében is sebezhetőségeket vélt felfedezni. Felmerül a kérdés: tekintettel arra, hogy az Egyesült Államok éveket és több mint 25 milliárd dollárt költött a fejlesztésre, valóban képes lehet-e egy új szoftverrendszer ilyen hiányosságok feltárására?
A kutatás több okból is fenntartásokkal kezelendő.
A csapat maga is elismeri, hogy megállapításaik elméleti modelleken és nyilvánosan becsült formákon alapulnak, nem pedig titkosított tervezési adatokon. Mind a B-21 Raider, mind az X-47B titkosított program, belső képességeikről és külső konstrukciós részleteikről alig áll rendelkezésre nyilvános információ. A PADJ-X-be táplált adatok nagy valószínűséggel fotókból és videókból végzett becsléseken, valamint az anyagokra, bevonatokra és belső rendszerekre vonatkozó feltételezéseken alapultak.
Az így azonosított sebezhetőségek ezért inkább spekulatívak, és nem valós repülési teljesítményen nyugszanak.
A tanulmány maga is elismeri: mivel a B-21 és az X-47B tényleges paraméterei titkosítottak, bizonytalan, hogy a PADJ-X eredményei mennyiben felelhetnek meg az amerikai hadsereg konkrét küldetési igényeinek. Továbbá az Egyesült Államok már évtizedek óta használ hasonló, adjoint optimalizációs elven működő szoftvereket – ezt a kínai csapat is hangsúlyozza. A nyugati rendszerek mesterséges intelligencia-integrációval és valós teszteredményekkel validálva fejlődtek, gyakran anélkül, hogy kézi beavatkozásra lenne szükség az optimalizálás során.
Kínának emellett van előzménye a túlzó technológiai állításokra, amelyek a gyakorlatban nem mindig igazolódnak. A JY-27 "lopakodóelhárító" radarokat például lopakodó-gyilkosként reklámozták, ám venezuelai alkalmazásuk a közelmúltbeli Absolute Resolve hadművelet során mást mutatott: közel 150 bevetés ellenére sem tudták érdemben detektálni vagy megzavarni az amerikai légierő műveleteit. E korlátok miatt a PADJ-X-ről szóló kutatást óvatosan kell értelmezni, és
nem választható el az Egyesült Államok és Kína közötti szélesebb geopolitikai és technológiai rivalizálás kontextusától.
Címlapkép forrása: Portfolio
Technikailag csődbe ment egy ország – a hadsereg direkt tartja vissza a pénzt
A katonaság megtagadta, hogy titkos dollártartalékaival besegítsen, ami egy gazdasági puccskísérlet lehet.
Most már végre drága az OTP?
A kérdés, ami sokakat érdekel.
Áll a bál az EU vámágyúja körül, Trump fenyegetése elhozhatja a tűzparancsot
Az USA szerint nem fog elsülni a gazdasági csodafegyver.
Itt van Grönland rejtett kincse, a tét nem kicsi
Komoly geopolitikai jelentőség.
Bemutatták az új KRESZ-t: rengeteg változásra kell készülni az utakon
Évtizedek óta nem történt ilyen.
Kilőtte Ukrajnára a félelmetes Cirkon rakétát az orosz hadsereg - Megjött a jelentés Kijevből
A légvédelem egész éjjel dolgozott - Kifejezetten intenzív volt az orosz csapás.
Donald Trump a jövő héten bejelentheti a Fed új elnökét
Fontos jelzést kapnak ezzel a befektetők az intézmény függetlenségéről.
Amerikai támadástól kezdett rettegni egy egész ország: az elnök mindenkit nyugtatni próbál
Aggasztó képek jelentek meg a közösségi médiában.
Búcsú az állampapíroktól? Egy évforduló tanulságai
Napjainkban érkezünk egy, a hazai befektetési piacon meglehetősen fontos esemény egy éves évfordulójához. Bár ez az esemény nem annyira nevezetes, mint egy nemzeti ünnep vagy egy születésnap,
Hogyan érvényesítheted az elévülést? Elévülés A-Z-ig
Ebben az írásban megtalál minden lényeges információt a tartozás elévüléséről, elévülés megállapításáról, számításáról, érvényesítéséről azok számára, akiket követelé
Buy the dip: működő stratégia vagy drága illúzió?
Az egyik legnépszerűbb befektetési stratégia lett a buy the dip, kevés piaci módszernek lett akkor kultusza a kisbefektetők közt, mint az esések azonnali megvásárlásának. És... The post Buy t
A bértranszparenciától az AI Actig: EU munkajogi trendek és kötelezettségek
Az uniós munkajogi szabályok közvetlen vagy közvetett hatással vannak a magyar munkáltatók napi működésére - a rugalmas munkavégzéstől és családi szabadságoktól a bértranszparencián át
Paychex, Inc. - elemzés
A januári Top 10 nyolcadik helyezettje, a chartja alapján érdemes megnézni egy kicsit alaposan.CégismertetőA Paychex, Inc. (Nasdaq: PAYX) egy digitális alapú HR-szolgáltató, a HR-tanácsadás és
Követett részvények - 2026. január
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Ha a közgázos sem tudatos pénzügyileg, akkor ki lenne az?
A felmérésben résztvevő közgázos hallgatók közel felének szinte egyáltalán nincs megtakarítása, 80 százalékuk nem is vezeti a kiadásait. Pedig a pénzügyi tudatosság nem az előadásokon,
Top 10 osztalék részvény - 2026. január
Január hetedikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző h
Trump már megint odavágott az európai autóiparnak: most kell bevásárolni a papírokból?
Nagy a politikai feszültség.
Érkezik a kormány újabb csomagja – Ez ment meg több tízezer embert?
Miért pont most?
NATO katonák tartanak Grönlandra – Mi jöhet most?
Fokozódik a helyzet a sarkkörön.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!