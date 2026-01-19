Súlyos hibákat fedtek fel a B-21 Raider lopakodó bombázó tervezésénél, de van egy csavar a történetben

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend? Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó.

Egy frissen megjelent kínai kutatás azt állítja, hogy az újonnan kifejlesztett, PADJ-X nevű repüléstechnikai szimulációs eszközük

több szerkezeti gyengeséget tárt fel a B-21 Raider tervezésében, amelyek korlátozhatják a gép aerodinamikai stabilitását.

A szoftvert „mindent egyben” rendszerként írják le, kiemelve multidiszciplináris megközelítését. Az adjoint optimalizációs technológián alapuló rendszert a múlt hónapban mutatták be az Acta Aeronautica et Astronautica Sinica szakfolyóiratban. A tanulmány szerint a PADJ-X lehet az első teljesen integrált, multidiszciplináris platform lopakodó repülőgépek tervezéséhez. Ez egyszerre képes több ezer tervezési paramétert tesztelni és módosítani, miközben jelentősen csökkenti a számítási költségeket. Ez eltér a hagyományos, próba-hiba alapú szimulációktól, amelyek költségesek, időigényesek, és jellemzően csak fokozatos javulást eredményeznek.

A Huang Csiangtao vezette kutatócsoport – a Kínai Aerodinamikai Kutató és Fejlesztő Központ munkatársai – a PADJ-X szoftverrel elemezte a B-21 konfigurációját. Állításuk szerint a bombázó aerodinamikai és stabilitási teljesítménye elmaradhat az optimálistól. A kutatók 288 paramétert használtak a B-21 elrendezésének szimulálásához, bár az elemzéshez felhasznált adatforrásokat nem részletezték. A tanulmány szerint az aerodinamikai optimalizálás mintegy 15 százalékkal növelte a felhajtóerő–ellenállás arányt, és jelentősen csökkentette a lökéshullám-hatásokat. A bólintó nyomaték 0,07-ről –0,001-re javult; minél közelebb van ez az érték a nullához, annál simább a repülés.

A kutatócsoport az amerikai haditengerészet 2015-ben leállított, de továbbra is titkosított X-47B lopakodó drónján is futtatott szimulációkat. Állításuk szerint a PADJ-X modell körülbelül 10 százalékkal csökkentette az ellenállási együtthatót, az átlagos elülső radarkeresztmetszetet pedig 13,55 négyzetméterről mindössze 1,33 négyzetméterre mérsékelte, miközben enyhe javulást ért el a légbeömlés teljesítményében. A tanulmány azt állítja, hogy

a rendszer technológiai ugrást jelent, mivel egyetlen keretrendszerben kezeli a lopakodó formakialakítást, a felhajtóerőt, az ellenállást és a vezérlési jellemzőket.

Ezek látványos állítások, különösen annak fényében, hogy a PADJ-X a B-21 tervezésében is sebezhetőségeket vélt felfedezni. Felmerül a kérdés: tekintettel arra, hogy az Egyesült Államok éveket és több mint 25 milliárd dollárt költött a fejlesztésre, valóban képes lehet-e egy új szoftverrendszer ilyen hiányosságok feltárására?

A kutatás több okból is fenntartásokkal kezelendő.

A csapat maga is elismeri, hogy megállapításaik elméleti modelleken és nyilvánosan becsült formákon alapulnak, nem pedig titkosított tervezési adatokon. Mind a B-21 Raider, mind az X-47B titkosított program, belső képességeikről és külső konstrukciós részleteikről alig áll rendelkezésre nyilvános információ. A PADJ-X-be táplált adatok nagy valószínűséggel fotókból és videókból végzett becsléseken, valamint az anyagokra, bevonatokra és belső rendszerekre vonatkozó feltételezéseken alapultak.

Az így azonosított sebezhetőségek ezért inkább spekulatívak, és nem valós repülési teljesítményen nyugszanak.

A tanulmány maga is elismeri: mivel a B-21 és az X-47B tényleges paraméterei titkosítottak, bizonytalan, hogy a PADJ-X eredményei mennyiben felelhetnek meg az amerikai hadsereg konkrét küldetési igényeinek. Továbbá az Egyesült Államok már évtizedek óta használ hasonló, adjoint optimalizációs elven működő szoftvereket – ezt a kínai csapat is hangsúlyozza. A nyugati rendszerek mesterséges intelligencia-integrációval és valós teszteredményekkel validálva fejlődtek, gyakran anélkül, hogy kézi beavatkozásra lenne szükség az optimalizálás során.

Kínának emellett van előzménye a túlzó technológiai állításokra, amelyek a gyakorlatban nem mindig igazolódnak. A JY-27 "lopakodóelhárító" radarokat például lopakodó-gyilkosként reklámozták, ám venezuelai alkalmazásuk a közelmúltbeli Absolute Resolve hadművelet során mást mutatott: közel 150 bevetés ellenére sem tudták érdemben detektálni vagy megzavarni az amerikai légierő műveleteit. E korlátok miatt a PADJ-X-ről szóló kutatást óvatosan kell értelmezni, és

nem választható el az Egyesült Államok és Kína közötti szélesebb geopolitikai és technológiai rivalizálás kontextusától.

Címlapkép forrása: Portfolio