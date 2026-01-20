  • Megjelenítés
Bevallotta Zelenszkij: baj van Ukrajna egyik legjobb fegyverével - Ezt a problémát nehéz lesz megoldani
Globál

Bevallotta Zelenszkij: baj van Ukrajna egyik legjobb fegyverével - Ezt a problémát nehéz lesz megoldani

Portfolio
Ukrajna rengeteg elfogódrónt gyárt, de nincs a hatákony üzemeltetésükhöz elég drónkezelő - mondta el Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az UNN cikke szerint.

Az ukrán elnök arról számolt be, hogy Moszkva az idei évben már napi 1000 nagy hatótávolságú drónt is Ukrajna ellen küldhet - Ukrajna az ellenséges támadás elhárításához egyebek mellett elfogó drónokat használ.

Ukrajna jelenleg nagyjából napi ezer elfogó drónt gyárt, ez azonban Zelenszkij szerint még mindig nem elegendő. Úgy fogalmazott, hogy minden egyes Sahed ellen legalább két elfogó drónra lenne szükség.

A legnagyobb gondot az elnök elmondása szerint egyébként nem a gyártási kapacitás jelenti, hanem az, hogy

az ukrán hadiipar lényegesen több elfogódrónt gyárt már most is, mint amennyi kezelőt tudnak rendelni a hatékony üzemeltetésükhöz.

Még több Globál

Azt mondják az oroszok, végső döntést hoztak Kijev sorsáról – Pusztulás vár a 3 milliós városra

Robbanás rázta meg Krasznodárt, hatalmas baj van Kijevben - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre

Európa megépíti a saját hatodik generációs vadászgépét, de elképesztően drágán

Zelenszkij szerint ezért jelenleg a mobil elfogócsoportok létszámának bővítése a legfontosabb feladat.

Kapcsolódó cikkünk

Ballisztikus rakétákkal támadják Kijevet, átszakadt Kosztyantynivka védelme - Híreink az ukrán frontról kedden percről percre

Címlapkép forrása: Viacheslav Madiievskyi/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Fejlesztési adókedvezmény 2026

2026-tól több ponton változik a fejlesztési adókedvezmény rendszere: az év végi rendelet egyszerre hoz szigorításokat, új kizáró szabályokat és jelentősebb adminisztrációt. Megjelent a CI

Ricardo

Kedd (kiegészítés)

Beszereztem Paul Samuelson Közgazdaságtan című művének 1976-os, első magyar kiadását, amely a tizedik, bővített és átdolgozott angolnyelvű kiadás fordítása. Az 1988-as háromkötetes és a

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kimondta Dánia: ha ez megtörténik, háború lesz Európa és Amerika közt
Robbanás rázta meg Krasznodárt, hatalmas baj van Kijevben - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre
Őszintén beszélt Zelenszkij a béketárgyalásokról, átszakadt Kosztyantynivka védelme - Híreink az ukrán frontról kedden percről percre
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility