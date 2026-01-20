Bevallotta Zelenszkij: baj van Ukrajna egyik legjobb fegyverével - Ezt a problémát nehéz lesz megoldani

Az ukrán elnök arról számolt be, hogy Moszkva az idei évben már napi 1000 nagy hatótávolságú drónt is Ukrajna ellen küldhet - Ukrajna az ellenséges támadás elhárításához egyebek mellett elfogó drónokat használ.

Ukrajna jelenleg nagyjából napi ezer elfogó drónt gyárt, ez azonban Zelenszkij szerint még mindig nem elegendő. Úgy fogalmazott, hogy minden egyes Sahed ellen legalább két elfogó drónra lenne szükség.

A legnagyobb gondot az elnök elmondása szerint egyébként nem a gyártási kapacitás jelenti, hanem az, hogy

az ukrán hadiipar lényegesen több elfogódrónt gyárt már most is, mint amennyi kezelőt tudnak rendelni a hatékony üzemeltetésükhöz.

Zelenszkij szerint ezért jelenleg a mobil elfogócsoportok létszámának bővítése a legfontosabb feladat.

Címlapkép forrása: Viacheslav Madiievskyi/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images