  • Megjelenítés
FONTOS Trump már 96 százalékos csapást mért az amerikaiakra, most még súlyosabb katasztrófát szabadíthat rájuk
Friss kutatás: napi pár perc elég lehet ahhoz, hogy évekkel tovább éljünk
Globál

Friss kutatás: napi pár perc elég lehet ahhoz, hogy évekkel tovább éljünk

Portfolio
Már egészen apró, hétköznapokba illeszthető életmódbeli változtatásokkal is jelentősen meghosszabbítható az élettartam, erre jutott két friss, norvég és ausztrál vezetésű kutatás - számolt be a Medical Xpress.

A fizikai inaktivitás a globális halálozások 7–9 százalékáért felelős. Az alvás, a testmozgás és a táplálkozás együttesen befolyásolja az összhalálozást és a krónikus betegségek kockázatát. Ha azonban ezeket a tényezőket külön-külön vizsgálják, gyakran elsikkadnak azok a viselkedési minták, amelyek a mindennapi életben valójában összefonódnak.

A The Lancet folyóiratban megjelent, norvég vezetésű tanulmány egyéni résztvevői adatokat feldolgozó metaanalízis alapján becsülte meg, mekkora arányban lennének megelőzhetők a halálesetek. Eredményeik szerint napi öt percnyi közepes vagy intenzív testmozgás a legkevésbé aktív csoportban a halálozások mintegy 6 százalékát, a legaktívabbak kivételével minden más csoportban pedig akár 10 százalékát is megelőzhetővé tenné.

Ha valaki naponta harminc perccel kevesebbet ül, akkor a megelőzhető halálozások aránya 3, illetve 7,3 százalékra tehető.

Az eClinicalMedicine folyóiratban publikált ausztrál kutatás az alvás, a mozgás és az étkezés minőségének optimális kombinációját vizsgálta. Az derült ki, hogy a napi 7,2–8 óra alvás, a legalább 42 percnyi közepes vagy intenzív testmozgás, valamint a magasabb táplálkozási minőségi pontszám

Még több Globál

Ballisztikus rakétákkal támadják Kijevet, átszakadt Kosztyantynivka védelme - Híreink az ukrán frontról kedden percről percre

Kilőtte Ukrajnára a félelmetes Cirkon rakétát az orosz hadsereg - Megjött a jelentés Kijevből

Amerikai támadástól kezdett rettegni egy egész ország: az elnök mindenkit nyugtatni próbál

átlagosan 9,35 évvel hosszabb élettartammal jár együtt.

A kutatók azt is meghatározták, milyen minimális változtatásokkal érhető el kézzelfogható eredmény. A számítások szerint napi öt perccel több alvás, alig két perccel több mozgás és az étkezés minőségében elért öt pontos javulás együtt már átlagosan egy évvel hosszabb élettartammal hozható összefüggésbe.

Négy, egészségben eltöltött plusz év eléréséhez a modellek szerint napi 24 perccel több alvásra, közel négy percnyi extra mozgásra és 23 pontos táplálkozási javulásra lenne szükség. Mindkét kutatócsoport hangsúlyozza, hogy a reálisan megvalósítható, apró lépések is érdemi egészségügyi előnyöket hozhatnak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Paychex, Inc. - elemzés

A januári Top 10 nyolcadik helyezettje, a chartja alapján érdemes megnézni egy kicsit alaposan.CégismertetőA Paychex, Inc. (Nasdaq: PAYX) egy digitális alapú HR-szolgáltató, a HR-tanácsadás és

PR cikk

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Meghökkentő fordulat Grönland kapcsán: hirtelen összecsomagoltak és hazamentek a német katonák
Váratlan fordulat az uniós pénzeknél: Magyarország és a többi tagállam tömegesen utasítják el a hiteleket
Pánikolnak az oroszok: rájöttek, miért kell Grönland Donald Trumpnak - Azt mondják, bénító csapás készül
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility