Friss kutatás: napi pár perc elég lehet ahhoz, hogy évekkel tovább éljünk

A fizikai inaktivitás a globális halálozások 7–9 százalékáért felelős. Az alvás, a testmozgás és a táplálkozás együttesen befolyásolja az összhalálozást és a krónikus betegségek kockázatát. Ha azonban ezeket a tényezőket külön-külön vizsgálják, gyakran elsikkadnak azok a viselkedési minták, amelyek a mindennapi életben valójában összefonódnak.

A The Lancet folyóiratban megjelent, norvég vezetésű tanulmány egyéni résztvevői adatokat feldolgozó metaanalízis alapján becsülte meg, mekkora arányban lennének megelőzhetők a halálesetek. Eredményeik szerint napi öt percnyi közepes vagy intenzív testmozgás a legkevésbé aktív csoportban a halálozások mintegy 6 százalékát, a legaktívabbak kivételével minden más csoportban pedig akár 10 százalékát is megelőzhetővé tenné.

Ha valaki naponta harminc perccel kevesebbet ül, akkor a megelőzhető halálozások aránya 3, illetve 7,3 százalékra tehető.

Az eClinicalMedicine folyóiratban publikált ausztrál kutatás az alvás, a mozgás és az étkezés minőségének optimális kombinációját vizsgálta. Az derült ki, hogy a napi 7,2–8 óra alvás, a legalább 42 percnyi közepes vagy intenzív testmozgás, valamint a magasabb táplálkozási minőségi pontszám

átlagosan 9,35 évvel hosszabb élettartammal jár együtt.

A kutatók azt is meghatározták, milyen minimális változtatásokkal érhető el kézzelfogható eredmény. A számítások szerint napi öt perccel több alvás, alig két perccel több mozgás és az étkezés minőségében elért öt pontos javulás együtt már átlagosan egy évvel hosszabb élettartammal hozható összefüggésbe.

Négy, egészségben eltöltött plusz év eléréséhez a modellek szerint napi 24 perccel több alvásra, közel négy percnyi extra mozgásra és 23 pontos táplálkozási javulásra lenne szükség. Mindkét kutatócsoport hangsúlyozza, hogy a reálisan megvalósítható, apró lépések is érdemi egészségügyi előnyöket hozhatnak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images