Összeomlott a tűzszünet: egymást okolják a felek, fegyveres civilek és úttorlaszok az utakon

Teljesen összeomlottak a szíriai kormány és a Szíriai Demokratikus Erők (SDF) kurd milíciaszövetség között zajló tárgyalások - jelentette be a szíriai kurd autonóm területek egyik tisztségviselője kedden.

Abdel-Karím Omár azt vetette Damaszkusz szemére, hogy feltétel nélküli megadást követel a kurd milíciáktól, és felszólította a nemzetközi közösséget, tegyen határozott lépéseket az arab országban élő kurdok védelmében.

Helyszíni beszámolók szerint kedden a szíriai kormányerők folytatták az előrenyomulást az északkelet-szíriai, kurd kézen lévő Haszaka felé, az SDF pedig felhívást intézett a Szíriában, illetve külföldön élő "fiatal kurdok, nők és férfiak" felé, "csatlakozzanak az ellenálláshoz". A sajtó Haszaka városában lévő munkatársai szerint a térségben többen már fegyvert fogtak, a milícia pedig úttorlaszokat állított fel és őrjáratokat szervezett.

A szíriai kormány és az SDF vasárnap kötött azonnali, minden frontszakaszra kiterjedő tűzszüneti megállapodást, az elnöki hivatal tájékoztatása szerint pedig a fegyvernyugvással párhuzamosan az SDF erői visszavonulnak az Eufrátesz keleti partjára.

Hétfőn a harcok mindazonáltal ismét kirobbantak, a felek pedig egymást okolták az erőszak fellángolásáért.

Hétfő este Ahmed es-Saraa elnök és Mazlúm Abdi, az SDF parancsnoka is tárgyalt Damaszkuszban a tűzszünet megmentésének lehetőségeiről.

Címlapkép forrása: Ali Haj Suleiman/Getty Images