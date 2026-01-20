  • Megjelenítés
Összeomlott a tűzszünet: egymást okolják a felek, fegyveres civilek és úttorlaszok az utakon
Globál

Összeomlott a tűzszünet: egymást okolják a felek, fegyveres civilek és úttorlaszok az utakon

MTI
Teljesen összeomlottak a szíriai kormány és a Szíriai Demokratikus Erők (SDF) kurd milíciaszövetség között zajló tárgyalások - jelentette be a szíriai kurd autonóm területek egyik tisztségviselője kedden.

Abdel-Karím Omár azt vetette Damaszkusz szemére, hogy feltétel nélküli megadást követel a kurd milíciáktól, és felszólította a nemzetközi közösséget, tegyen határozott lépéseket az arab országban élő kurdok védelmében.

Helyszíni beszámolók szerint kedden a szíriai kormányerők folytatták az előrenyomulást az északkelet-szíriai, kurd kézen lévő Haszaka felé, az SDF pedig felhívást intézett a Szíriában, illetve külföldön élő "fiatal kurdok, nők és férfiak" felé, "csatlakozzanak az ellenálláshoz". A sajtó Haszaka városában lévő munkatársai szerint a térségben többen már fegyvert fogtak, a milícia pedig úttorlaszokat állított fel és őrjáratokat szervezett.

A szíriai kormány és az SDF vasárnap kötött azonnali, minden frontszakaszra kiterjedő tűzszüneti megállapodást, az elnöki hivatal tájékoztatása szerint pedig a fegyvernyugvással párhuzamosan az SDF erői visszavonulnak az Eufrátesz keleti partjára.

Hétfőn a harcok mindazonáltal ismét kirobbantak, a felek pedig egymást okolták az erőszak fellángolásáért.

Még több Globál

Robbanás rázta meg Krasznodárt, hatalmas baj van Kijevben - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre

Azt mondják az oroszok, végső döntést hoztak Kijev sorsáról – Pusztulás vár a 3 milliós városra

Európa megépíti a saját hatodik generációs vadászgépét, de elképesztően drágán

Hétfő este Ahmed es-Saraa elnök és Mazlúm Abdi, az SDF parancsnoka is tárgyalt Damaszkuszban a tűzszünet megmentésének lehetőségeiről.

Kapcsolódó cikkünk

Döntő fordulat Szíriában: mindenre kiterjedő tűzszünetről született megállapodás

Intenzív harcok dúlnak a Közel-Keleten: nyomulnak előre a kormánycsapatok

Címlapkép forrása: Ali Haj Suleiman/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Fejlesztési adókedvezmény 2026

2026-tól több ponton változik a fejlesztési adókedvezmény rendszere: az év végi rendelet egyszerre hoz szigorításokat, új kizáró szabályokat és jelentősebb adminisztrációt. Megjelent a CI

Ricardo

Kedd (kiegészítés)

Beszereztem Paul Samuelson Közgazdaságtan című művének 1976-os, első magyar kiadását, amely a tizedik, bővített és átdolgozott angolnyelvű kiadás fordítása. Az 1988-as háromkötetes és a

PR cikk

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Kimondta Dánia: ha ez megtörténik, háború lesz Európa és Amerika közt
Robbanás rázta meg Krasznodárt, hatalmas baj van Kijevben - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre
Őszintén beszélt Zelenszkij a béketárgyalásokról, átszakadt Kosztyantynivka védelme - Híreink az ukrán frontról kedden percről percre
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility