Összeomlott a tűzszünet: egymást okolják a felek, fegyveres civilek és úttorlaszok az utakon

Abdel-Karím Omár azt vetette Damaszkusz szemére, hogy feltétel nélküli megadást követel a kurd milíciáktól, és felszólította a nemzetközi közösséget, tegyen határozott lépéseket az arab országban élő kurdok védelmében.
Helyszíni beszámolók szerint kedden a szíriai kormányerők folytatták az előrenyomulást az északkelet-szíriai, kurd kézen lévő Haszaka felé, az SDF pedig felhívást intézett a Szíriában, illetve külföldön élő "fiatal kurdok, nők és férfiak" felé, "csatlakozzanak az ellenálláshoz". A sajtó Haszaka városában lévő munkatársai szerint a térségben többen már fegyvert fogtak, a milícia pedig úttorlaszokat állított fel és őrjáratokat szervezett.
A szíriai kormány és az SDF vasárnap kötött azonnali, minden frontszakaszra kiterjedő tűzszüneti megállapodást, az elnöki hivatal tájékoztatása szerint pedig a fegyvernyugvással párhuzamosan az SDF erői visszavonulnak az Eufrátesz keleti partjára.
Hétfőn a harcok mindazonáltal ismét kirobbantak, a felek pedig egymást okolták az erőszak fellángolásáért.
Hétfő este Ahmed es-Saraa elnök és Mazlúm Abdi, az SDF parancsnoka is tárgyalt Damaszkuszban a tűzszünet megmentésének lehetőségeiről.
Címlapkép forrása: Ali Haj Suleiman/Getty Images
