Európa megépíti a saját hatodik generációs vadászgépét, de elképesztően drágán
Európa megépíti a saját hatodik generációs vadászgépét, de elképesztően drágán

Az olasz kormány háromnemzeti GCAP vadászgép-programra szánt kiadásai öt év alatt a háromszorosukra nőttek: a korábbi 6 milliárd euró helyett már 18,6 milliárd eurós kerettel számolnak – jelentette be a védelmi miniszter a parlamentben.

A drágulás bejelentése egy parlamenti jóváhagyási kérelemhez kapcsolódott, amelyet az ellenzéki Öt Csillag Mozgalom élesen bírált.

Ez az olasz hadsereg történetének legdrágább programja, még az F–35-ös beszerzést is felülmúlja, amelyre 90 gépre 18 milliárd eurót költöttünk

– közölték a párt képviselői. Olaszország az Egyesült Királysággal és Japánnal közösen fejleszti a hatodik generációs GCAP vadászgépet, amelyet 2035-re terveznek hadrendbe állítani.

Az új költségbecslést tartalmazó dokumentumot ebben a hónapban küldték meg a szenátus védelmi bizottságának. A tervezetet a Meloni-kormány parlamenti többsége várhatóan gond nélkül jóváhagyja.

A program 2021-es változata még 6 milliárd eurós olasz hozzájárulással számolt a fejlesztés első két szakaszára. Ez a koncepciófelmérést és az előzetes tervezést, valamint a teljes körű fejlesztést foglalta magában. Az új dokumentum szerint a technológiai érlelés, a tesztelés, a fejlesztés és a tervezés drágulása miatt

az olasz részvétel költsége 18,6 milliárd euróra emelkedett, 2025-ös árakon számolva.

A program eddig 2 milliárd euró finanszírozást kapott, amely részben fedezi az első fázist. A fennmaradó 16,6 milliárd euróból most 8,8 milliárd euróra kérnek jóváhagyást, ezt 2037-ig évenkénti részletekben folyósítanák. A hiányzó 7,8 milliárd euró forrásáról később születik döntés.

Az Öt Csillag Mozgalom közleményében hangsúlyozta: nem vitatják a program stratégiai jelentőségét, de elfogadhatatlannak tartják, hogy a parlamenti bizottságok "bankautomataként" működjenek, és milliárdos többletkiadásokat szavazzanak meg a jelentős költségnövekedés részletes indoklása nélkül. Giorgia Meloni olasz és Takaicsi Szanae japán miniszterelnök január 16-i tokiói találkozójukon elégedettségüket fejezték ki a program előrehaladásával kapcsolatban. Egyúttal megerősítették, hogy kiemelt jelentőséget tulajdonítanak az első gép 2035-ös átadásának.

Címlapkép forrása: Jonathan Brady/PA Images via Getty Images

