Robbanás rázta meg Krasznodárt, hatalmas baj van Kijevben - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre
Robbanás rázta meg Krasznodárt, hatalmas baj van Kijevben - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre
Robbanás rázta meg Krasznodárt, hatalmas baj van Kijevben - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre

Ma hajnalban hatalmas robbanás rázta meg Afipszkij városát, Oroszország Krasznodár megyéjében, ukrán források szerint egy orosz légvédelmi rakéta tévedt el, amely eltalált egy magasházat. Kijevben nagyon súlyos a helyzet a folyamatos orosz bombázások miatt: a lakóövezetek nagy részében sem áram, sem fűtés, sem ivóvíz nincs. A fronton nincsenek nagy mozgások: Huljajpole, Pokrovszk és Kosztyantynivka most a harcok epicentruma, az extrém hideg alighanem korlátozza a katonai műveleteket is. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.
13 sérültje van a krasznodári incidensnek

Az orosz hatóságok nem írnak eltévedt légvédelmi rakétáról: jelentésül szerint egy ukrán drón csapott be a régióba.

Videón a krasznodári robbanás

A közösségi médiában megjelenő felvételek alapján jól látszik, hogy Krasznodár régióban valóban becsapódik egy rakéta, az azonban nem látható egyértelműen, hogy az indítórendszer egy orosz légvédelmi üteg lett volna.

Orosz egyenruhásokat öltek meg Zaporizzsja határán

Az orosz hadsereg orosz egyenruhás katonákra lőtt rá Zaporizzsja és Dnyipropetrovszk határán, állításuk szerint "szabotőrök" voltak, akik valójában az ukrán hadsereg tagjai.

Az esetről az orosz állami hírügynökség, a TASZSZ számolt be.

Elkezdtek jönni a reggeli jelentések

Elkezdtek ukrán oldalról érkezni a reggeli jelentések az orosz hadsereg éjjeli tevékenységéről: Zaporizzsját és Krivij Rihet támadták az orosz rakéta- és drónerők.

A következő bő egy órában várható részletesebb riport.

Elkezdődött: Trump hátrébb lép a NATO-tól - Szép csendben gyengül Európa védelme

A Pentagon jelentősen csökkenteni készül részvételét több NATO-tanácsadó testületben, ez újabb lépés, melyet Donald Trump tesz az európai katonai jelenlét csökkentése érdekében - számolt be a Washington Post.

Elkezdődött: Trump hátrébb lép a NATO-tól - Szép csendben gyengül Európa védelme
Robbanás rázta meg Krasznodárt, hatalmas baj van Kijevben - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.

Tegnapi tudósításunk ebben a cikkben érhető el:

Őszintén beszélt Zelenszkij a béketárgyalásokról, átszakadt Kosztyantynivka védelme - Híreink az ukrán frontról kedden percről percre

Címlapkép forrása: Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

