13 sérültje van a krasznodári incidensnek
Az orosz hatóságok nem írnak eltévedt légvédelmi rakétáról: jelentésül szerint egy ukrán drón csapott be a régióba.
Videón a krasznodári robbanás
A közösségi médiában megjelenő felvételek alapján jól látszik, hogy Krasznodár régióban valóban becsapódik egy rakéta, az azonban nem látható egyértelműen, hogy az indítórendszer egy orosz légvédelmi üteg lett volna.
Russian S-300 system failed in Afipskiy town of Krasnodar region and hit residential house pic.twitter.com/H1fZfWMIgd https://t.co/H1fZfWMIgd— Liveuamap (@Liveuamap) January 20, 2026
Orosz egyenruhásokat öltek meg Zaporizzsja határán
Az orosz hadsereg orosz egyenruhás katonákra lőtt rá Zaporizzsja és Dnyipropetrovszk határán, állításuk szerint "szabotőrök" voltak, akik valójában az ukrán hadsereg tagjai.
Az esetről az orosz állami hírügynökség, a TASZSZ számolt be.
Elkezdtek jönni a reggeli jelentések
Elkezdtek ukrán oldalról érkezni a reggeli jelentések az orosz hadsereg éjjeli tevékenységéről: Zaporizzsját és Krivij Rihet támadták az orosz rakéta- és drónerők.
A következő bő egy órában várható részletesebb riport.
Elkezdődött: Trump hátrébb lép a NATO-tól - Szép csendben gyengül Európa védelme
A Pentagon jelentősen csökkenteni készül részvételét több NATO-tanácsadó testületben, ez újabb lépés, melyet Donald Trump tesz az európai katonai jelenlét csökkentése érdekében - számolt be a Washington Post.
Robbanás rázta meg Krasznodárt, hatalmas baj van Kijevben - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.
Tegnapi tudósításunk ebben a cikkben érhető el:
Címlapkép forrása: Ukrinform/NurPhoto via Getty Images
