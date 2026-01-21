  • Megjelenítés
Válságos a helyzet a NASA-nál: több kutatócsoport támogatását is megvonják
Globál

Válságos a helyzet a NASA-nál: több kutatócsoport támogatását is megvonják

Portfolio
A NASA január 16-ai levelében küldött értesítéstnyolc bolygótudományi tanácsadó csoport vezetőjének, hogy legkésőbb április végéig megszünteti a munkájuk finanszírozását. A döntést a hivatal indoklása szerint végrehajtási rendeletek, más tanácsadó testületek felszámolása és a "rendkívül szűkös" költségvetés kényszerítette ki - írta a SpaceNews.

A tanácsadó csoportok a bolygókutatás különböző területeivel foglalkoznak, a Holdtól egészen a külső Naprendszerig. Évente egy vagy több alkalommal üléseznek, ahol küldetéseket és kutatási kérdéseket vitatnak meg, valamint javaslatokat fogalmaznak meg az űrügynökség számára.

Louise Prockter, a NASA Bolygótudományi Osztályának igazgatója január 20-án hangsúlyozta, hogy

a NASA nem szünteti meg ezeket a csoportokat, csupán nem tudja tovább pénzügyileg támogatni őket.

Több szervezet már jelezte, hogy önállóan folytatja a működést, esetleg más néven vagy kissé átalakult formában. Az űrügynökség kisebb támogatásokat – például a hallgatók utazási költségeinek részbeni fedezését – továbbra is megpróbálja biztosítani.

Még több Globál

Kormányhatározat jelent meg arról, hogy Magyarország csatlakozik Trump béketanácsához

Váratlan bejelentést tett Putyin: Oroszország hajlandó lenne egymilliárd dollárt befizetni Trump új klubjába

További hét ország csatlakozik Trump Béketanácsához

A lépés nem érte váratlanul a szakmát. A második Trump-kormányzat kezdetén a NASA már utasította a csoportokat tevékenységük felfüggesztésére, hogy felülvizsgálják az elnöki intézkedéseknek való megfelelést. Tavaly az űrügynökség több tanácsadó bizottságot is megszüntetett az asztrofizika, a földtudományok és a heliofizika területén, és bejelentette, hogy egyetlen, minden tudományágat képviselő testülettel váltja fel őket. Ennek összetételét és üléstervét azonban azóta sem hozták nyilvánosságra.

Kapcsolódó cikkünk

Gigantikus műholdflottát építene ki Jeff Bezos: foghatja a fejét Elon Musk

Pályára állította első műholdját egy apró európai ország

Történelmi lépésre készül Oroszország a Holdon: olyan létesítményt húznak fel, amilyet még senki sem épített

Kiszivárgott Elon Musk következő lépése, befektetőtársakat keres

Elindult a rakéta: kilőtte Kína a Sencsou-22-est

Címlapkép forrása: Â© 2019 SOPA Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Fejlesztési adókedvezmény 2026

2026-tól több ponton változik a fejlesztési adókedvezmény rendszere: az év végi rendelet egyszerre hoz szigorításokat, új kizáró szabályokat és jelentősebb adminisztrációt. Megjelent a CI

Ricardo

Kedd (kiegészítés)

Beszereztem Paul Samuelson Közgazdaságtan című művének 1976-os, első magyar kiadását, amely a tizedik, bővített és átdolgozott angolnyelvű kiadás fordítása. Az 1988-as háromkötetes és a

PR cikk

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Davosban robbantott Trump: két kézzel ütötte Európát, elmondta Grönland jövőjét
Szétbombázzák az oroszok Kijevet, holnap folytatódik a béketárgyalás - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre
Azt mondják az oroszok, végső döntést hoztak Kijev sorsáról – Pusztulás vár a 3 milliós városra
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility