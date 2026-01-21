Válságos a helyzet a NASA-nál: több kutatócsoport támogatását is megvonják

A tanácsadó csoportok a bolygókutatás különböző területeivel foglalkoznak, a Holdtól egészen a külső Naprendszerig. Évente egy vagy több alkalommal üléseznek, ahol küldetéseket és kutatási kérdéseket vitatnak meg, valamint javaslatokat fogalmaznak meg az űrügynökség számára.
Louise Prockter, a NASA Bolygótudományi Osztályának igazgatója január 20-án hangsúlyozta, hogy
a NASA nem szünteti meg ezeket a csoportokat, csupán nem tudja tovább pénzügyileg támogatni őket.
Több szervezet már jelezte, hogy önállóan folytatja a működést, esetleg más néven vagy kissé átalakult formában. Az űrügynökség kisebb támogatásokat – például a hallgatók utazási költségeinek részbeni fedezését – továbbra is megpróbálja biztosítani.
A lépés nem érte váratlanul a szakmát. A második Trump-kormányzat kezdetén a NASA már utasította a csoportokat tevékenységük felfüggesztésére, hogy felülvizsgálják az elnöki intézkedéseknek való megfelelést. Tavaly az űrügynökség több tanácsadó bizottságot is megszüntetett az asztrofizika, a földtudományok és a heliofizika területén, és bejelentette, hogy egyetlen, minden tudományágat képviselő testülettel váltja fel őket. Ennek összetételét és üléstervét azonban azóta sem hozták nyilvánosságra.
Elévülési idő számítása - elévülési idő kisokos
Ebben az elévülési kisokosban azok számára nyújtunk áttekinthető, közérthető tájékoztatást, akik régi banki követeléssel, végrehajtással vagy egyéb követeléskezelői megkereséssel
