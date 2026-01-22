  • Megjelenítés
Bejelentette Oroszország: nagyot csalódtak Donald Trumpban, azonnali intézkedést követel a Kreml
Globál

Bejelentette Oroszország: nagyot csalódtak Donald Trumpban, azonnali intézkedést követel a Kreml

Portfolio
Oroszország „meghökkent és csalódott” amiatt, hogy Donald Trump amerikai elnök még mindig nem engedte el a Marinera tanker legénységét – fejtette ki Marja Zaharova orosz külügyi szóvivő ma délután.

„Jelentős idő eltelt azóta, hogy Trump elnök orosz kérésre bejelentette, hogy elenged két orosz állampolgárt a Marinera tanker legénységéből, akiket az amerikai erők nemzetközi vizeken ejtettek foglyul" - mondta.

Szeretnénk kifejezni a meghökkenésünket és a csalódottságunkat amiatt, hogy ez a fontos és sürgős probléma még mindig nem oldódott meg”

– mondta Marja Zaharova.

Hozzátette: Oroszország számára az is meglepő, hogy Trump elnök állítólag már parancsot adott az orosz állampolgárok elengedésére, de az elnök parancsát még mindig nem hajtották végre a neki szolgáló állami intézmények.

Még több Globál

Trump szerint közel vagyunk a békéhez, fontos találkozók sora lesz ma – Percről percre az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Bejelentette Trump: Amerika teljes hozzáférést kap Grönlandhoz - Ingyen megkapnak mindent, ami kell

Kiderült: nem csak Gázával foglalkozik Trump béketanácsa – Nagy tervei vannak az elnöknek

Az Egyesült Államok január 7-én foglalta el a Marinera tankerhajót, röviddel azután, hogy Moszkva bejelentette, hogy a tengerészeti eszköznek védelmet fognak nyújtani. A hajót az USA a Venezuela körüli tengeri blokád megsértésével vádolja.

Kapcsolódó cikkünk

Kiderült, milyen titkos fegyvert vethet be az Egyesült Királyság az árnyékflotta ellen

Elindultak a csatahajók, megkezdődött a "Will for Peace 2026" kódnevű hadgyakorlat

Az oroszok nagyon berágtak Trumpra: „ezért akár rájuk is lőhetnénk”

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Fejlesztési adókedvezmény 2026

2026-tól több ponton változik a fejlesztési adókedvezmény rendszere: az év végi rendelet egyszerre hoz szigorításokat, új kizáró szabályokat és jelentősebb adminisztrációt. Megjelent a CI

Ricardo

Kedd (kiegészítés)

Beszereztem Paul Samuelson Közgazdaságtan című művének 1976-os, első magyar kiadását, amely a tizedik, bővített és átdolgozott angolnyelvű kiadás fordítása. Az 1988-as háromkötetes és a

PR cikk

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Kiszivárgott a mesterterv: eldőlt Grönland sorsa – Íme az alku, amire rábólinthatott Trump
Szétbombázzák az oroszok Kijevet, holnap folytatódik a béketárgyalás - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre
Váratlan bejelentést tett Putyin: Oroszország hajlandó lenne egymilliárd dollárt befizetni Trump új klubjába
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility