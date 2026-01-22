Bejelentette Oroszország: nagyot csalódtak Donald Trumpban, azonnali intézkedést követel a Kreml

„Jelentős idő eltelt azóta, hogy Trump elnök orosz kérésre bejelentette, hogy elenged két orosz állampolgárt a Marinera tanker legénységéből, akiket az amerikai erők nemzetközi vizeken ejtettek foglyul" - mondta.

Szeretnénk kifejezni a meghökkenésünket és a csalódottságunkat amiatt, hogy ez a fontos és sürgős probléma még mindig nem oldódott meg”

– mondta Marja Zaharova.

Hozzátette: Oroszország számára az is meglepő, hogy Trump elnök állítólag már parancsot adott az orosz állampolgárok elengedésére, de az elnök parancsát még mindig nem hajtották végre a neki szolgáló állami intézmények.

Az Egyesült Államok január 7-én foglalta el a Marinera tankerhajót, röviddel azután, hogy Moszkva bejelentette, hogy a tengerészeti eszköznek védelmet fognak nyújtani. A hajót az USA a Venezuela körüli tengeri blokád megsértésével vádolja.

