Életüket adták Amerika háborújában, most ellenük fordul Washington - Keserűen nyilatkoznak a dán veteránok Trump őrült ötletéről

Több mint tizenöt éve Martin Tamm Andersen dán szakaszparancsnok amerikai tengerészgyalogosokkal együtt vezette csapatát a dél-afganisztáni sivatag forróságában. Andersen járműve a konvoj végén haladt, minden nyugodtnak tűnt, aztán egyetlen pillanat alatt homokszínűvé vált a világ. A teste hevesen rázkódott.
"Fogalmam sem volt, mi történik" – emlékezett vissza. Végigfuttatta a kezét a karján és a lábán, hogy megbizonyosodjon róla, még a helyükön vannak-e.
Amikor elült a por, meglátta egyik katonáját, akinek az arcából ömlött a vér. Egy másikat a robbanás kivetett a lövegtoronyból, ő a földön feküdt és fájdalmában nyögött – a gerince két helyen eltört. A detonáció szétszaggatta a járművet.
Andersen segítséget kért az amerikai tengerészgyalogosoktól. Ők félbehagyták a tűzharcot a tálibokkal, visszatértek a helyszín biztosítására, ellátták a sebesülteket, és segítettek felkészíteni őket az evakuálásra.
Akkoriban az amerikai és a dán katonák fegyvertársak voltak, akik ugyanazért az ügyért kockáztatták az életüket.
Andersen ma már alig hisz a szemének, amikor azt látja, mi lett az amerikai–dán szövetségből, miközben Donald Trump egyre fenyegetőbben követeli Grönland megszerzését. A Dániához tartozó, félig autonóm sziget stratégiai jelentőségű és ásványkincsekben gazdag. Trump többször kijelentette, hogy az Egyesült Államoknak át kell vennie felette az irányítást, egy időben a katonai erő alkalmazását sem zárta ki.
Amikor Amerikának szüksége volt ránk a szeptember 11-i támadások után, ott voltunl
– mondta a 46 éves veterán az Associated Pressnek adott interjújában.
"Veteránként és dánként szomorú és megdöbbent vagyok amiatt, hogy az Egyesült Államok el akarja venni a Dán Királyság egy részét. Ez a nemzetünk Amerikához és a NATO-hoz való hűségének elárulása."
Afganisztáni bevetése előtt Andersen Irakban is szolgált. Mindkét háborúban veszített el és látott megsebesülni jó barátokat. Úgy hitte, hogy az amerikai háborúkban való szolgálata a szabadság és a demokrácia ügyét szolgálja.
Dánia 1949 óta NATO-tag, és azóta mindvégig hűséges szövetségese volt Amerikának.
Negyvennégy dán katona halt meg Afganisztánban – ez a koalíciós erők között a legmagasabb egy főre jutó veszteség. Irakban további nyolcan estek el.
"Szürreálisnak tűnik. Mintha egy rossz vicc lenne" – mondta Andersen. "Fel sem tudom fogni, hogy ezt valaki hangosan kimondja. Túl őrültnek tűnik."
Søren Knudsen, egy másik dán veterán, aki kétszer szolgált Afganisztánban, tavaly a tévét nézte, amikor meghallotta, ahogy JD Vance amerikai alelnök a Fox News csatornán azt mondja: Dánia "nem jó szövetséges".
Vance Trump érveit ismételte, miszerint az Egyesült Államoknak nagyobb "területi érdeklődést" kell mutatnia Grönland iránt a saját biztonsága érdekében, és azzal vádolta Dániát, hogy "nem végzi a dolgát".
Knudsen nem akart hinni a fülének. Koppenhágai otthonában a 65 éves férfi őriz egy fotót, amelyen az afgán Kalát városában gyerekek veszik körül őt.
A küldetése, ahogy ő akkoriban értette, az volt, hogy segítsen az amerikaiaknak megvédeni az afgán fiatalok jövőjét. Második szolgálata végén az amerikai katonák egy amerikai zászlót adtak neki búcsúajándékként.
Évekig büszkén tartotta bekeretezve a zászlót, mellette pedig az Afganisztánban végzett szolgálatáért kapott amerikai Bronzcsillagot és egyéb katonai kitüntetéseit.
Nemrég, fájdalommal vegyes dühében, levette a falról a kitüntetést és a zászlót, és elpakolta őket.
Azt mondta a feleségének, csak akkor veszi majd elő őket a tárolóból, ha helyreáll az amerikai–dán szövetség.
Knudsen a Dán Veteránszövetség alelnöke, és elmondása szerint naponta hall más veteránokról, akik szomorúságukat és fájdalmukat fejezik ki amiatt, ahogyan az amerikai kormányzat Dánia ellen fordult.
Sok veterán, akinek sebei vannak – akár a lelkén, akár a testén –, egyenesen a szívébe találó sértésként éli meg mindezt
– mondta.
A dán veteránok felháborodottak amiatt, hogy a Fehér Ház retorikája figyelmen kívül hagyja Grönland és Dánia önrendelkezési jogát.
Határozottan tiltakoznak Trump azon állítása ellen is, hogy Dánia – miután az amerikai erők oldalán harcolt háborúkban – képtelen megvédeni a Nyugat biztonsági érdekeit az Arktiszon.
Andersen és Knudsen is elmondta: megértik a régió biztonságával kapcsolatos aggodalmakat, de meg vannak győződve arról, hogy Dánia kész, és továbbra is mindent megtesz a NATO-szövetségen belül a térség védelméért.
Mindketten fenntartják a barátságot azokkal az amerikai katonákkal, akikkel együtt szolgáltak. Knudsen felesége amerikai származású, sógora pedig az amerikai tengerészgyalogságnál szolgál. Biztosak benne, hogy egykori fegyvertársaik nem osztják Trump véleményét a dánokról.
Dániában gyakran emlékeztetnek arra, hogy az Egyesült Államok már most is hozzáférhet Grönlandhoz egy 1951-es védelmi megállapodás alapján, és Északnyugat-Grönlandon már működik az amerikai Pituffik katonai támaszpont, amely a Pentagon Űrerőinek alárendelt egység.
Az elmúlt években éppen az Egyesült Államok csökkentette katonai jelenlétét Grönlandon, miközben Dánia és Grönland is kész lenne befogadni annak megerősítését.
Címlapkép forrása: The Danish Ministry of Defence via Getty Images
Életüket adták Amerika háborújában, most ellenük fordul Washington - Keserűen nyilatkoznak a dán veteránok Trump őrült ötletéről
Tucatnyi dán katona adta az életét az Egyesült Államokért, úgy néz ki, ennyit ért az áldozat.
