Kulcsfontosságú nap a mai: Trump szerint közel van a háború lezárása, de akadhat egy bökkenő

Az Egyesült Államok az elmúlt időszakban Oroszországgal, illetve külön Kijevvel és az európai vezetőkkel is egyeztetett a háború lezárásáról. Trump erről szóló ígéretei dacára eddig nem született tűzszüneti megállapodás.
Az amerikai elnök most mégis optimistán nyilatkozott az orosz-ukrán háború lezárásáról.
Úgy gondolom, mostanra eljutottak arra a pontra, ahol megegyezhetnek
- fogalmazott Trump szerdán Davosban, Putyinra és Volodimir Zelenszkijre utalva.
Ha mégsem teszik, akkor hülyék
- tette hozzá az amerikai elnök, akivel ma Svájcban fog egyeztetni az ukrán elnök.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Elévülési idő számítása - elévülési idő kisokos
Ebben az elévülési kisokosban azok számára nyújtunk áttekinthető, közérthető tájékoztatást, akik régi banki követeléssel, végrehajtással vagy egyéb követeléskezelői megkereséssel
