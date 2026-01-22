Kulcsfontosságú nap a mai: Trump szerint közel van a háború lezárása, de akadhat egy bökkenő

  • Megjelenítés
Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön Moszkvában fogadja Steve Witkoff amerikai különmegbízottat és Donald Trump vejét, Jared Kushnert, hogy az ukrajnai háború rendezéséről tárgyaljanak. A találkozóra azt követően kerül sor, hogy Trump kijelentette: "viszonylag közel" állnak a megállapodáshoz - írja a Reuters.

Az Egyesült Államok az elmúlt időszakban Oroszországgal, illetve külön Kijevvel és az európai vezetőkkel is egyeztetett a háború lezárásáról. Trump erről szóló ígéretei dacára eddig nem született tűzszüneti megállapodás.

Az amerikai elnök most mégis optimistán nyilatkozott az orosz-ukrán háború lezárásáról.

Úgy gondolom, mostanra eljutottak arra a pontra, ahol megegyezhetnek

- fogalmazott Trump szerdán Davosban, Putyinra és Volodimir Zelenszkijre utalva.

- tette hozzá az amerikai elnök, akivel ma Svájcban fog egyeztetni az ukrán elnök.

