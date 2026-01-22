Megszólalt a szakértő: fáj Európának, amíg Trump új világrendet épít az előző romjain – De hol a stratégia?

Csizmazia szerint a jelenlegi republikánus külpolitika alapja az úgynevezett konzervatív internacionalizmus, amely a "furkósbot-politika" modern változata.
Beszélj szépen, de hordd magadnál a furkósbotot
- idézte fel az Amerika-szakértő Teddy Roosevelt örökzölddé vált szólását, hozzátéve, hogy
Trump esetében inkább a "beszélj csúnyán, és hordd magadnál a furkósbotot" a jellemző.
Grönland kérdése két szempontból került Trump radarjára: az ásványkincsek és a biztonságpolitikai megfontolások miatt. Csizmazia szerint a ritkaföldfémek potenciális kitermelése számos költséghatékonysági kérdést felvet, így sokkal valószínűbb indoknak tűnnek a jég fokozatos olvadásával megnyíló hajózási útvonalak és az "Aranykupola" rakétavédelmi rendszer.
Ahhoz, hogy teljes védelmet lehessen kiépíteni, ahhoz szükség van fokozott katonai jelenlétre Grönlandon
- magyarázta Csizmazia.
Mint említette, Marco Rubio amerikai külügyminiszter tavaly kijelentette, hogy 80 év után újra arra vagyunk hivatottak, hogy egy újabb nemzetközi rendet építsünk fel az előzőnek a romjain.
Ha új házat akarunk építeni a meglévőnek a romjain, akkor a romokból még valamennyit el kell takarítani
- fogalmazott az NKE John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa, hozzátéve, hogy
a rombolás mindazonáltal fájdalmas folyamat a transzatlanti szövetség számára.
Csizmazia szerint a republikánus logika az, hogy nem az Egyesült Államok kezdte a szabályokra épülő világrend felrúgását, hanem csak reagálnak arra, amit Kína és Oroszország már megtett Hongkongban, illetve Ukrajnában. Úgy véli, Trump Grönlanddal kapcsolatos izmozása sem Európának szól elsősorban, hanem a kínaiaknak meg az oroszoknak. Mint kifejtette, nekik kívánhatja jelezni, hogy akár unilaterálisan is hajlandó lépni katonailag.
