Megszólalt a szakértő: fáj Európának, amíg Trump új világrendet épít az előző romjain – De hol a stratégia?
Megszólalt a szakértő: fáj Európának, amíg Trump új világrendet épít az előző romjain – De hol a stratégia?

Portfolio
Donald Trump már az első ciklusa során anomáliának számított, hiszen már akkor is rendkívül aktív, kézi vezérlésű külpolitikát folytatott. Ugyanakkor elgondolkodtató, hogy az amerikai elnök mennyi konfliktust tud bevállalni, és mi jöhet utána, hiszen stratégiát 5, 10, 15 évre kell tervezni - mondta Csizmazia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa a Portfolio külpolitikai videós podcastjában, a Global Insight legújabb adásában. 

Csizmazia szerint a jelenlegi republikánus külpolitika alapja az úgynevezett konzervatív internacionalizmus, amely a "furkósbot-politika" modern változata.

Beszélj szépen, de hordd magadnál a furkósbotot

- idézte fel az Amerika-szakértő Teddy Roosevelt örökzölddé vált szólását, hozzátéve, hogy

Trump esetében inkább a "beszélj csúnyán, és hordd magadnál a furkósbotot" a jellemző.

Grönland kérdése két szempontból került Trump radarjára: az ásványkincsek és a biztonságpolitikai megfontolások miatt. Csizmazia szerint a ritkaföldfémek potenciális kitermelése számos költséghatékonysági kérdést felvet, így sokkal valószínűbb indoknak tűnnek a jég fokozatos olvadásával megnyíló hajózási útvonalak és az "Aranykupola" rakétavédelmi rendszer.

Ahhoz, hogy teljes védelmet lehessen kiépíteni, ahhoz szükség van fokozott katonai jelenlétre Grönlandon

- magyarázta Csizmazia.

Mint említette, Marco Rubio amerikai külügyminiszter tavaly kijelentette, hogy 80 év után újra arra vagyunk hivatottak, hogy egy újabb nemzetközi rendet építsünk fel az előzőnek a romjain.

Ha új házat akarunk építeni a meglévőnek a romjain, akkor a romokból még valamennyit el kell takarítani

- fogalmazott az NKE John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa, hozzátéve, hogy

a rombolás mindazonáltal fájdalmas folyamat a transzatlanti szövetség számára.

Csizmazia szerint a republikánus logika az, hogy nem az Egyesült Államok kezdte a szabályokra épülő világrend felrúgását, hanem csak reagálnak arra, amit Kína és Oroszország már megtett Hongkongban, illetve Ukrajnában. Úgy véli, Trump Grönlanddal kapcsolatos izmozása sem Európának szól elsősorban, hanem a kínaiaknak meg az oroszoknak. Mint kifejtette, nekik kívánhatja jelezni, hogy akár unilaterálisan is hajlandó lépni katonailag.

