Incidens történt: orosz bombázó jelent meg a NATO határán - Riasztották a légierőt

A svéd fegyveres erők közleménye szerint a két Szu–35Sz típusú vadászgép egy Tu–22M bombázót kísért, amikor a svéd vadászgépek felszálltak és elfogták őket.

Svédország éjjel-nappal légi őrjáratokkal védi a NATO-t"

– áll a közleményben.

Légtérsértésről nem érkezett hír.

Az elmúlt időszakban több hasonló incidens is történt a térségben. A lengyel légierő nemrég egy orosz felderítő repülőgépet fogott el, amely a lengyel légtér határához közel repült.

Nagy-Britannia felett Tu–95MSz bombázókat azonosítottak és fogtak el, amelyeket Szu–33-as vadászgépek kísértek. Lengyelország emellett MiG–29-es vadászgépeit is bevetette egy orosz Il–20-as felderítőgép elfogására – mindössze egyetlen hét alatt három ilyen esetet regisztráltak.

Címlapkép forrása: Bernd von Jutrczenka/picture alliance via Getty Images