Kijev L-159-es könnyű harci repülőgépeket akart venni, de helyette Magyarországon is ismert alternatíva lehet a befutó

Cseh médiaértesülések szerint Prága megtagadta az L-159-es könnyű harci repülőgépek eladását Ukrajnának. Az üzlet meghiúsulása egyelőre nem kőbe vésett, ugyanis a potenciális alternatívákról tárgyalnak az országban. Ugyanakkor egy másik lehetőség is felmerült, így

az Aero Vodochody gyártó a hírek szerint azt fontolgatja, hogy eladjon Ukrajnának az L-159-esknél modernebb konstrukciónak számító L-39NG Skyfox modelleket.

Ezek elsősorban kiképzésre készültek, a Magyar Honvédség 2025-ben vette át az első darabokat, mivel ugyanilyeneket használnak. A kialakítása ellenére harci bevetésre is alkalmas.

A csehek hivatalosan azzal indokolták, hogy nem adnak el Ukrajnának L-159-eseket, mivel szerintük saját felhasználásra csak korlátozottan állnak rendelkezésre ezek. A másik problémát az jelenti, hogy ezeket már nem gyártják, ezért a rendelkezésre álló alkatrészek száma is erősen korlátozott. Az Aero Volodochy által gyártott L-39NG Skyfox üzemeltetése olcsóbb lenne Kijevek, és sokoldalú segítséget tudna nyújtani az ukránoknak: kiképzésre, drónok elleni védelemre, valamint földi célpontok elleni támadásra is bevethetnék. A 2025-ös Dubaj Légiparádén az egyik géppel megvillantották a nagyközönség előtt is, hogy mire képes a levegőben egy pilóta nélküli repülő járművel szemben.

A legnagyobb gondot a legyártás időtartama jelentheti, ugyanis Budapest 3 évig várt az első vadászgépek leszállítására.

A másik gondot a cseh kormány exportengedélye jelentheti, ami az új kormány szkeptikusságának is köszönhető.

