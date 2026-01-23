Titkos felvétel szivárgott ki: 15 perce volt felelni Trump fenyegetésére, különben megölték volna

A videófelvételen az látható, amint a venezuelai kommunikációs miniszter egy mikrofon elé tartja a telefonját egy rezsimpárti influenszercsoport előtt. A kihangosított mobilon Delcy Rodríguez volt alelnök beszél a vonal másik oldalán, aki azt állítja:

az amerikai támadás után csak perceik voltak dönteni arról, hogy teljesítik-e Washington követeléseit.

Az ügyvivő elnök kijelentései egy közel kétórás, az amerikai támadás után egy héttel tartott találkozón hangzottak el, amelyet valaki rögzített, majd később kiszivárogtatott. A videót először a La Hora de Venezuela nevű helyi újságíró-kollektíva tette közzé.

A Guardian szerint a felvétel rávilágít, hogy a chavista állam megmaradt szereplői attól tartanak: árulónak bélyegzik őket, ezért mindent megtesznek a rezsim belső széthullása ellen.

Csak egységet kérek

- mondja Rodríguez a csoportnak a telefonon keresztül.

Mielőtt kihangosítaná őt, Freddy Ñáñez akkori kommunikációs miniszter Rodríguez védelmére kel. Felszólítja a jelenlévőket, hogy vessenek véget a "pletykáknak, intrikáknak és a hiteltelenítési kísérleteknek". Azzal érvel, hogy Rodríguez

az egyetlen garanciánk arra, hogy visszahozhassuk az elnököt és a first ladyt – de arra is, hogy új lapot nyissunk és újjászervezzük erőinket.

Rodríguez, aki körülbelül hat percig beszél, kijelenti, hogy "fáj, hogy ilyen körülmények között kellett átvennem a felelősséget". Az amerikai katonai akcióról hozzáteszi:

A fenyegetések az elnök elrablásának első percétől kezdődtek. Diosdadónak [Cabello belügyminiszternek], Jorgénak [Rodríguez fivérének, a törvényhozás elnökének] és nekem 15 percet adtak a válaszadásra, különben megölnek minket.

Elmondása szerint az amerikai katonák először azt állították, hogy Madurót és feleségét, Cilia Florest "nem elrabolták, hanem megölték". Erre ő, a fivére és Cabello azt felelték, hogy "készek osztozni ugyanabban a sorsban".

És mondom nektek, testvérek, e kijelentésünk mellett ma is kitartunk, mert a fenyegetések és a zsarolás állandó. Türelemmel és stratégiai körültekintéssel kell eljárnunk, nagyon világos célokkal

- folytatja az ügyvivő elnök. Ezután felsorolja a három fő célját: "a béke megőrzése, a túszaink kiszabadítása és a politikai hatalom megtartása".

A találkozón a kommunikációs miniszter óvatosságra inti az influenszereket a "puristákkal" szemben, akik szerinte "majd azt fogják mondani, hogy eladjuk az országot, a forradalmat, eláruljuk" a chavizmust. Ñáñez azt is állítja, hogy "minden, ami ma történik", beleértve a venezuelai olaj feletti amerikai ellenőrzést is, "egyszerűen az a terv, amelyet Maduro tett az asztalra". Hozzáteszi:

Ez nem engedmény, nem ajándék és nem vereség; az olaj eladása az USA-nak mindig is a tervünk volt.

Margarita López Maya történész és politikai elemző, a Caracasi Központi Egyetem nyugalmazott professzora szerint nehéz megmondani, hogy valóban elhangzott-e halálos fenyegetés.

Lehet, hogy ez egy narratíva, amelyet maga Rodríguez épít, hogy összetartsa a bázist, mert mindenki tudja, hogy Maduro eltávolítása csak belső segítséggel történhetett

- vélekedett López Maya a Guardiannek. Mint elmondta, a chavista rezsim szerinte valójában arról tárgyal Amerikával, hogy "miként mentse a bőrét".

Rodríguez nyilvánosan nem ismételte meg az amerikai halálos fenyegetésre vonatkozó állítást. Washingtoni tisztviselők a héten bejelentették, hogy az ideiglenes elnök hamarosan az amerikai fővárosba látogat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images